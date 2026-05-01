Николь Стотт / © Associated Press

Мы часто ищем вдохновение в сложных системах, новых привычках и «идеальной рутине», но иногда самые весомые изменения начинаются с одной мысли. Николь Стотт была на борту Международной космической станции и облетала Землю 16 раз в день. Однако главное, что она привезла обратно из космоса, — не только опыт, а новый способ видеть мир, об этом рассказало издание Real Simple.

Сегодня она художница, спикерка и популяризаторка науки, а ее подход к жизни, история не об идеальности, об осознанности, намерении и связи.

Начните день с реальности, которая все меняет

«Каждое утро, когда я становлюсь ногами на пол, прежде всего напоминаю себе, что подо мной целая планета, которая плывет в космосе» — эта мысль звучит довольно просто, однако именно она, по словам Стотт, помогает «перезагрузить» восприятие.

Вместо того чтобы сразу погружаться в стресс, он буквально «отдаляет камеру», чтобы видеть более широкую картину. И вдруг все становится менее драматичным, а жизнь осмысленнее.

Вы не пассажир, а член экипажа

Один из самых сильных инсайтов из космоса, это мысль, что Земля — не просто место, где мы живем, а наш «корабль», поэтому мы должны мыслить как члены экипажа, а не пассажиры, считает Стотт.

Это меняет все, например, наше отношение к природе, взаимодействие с людьми и решения, которые мы ежедневно принимаем. И самое важное, что речь не идет об идеальности, скорее об ответственности.

Когда страшно, сосредоточьтесь на смысле

Даже астронавты волнуются, однако вместо того, чтобы бороться со страхом, Стотт задает другой вопрос: «Какую пользу я могу принести?». Это смещение фокуса, от себя к влиянию, помогает действовать увереннее даже в сложных ситуациях.

Общайтесь с людьми

Не все думают одинаково и это нормально. Стотт часто сталкивается со скептицизмом, даже теориями заговора о космосе, но вместо конфликта она выбирает диалог.

Ее подход достаточно прост: оставаться спокойной, быть открытой и объяснять все без высокомерия, потому что каждый разговор — шанс создать новую связь.

Творчество как мост между мирами

Не все «заходят» в науку через формулы, однако почти все через эмоции. Именно поэтому Стотт использует искусство. Она даже рисовала в космосе, и теперь через творчество объясняет сложные вещи простыми словами или образами, особенно детям.

И это напоминание, что иногда лучший способ донести идею — начать с чего-то знакомого.

Используйте мозг

Не выбирайте между логикой и креативностью, выбирайте и то, и другое. Мы часто делим себя на «рациональных» или «творческих», однако именно сочетание этих качеств делает нас лучшими в решении проблем. И именно такие люди ищут решения, а не оправдания.

Не пытайтесь сделать все сразу

Когда речь заходит об экологии или больших изменениях, легко почувствовать бессилие, поэтому стоит начать с малого, например, собственного дома, района или своей повседневной жизни. Каждый из нас имеет возможность быть частью чего-то важного, было бы только желание.

Философия Николь Стотт — не сложные правила или идеальная жизнь. Она о простых вещах, а именно, помнить, где вы есть, понимать свою роль, оставаться открытыми и действовать с добрыми намерениями. И вопрос лишь в том, как вы проживете этот день на своей планете.

