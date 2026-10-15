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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
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90
Время на прочтение
3 мин

Мы больше не умеем стареть: как культ молодости меняет восприятие женщин

Одних знаменитостей с восторгом называют «вечно молодыми», других критикуют за естественные возрастные изменения. Давайте разберемся, почему общество одновременно требует от женщин принимать свой возраст и осуждает их за то, что они выглядят соответственно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Мы больше не умеем стареть

Мы больше не умеем стареть / © Credits

Мы привыкли видеть знаменитостей с безупречной кожей, идеальным макияжем и лицами, на которых, казалось бы, не оставляют следа десятилетия. Профессиональное освещение, косметология, пластическая хирургия, фильтры и ретушь всё сильнее влияют на наше представление о том, как выглядят люди в 50, 60 или 70 лет, об этом говорится в материале издания PureWow. В результате обычные возрастные изменения начинают казаться чем-то необычным, а молодость превращается в ожидание, которому женщины должны соответствовать любой ценой.

Почему одних хвалят за молодость, а других критикуют за возраст

Издание обращает внимание на противоречивую реакцию публики на внешность двух знаменитостей — дизайнера Веры Вонг и актрисы Жасмин Гай. Первую восторженно обсуждали из-за её молодого вида в 77 лет, тогда как вторая столкнулась с жесткой критикой после возвращения к знакомой роли почти через четыре десятилетия.

Эта ситуация демонстрирует двойные стандарты: женщину хвалят, если она выглядит моложе своих лет, но могут осуждать, когда её внешность отражает прожитые годы. Хотя с возрастом меняются черты лица, кожа и волосы, общество часто воспринимает это не как естественный процесс, а как повод для оценки.

Довольно показательно, что мужчинам нередко позволяют стареть без такого пристального контроля. Седина и морщины могут придавать им шарм, тогда как женское лицо становится предметом публичных дискуссий о том, насколько хорошо оно «сохранилось».

Социальные сети создают иллюзию вечной молодости

Проблему усугубляет цифровая среда. В одной ленте мы видим знаменитость, с доступом к лучшим косметологам, дерматологам, стилистам и пластическим хирургам, в следующей — лицо, обработанное фильтрами, а затем рекламу средства, которое обещает вернуть коже молодость.

Постепенно эти изображения становятся нашей точкой отсчёта. Когда мы встречаем женщину, которая выглядит совершенно естественно в свои 60 лет, её внешность может показаться необычной просто потому, что мы реже видим настоящее разнообразие лиц разных возрастов.

Отдельная проблема касается смуглых и темнокожих женщин, которых часто хвалят фразой о том, что они «не стареют». Даже комплимент может превратиться в стандарт, если от женщин постоянно ожидают, что они будут выглядеть моложе своего возраста. А когда они просто выглядят как люди, прожившие шесть или семь десятилетий, их начинают критиковать за то, что является естественным.

Отказ от косметологии

На самом деле дело не в том, чтобы требовать от женщин «естественно» стареть или осуждать ботокс, инъекции или пластические операции. Каждая имеет право самостоятельно решать, что делать со своей внешностью.

Проблема заключается в общественных ожиданиях, которые заставляют женщин воспринимать старение как недостаток, который необходимо скрыть. Вместо того чтобы диктовать, как именно нужно стареть, стоит научиться принимать разные лица — с морщинами, сединой, изменениями контуров и естественными возрастными особенностями.

У старения нет единого сценария, а морщины не означают, что человек плохо ухаживает за собой. Мы можем выбирать косметологические процедуры или отказываться от них, экспериментировать со стилем и менять уход, но не должны превращать молодость в обязательное условие женской привлекательности.

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