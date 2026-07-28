Наука объяснила, почему планирование будущего делает нас счастливее

Планирование будущего делает нас счастливее / © Credits

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Есть люди, которые ещё лежат на пляже во время отпуска, но уже ищут идеи для следующего путешествия. И это вовсе не означает, что они не умеют наслаждаться моментом. Наоборот, именно предвкушение будущих приятных событий может быть одним из самых мощных источников положительных эмоций.

Как сообщает издание Real Simple, планирование отдыха, встреч или небольших радостей не только помогает организовать жизнь, но и может улучшить наше самочувствие.

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Влияние ожидания счастливых событий

Учёные уже давно изучают феномен, который можно назвать «радостью предвкушения». Оказывается, мозг реагирует на приятные будущие события почти так же активно, как и на сам момент их переживания.

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В одном из исследований учёные с помощью технологий визуализации мозга изучали, какие области активируются, когда люди представляют себе положительные события, например свадьбу, или нейтральные ситуации, такие как прогулка.

Оказалось, что во время размышлений о приятном будущем более активно работала медиальная префронтальная кора — часть мозга, связанная с вознаграждением, принятием решений и ориентированным на будущее мышлением.

Другое исследование показало интересную тенденцию: люди, планировавшие отпуск, часто испытывали больше счастья именно перед поездкой, чем после неё. Уровень удовлетворённости между теми, кто недавно вернулся с отдыха, и теми, кто ещё не путешествовал, почти не отличался.

Поэтому можно сказать, что иногда само ожидание путешествия и приятных моментов может быть даже важнее, чем воспоминания о них.

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Мозг любит мечтать о будущем

Когда мы представляем себя на белом песчаном пляже, ощущаем легкий ветерок или вкус любимого напитка, тело и мозг начинают реагировать так, будто этот момент уже наступил. Приятные образы будущего могут вызывать расслабление, положительные эмоции и чувство удовлетворения.

Специалисты предполагают, что способность планировать будущее могла стать своеобразным механизмом эмоциональной регуляции. Человек отличается от многих других видов именно способностью представлять себе будущие события и действовать ради них. Сам факт составления плана, даже если это план отдыха, может улучшать настроение, ведь мозг получает ощущение движения вперёд.

Планирование — маленький ритуал счастья

Еще один важный фактор — социальная связь. Когда мы делимся своими планами с близкими, например, рассказываем друзьям о предстоящем путешествии, а они отвечают: «Я там был(а), это замечательное место!», положительные эмоции начинают появляться ещё до самого события.

Планирование также активирует систему вознаграждения. Выбор отеля, поиск билетов, составление маршрута или даже мысли о праздничном ужине могут доставлять удовольствие, ведь мы уже видим предстоящий положительный результат. Счастье приходит не только от достижения целей, но и от самого факта их существования, движения к ним и ожидания приятного результата.

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Не обязательно планировать роскошный отпуск

Хорошая новость в том, что для такого эмоционального эффекта вовсе не нужны дорогие путешествия или крупные жизненные события. Небольшие планы могут сработать не хуже, например:

ужин с другом

занятия любимым видом спорта

прогулка по парку с собакой

поход в кино

домашний ужин, который вы давно хотели приготовить

Такие простые моменты помогают мозгу представить себе будущие положительные эмоции и привносят больше радости в обычные дни.

Правильное планирование

Впрочем, будьте внимательны, важно различать продуктивное планирование и постоянное пребывание в будущем. Если планы становятся способом уйти от настоящего момента или бесконечным прокручиванием сценариев в голове, они уже не приносят пользы.

Настоящее «продуктивное планирование» — это когда будущие цели связаны с вашими ценностями. Например, если в этом году вы хотите больше времени проводить с друзьями, планирование встреч с ними может принести больше удовольствия, чем организация очередного самостоятельного путешествия просто ради смены обстановки.

Мы привыкли думать, что счастье приходит только в тот момент, когда мечта сбывается, когда открывается чемодан после перелёта, начинается праздник или наступает долгожданный выходной. Однако наука доказывает, что часть радости рождается гораздо раньше — в наших мыслях, планах и предвкушении.

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