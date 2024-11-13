Нарциссизм: может ли человек с возрастом избавиться от этой черты характера

Издание Psychology Today недавно коснулось этой темы и на основе материалов опубликованных в журнале Psychological Bulletin рассказало, можно ли надеяться, что с возрастом такая черта ослабнет. Согласно данным, если вы надеетесь, что нарцисс кардинально изменит свое поведение, вероятно, ваши надежды не оправдаются.

Что такое нарциссизм и как он проявляется

Нарцисс — человек, обладающий повышенным чувством собственной значимости, убежденный в своей уникальности и исключительности. Часто такие люди ищут постоянного внимания и не беспокоятся о чувствах других. Нарциссы редко осознают свои пороки, что еще больше усложняет взаимодействие с ними. Хотя многие время от времени проявляют нарциссическое поведение (например, могут хвастаться или стремиться к вниманию), это отличается от нарциссического расстройства личности, при котором человек постоянно демонстрирует подобные черты.

Как меняется нарциссизм с возрастом

В статье Psychological Bulletin, объединившей 51 исследование с участием более 37 000 человек, исследовали изменения нарциссизма в течение жизни. Результаты показали, что в целом нарциссизм с возрастом немного снижается, то есть люди постепенно становятся более отзывчивыми, щедрыми и приятными. Однако эти изменения незначительны и если человек проявляет высокий уровень нарциссизма в детстве или в молодом возрасте, он, вероятнее всего, останется таким же и во взрослом возрасте. Это значит, что нарциссизм — скорее черта личности, чем поведенческая привычка, которая со временем изменится.

Типы нарциссизма: не каждый нарцисс одинаков

Определяется три разных типа нарциссизма, каждый из которых имеет свои особенности:

Агентный нарциссизм

Этот тип наиболее типичный и известный. Внимание людей с агентным нарциссизмом направлено на власть и статус, они жаждут восхищения и обладают повышенным чувством собственной значимости. Они хотят, чтобы их замечали и признавали их уникальность.

Невротический нарциссизм

Люди с таким нарциссизмом чрезвычайно чувствительны к критике, нуждаются в постоянном подтверждении и одобрении. Часто они испытывают стыд, тревогу и неуверенность в себе. Это более уязвимый тип нарциссизма, при котором человек стремится к расположению, но легко расстраивается, если не получает желаемого.

Антагонистический нарциссизм

Этот тип нарциссизма предполагает чрезмерную состязательность, враждебность и отсутствие эмпатии. Люди с антагонистическим нарциссизмом воспринимают других соперниками и часто относятся к ним враждебно.

Можно ли справиться с нарциссизмом

Учитывая, что нарциссизм, скорее всего, не исчезнет с возрастом, для окружающих важно разработать стратегии взаимодействия с нарциссическими личностями. Пока нет исследований по наиболее эффективным способам взаимодействия с такими людьми, но клинические психологи предлагают несколько методов, которые могут помочь.

Одна из популярных стратегий – серая раскачка. Этот подход состоит в отказе реагирования на агрессивное или токсическое поведение. Например, это могут быть краткие, прямые ответы, сокрытие эмоциональных реакций или вообще избегание конфликтной ситуации. Суть метода – не вознаграждать нарциссическое поведение эмоциональными реакциями, которое ищет нарцисс.

Кроме того, психологи рекомендуют устанавливать четкие границы во взаимодействии с нарциссическим человеком. Важно отстаивать свои ожидания по отношению к себе, а также хвалить и вознаграждать нарцисса тогда, когда он проявляет искренность, сострадание или заботу. Это может научить нарциссических людей лучше осознавать свое поведение и стремиться к переменам.

В общем-то, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что нарциссизм – это черта личности, которая вряд ли радикально изменится с возрастом. Это важно для тех, кто имеет дело с нарциссическими людьми в семье или на работе. Ведь вместо того, чтобы ждать кардинальных изменений, лучше сосредоточиться на стратегиях, которые помогут наладить с ними эффективное и безопасное взаимодействие.

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