Музыка лечит: как наши любимые треки влияют на мозг, тело и настроение

Музыка лечит: как любимые треки влияют на мозг, тело и настроение

Издание Tallahassee Memorial HealthCare объясняет, что музыка — это не просто фон. Это инструмент с мощным воздействием на наш мозг и тело, поэтому давайте разберемся, как она работает.

Музыка действительно может менять эмоциональное состояние и довольно быстро. Одним из самых эффективных способов специалисты называют «Iso-principle». Его суть проста, сначала вы слушаете трек, который соответствует текущему настроению, даже если это злость или печаль, а затем постепенно переходите к музыке, которая ведет к эмоции, которой хотите достичь. Это как музыкальный лифт, который поднимает из минуса в плюс.

Главный совет — не «залипать» на треках, привязанных к негативным состояниям. Одного-двух прослушиваний достаточно, потом — плавный переход к музыке более светлой, мягкой, мотивационной.

Музыка активирует дофамин и серотонин — нейромедиаторы, влияющие на настроение, концентрацию, сон, мотивацию, уровень тревожности и ощущение физической боли. А если вы поёте или играете на инструменте, подключается ещё и окситоцин — гормон доверия и эмоциональной близости. Именно поэтому пение в хоре или просто вместе с друзьями часто даёт ощущение единения и покоя.

Какие эмоции может вызвать музыка

Музыка — это самый честный эмоциональный детектор. Она может не только поддержать настроение, но и помочь его изменить. И снова — «Iso-principle» работает безотказно. Интересно то, что одна и та же песня для разных людей означает разное. Эмоция, которую мы испытываем, зависит от культуры, воспоминаний и собственных ассоциаций.

Существует 13 эмоциональных измерений, от восторга до меланхолии, которые вызывает музыка и которые являются общими для людей из разных стран. Можно даже исследовать собственные реакции через интерактивную карту — настоящий эмоциональный путеводитель.

Почему мы помним песни из детства лучше, чем то, что делали вчера

Даже когда другие участки памяти ослабевают, музыкальные воспоминания сохраняются. Они «спрятаны» в гиппокампе — центре мозга, который особенно устойчив к возрастным изменениям:

песни помогают запоминать информацию,

наш мозг автоматически «допевает» фразу, если трек внезапно оборвать,

музыкальные терапевты используют песни для восстановления памяти у людей с нарушениями.

И, конечно, музыка возвращает нас в моменты и эмоции. Всего несколько нот и вы снова на школьной дискотеке, на свадьбе сестры или в любимом городе.

Влияние музыки на тело

Хорошая новость заключается в том, что музыка работает на физическом уровне так же эффективно, как и на эмоциональном:

повышать болевой порог

уменьшать напряжение

регулировать частоту сердцебиения

влиять на дыхание

Быстрый ритм — пульс и давление растут. Медленный — все успокаивается. Это одна из причин, почему музыкальная терапия помогает восстанавливаться после операций, уменьшает физический стресс и активирует эндорфины — естественные обезболивающие.

Влияние музыки на поведение

Музыка может быть мягким, но мощным регулятором поведения. Она способна:

мотивировать

помогать выполнять задачи

менять привычки закупок

Интересные факты

молодежь дольше задерживается в магазинах с инструментальной музыкой;

старшие люди — если звучат песни с текстом;

бэби-бумеры больше тратят, когда играет классический рок;

а классическая музыка при покупке вина подталкивает потратить немного больше.

Даже работники магазинов счастливее и приветливее, если музыка не повторяется по 50 раз в день.

Почему мы так любим новогоднюю музыку

Праздничные мелодии — это не просто песни. Это культурные ритуалы.

Ханука — пение во время зажигания меноры.

Рождество — колядки, уличные выступления, семейные поездки по улицам, украшенным огоньками.

Параанды в Пуэрто-Рико — громкие пения с друзьями по соседству.

Кванза — музыка, танцы и рассказы как способ почитания наследия.

Для многих праздничная музыка — это воспоминания, тепло и ощущение дома. Но важно помнить, для кого-то эти песни могут быть связаны и с болезненными моментами. Музыка не универсальна — она живая и очень личная.

Музыкотерапия

Музыкальные терапевты — это дипломированные специалисты, которые используют музыку как инструмент для достижения физических, эмоциональных, когнитивных и социальных целей.

Они работают в больницах, центрах реабилитации, образовательных учреждениях и программах поддержки для различных групп пациентов.

Музыка может помочь справиться с болью, тревогой, стрессом, проблемами памяти, восстановлением после травм и этот список постоянно расширяется.

Это инструмент саморегуляции, способ заботы о себе, путь к более глубоким эмоциям и даже ключ к телесному комфорту. Она может поднять настроение, изменить эмоциональное состояние, улучшить память и даже повлиять на физическую боль.

Поэтому в следующий раз, когда почувствуете потребность в поддержке, попробуйте создать свой собственный «эмоциональный плейлист». Возможно, музыка скажет то, чего не могут слова.