Мыслить как астронавт — утренний ритуал и 7 простых правил жизни Николь Стотт
Только представьте вы просыпаетесь, ставите ноги на пол и первой мыслью является не список будничных дел, а осознание, что вы не на планете, а в космосе. Именно так начинается утро Николь Стотт, женщины, которая видела Землю с орбиты.
Мы часто ищем вдохновение в сложных системах, новых привычках и «идеальной рутине», но иногда самые весомые изменения начинаются с одной мысли. Николь Стотт была на борту Международной космической станции и облетала Землю 16 раз в день. Однако главное, что она привезла обратно из космоса, — не только опыт, а новый способ видеть мир, об этом рассказало издание Real Simple.
Сегодня она художница, спикерка и популяризаторка науки, а ее подход к жизни, история не об идеальности, об осознанности, намерении и связи.
Начните день с реальности, которая все меняет
«Каждое утро, когда я становлюсь ногами на пол, прежде всего напоминаю себе, что подо мной целая планета, которая плывет в космосе» — эта мысль звучит довольно просто, однако именно она, по словам Стотт, помогает «перезагрузить» восприятие.
Вместо того чтобы сразу погружаться в стресс, он буквально «отдаляет камеру», чтобы видеть более широкую картину. И вдруг все становится менее драматичным, а жизнь осмысленнее.
Вы не пассажир, а член экипажа
Один из самых сильных инсайтов из космоса, это мысль, что Земля — не просто место, где мы живем, а наш «корабль», поэтому мы должны мыслить как члены экипажа, а не пассажиры, считает Стотт.
Это меняет все, например, наше отношение к природе, взаимодействие с людьми и решения, которые мы ежедневно принимаем. И самое важное, что речь не идет об идеальности, скорее об ответственности.
Когда страшно, сосредоточьтесь на смысле
Даже астронавты волнуются, однако вместо того, чтобы бороться со страхом, Стотт задает другой вопрос: «Какую пользу я могу принести?». Это смещение фокуса, от себя к влиянию, помогает действовать увереннее даже в сложных ситуациях.
Общайтесь с людьми
Не все думают одинаково и это нормально. Стотт часто сталкивается со скептицизмом, даже теориями заговора о космосе, но вместо конфликта она выбирает диалог.
Ее подход достаточно прост: оставаться спокойной, быть открытой и объяснять все без высокомерия, потому что каждый разговор — шанс создать новую связь.
Творчество как мост между мирами
Не все «заходят» в науку через формулы, однако почти все через эмоции. Именно поэтому Стотт использует искусство. Она даже рисовала в космосе, и теперь через творчество объясняет сложные вещи простыми словами или образами, особенно детям.
И это напоминание, что иногда лучший способ донести идею — начать с чего-то знакомого.
Используйте мозг
Не выбирайте между логикой и креативностью, выбирайте и то, и другое. Мы часто делим себя на «рациональных» или «творческих», однако именно сочетание этих качеств делает нас лучшими в решении проблем. И именно такие люди ищут решения, а не оправдания.
Не пытайтесь сделать все сразу
Когда речь заходит об экологии или больших изменениях, легко почувствовать бессилие, поэтому стоит начать с малого, например, собственного дома, района или своей повседневной жизни. Каждый из нас имеет возможность быть частью чего-то важного, было бы только желание.
Философия Николь Стотт — не сложные правила или идеальная жизнь. Она о простых вещах, а именно, помнить, где вы есть, понимать свою роль, оставаться открытыми и действовать с добрыми намерениями. И вопрос лишь в том, как вы проживете этот день на своей планете.