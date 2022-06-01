Можно ли смеяться и шутить во время войны

Можно ли смеяться и шутить во время войны

Психологи Марина Диденко рассказала, почему в нынешних обстоятельствах не следует запрещать себе улыбаться.

Если вы украдкой смакуете все мемы о русском военном корабле или тихонько поете "Боже, яке кончено", но не совсем уверены, что это уместно и нравственно в это непростое время, предлагаю тогда немного вспомнить творчество Леси Украинки. Помните слова из ее известного стихотворения: "...Чтобы не плакать, я смеялась..."?

Так вот: смех – это терапия. Он способен лечить, исцелять, поддерживать ментальное здоровье, предотвращать развитие различных нервных расстройств. Как это работает? Смех снижает выброс гормонов стресса – кортизола и анреналина – и усиливает выработку эндорфина и серотонина, отвечающих за ослабление болевых ощущений и улучшение настроения.

Когда вы смеетесь или хотя бы улыбаетесь, усиливается приток крови к мозгу, он получает большее количество кислорода, что положительно влияет на эмоциональное состояние. Смех помогает снять мышечное напряжение в теле, ведь двигаются плечи, вибрирует диафрагма, расслабляются мышцы спины, шеи и лица. Он возникает рефлекторно. Мы не решаем, когда смеяться, наш мозг делает это сам, естественно и спонтанно.

Смех – это элемент единства. Это ведь социальная эмоция, которая сближает и помогает установить связи. Поэтому, когда мы рождаем шутки, отражающие нашу трудную реальность, формируем таким образом крепкие отношения между всеми украинцами и даже миром.

Смех – это оружие! Шутки помогают нам выразить презрение к общему врагу, поднимать дух и приближать победу. Кстати, когда вы смеетесь от души, ваш организм способен восстанавливаться и перезагружаться как после фитнеса. Поэтому, если у вас нет возможности пойти в спортзал, зарядите себя порцией качественного юмора или сатиры.

И наконец несколько советов для тех, кому сейчас трудно смеяться:

1. Начните свое утро с улыбки. Даже если настроение плохое, попробуйте растянуть мышцы лица в улыбку несколько раз, покорчить гримасы или почитать анекдоты.

2. Смотрите комедии. Да-да, именно комедии сейчас актуальны, ведь они оказывают анестезирующее действие.

3. Подпишитесь не только на новостные каналы, но и гомористически-сатирические.

4. Введите "смешной дневник": записывайте забавные случаи из жизни в блокнот телефона или делитесь в социальных сетях.

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