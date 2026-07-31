Научились писать, но разучились говорить: почему телефонные звонки стали триггером тревоги

почему телефонные звонки стали триггером тревоги / © Credits

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Мы живем в мире, где сообщения стали новым языком общения, мы пишем вместо того, чтобы звонить, отправляем голосовые сообщения вместо долгих разговоров и можем неделями вести диалог в чате, но испытываем стресс, когда на экране появляется надпись «Входящий звонок», об этом рассказало издание Psychology Today.

Для многих людей телефонный звонок — это просто удобный способ быстро решить вопрос. Однако для других он может превратиться в небольшой психологический вызов. «Почему я боюсь взять трубку?», «Что сказать, если я растеряюсь?», «А вдруг я буду выглядеть глупо?» — такие мысли могут сопровождать даже обычный звонок. Это явление называется телефобией. И хотя о ней заговорили относительно недавно, на самом деле страх перед телефонными разговорами существует уже несколько десятилетий.

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Телефобия

Когда мы слышим слово «фобия», чаще всего представляем себе страх высоты, пауков, самолетов или замкнутых пространств. Однако страх перед телефоном также является реальной психологической проблемой.

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Телефобия впервые была описана ещё в начале 1990-х годов, задолго до появления смартфонов и массового перехода людей на цифровое общение. Сегодня её часто связывают с поколениями миллениалов и зумеров, которые выросли в эпоху мессенджеров и привыкли больше писать, чем говорить. Однако проблема не ограничивается только молодёжью.

Тревогу при звонке телефона испытывают около 40% представителей поколения бэби-бумеров и 70% миллениалов. У 9% наблюдалась умеренная или сильная телефобия, а у ещё 33% — лёгкая форма этого страха.

Почему мы боимся телефонных звонков

Главная причина телефобии — не сам телефон, а то, что происходит в голове человека во время ожидания разговора. Многие люди боятся оценки собеседника. Они переживают:

что скажут что-то неверно

что не смогут быстро ответить

что не будут знать, как попросить о том, что нужно

что будут выглядеть недостаточно компетентно

Это очень похоже на страх сцены, когда человек боится не самого выступления, а того момента, когда его могут оценить.

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Некоторые люди связывают телефобию с негативным опытом в прошлом, например, с неприятным разговором, критикой или конфликтом по телефону. Однако чаще всего причина проще: человек просто боится «ошибиться».

Телефобия становится скрытой проблемой

Есть ещё один фактор, который усложняет ситуацию — мало кто вообще знает о существовании телефобии. Из-за этого люди часто думают: «Только я так реагирую», «Со мной что-то не так», «Все остальные легко звонят». Так возникают стыд, самокритика и изоляция.

Однако эта проблема может иметь реальные последствия. Если человек месяцами не отвечает на звонки, не прослушивает голосовые сообщения или избегает общения по телефону, это может повлиять на личные отношения, работу, учебу или социальную жизнь. Представьте, что в течение трёх месяцев вы полностью игнорируете телефонные звонки — последствия могут быть серьёзными.

От легкой тревоги до настоящей паники

Телефобия может проявляться по-разному. При легкой форме человек просто испытывает дискомфорт, когда звонит телефон, но всё же может ответить. При средней или тяжелой форме ситуация сложнее, поскольку человек может быть не в состоянии позвонить, поднять трубку, прослушать голосовое сообщение или ответить собеседнику. То есть обычный телефонный разговор может превратиться в серьёзный психологический барьер.

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Телефобия и молодое поколение

Представители поколения «зумеров», родившиеся примерно в период с 1997 по 2012 год, подвержены более высокому риску развития телефобии. Причина — меньший опыт живого телефонного общения. Многие с детства пользовались чатами, социальными сетями и текстовыми сообщениями, поэтому неожиданный звонок может казаться неестественным и угрожающим.

Некоторые учебные заведения уже начали уделять внимание этой проблеме. Например, один из британских колледжей разработал специальный курс, который помогает студентам преодолеть страх перед телефонными разговорами. Но работать над этим можно и самостоятельно.

Как преодолеть страх перед телефонными звонками

Начинайте с малого. Не нужно сразу звонить незнакомым людям или решать сложные рабочие вопросы. Начните с тех, кому вы доверяете, например, с друзей или родственников, и постепенно переходите к более сложным звонкам.

Позвольте себе короткие разговоры. Не ставьте перед собой задачу сразу провести долгую беседу. Начните с одного минутного звонка. Когда станет легче, увеличивайте время.

Составьте «телефонный график». Так же как у офиса есть свои рабочие часы, так и вы можете установить собственные правила, например, отвечать на звонки или прослушивать голосовые сообщения только в определённое время. Это помогает мозгу перестать воспринимать телефон как постоянную угрозу.

Подготовьте фразы-подсказки. Держите перед собой список простых фраз, таких как «Хм, дайте подумать», «Интересно, расскажите подробнее» или «Мне нужна минута, чтобы сформулировать ответ». Они дают время успокоиться и не чувствовать давления.

Спросите себя, что самое худшее может случиться. Вы можете растеряться, можете попросить перезвонить, можете сказать: «Извините, связь прервалась». И это не катастрофа, а осознание того, что самый худший сценарий не представляет опасности, помогает постепенно вернуть уверенность.

Практикуйте ролевые разговоры . Попросите друга или близкого человека сыграть роль собеседника. Например, преподавателя, который спрашивает о работе, руководителя или клиента. Так мозг постепенно привыкает к ситуациям, которые раньше вызывали страх.

Используйте сценарии. Даже несколько заранее подготовленных пунктов перед звонком могут значительно повысить уверенность. Со временем потребность в них исчезнет, и разговоры станут более естественными.

Телефобия — это не «странная привычка» и не признак слабости, а реальный страх, который сегодня испытывают тысячи людей. Однако хорошая новость заключается в том, что этот страх можно преодолеть. Небольшие шаги, практика и правильный подход помогают вернуть комфорт в общении.

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