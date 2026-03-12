Не доверяйте роботам / © Associated Press

Представьте себе начало 2000-х, интернет только завоевывал мир, электронная почта казалась чем-то магическим, а кто-то пытался понять символ «@». Кажется сегодня мы наблюдаем нечто подобное с ИИ, это волна восторга и осторожности одновременно. Как и тогда мы медленно внедряли онлайн-магазины и электронные письма, так и сейчас искусственный интеллект становится вспомогательным инструментом, но его роль в принятии ключевых решений еще не может быть автономной, об этом рассказало издание Psychology Today.

Помощь, а не решение

ИИ действительно полезен, ведь он:

помогает составить описание вакансий

выявляет ключевые навыки у кандидатов

работает с большими массивами данных для сравнения зарплат или комплаенса

Однако важнейшие решения, кто станет членом команды, как развивать потенциал человека и кто подходит к корпоративной культуре, остаются исключительно человеческой компетенцией. ИИ не видит потенциал там, где его нет на бумаге, не чувствует эмоций и мотивации, а еще редко ставит под сомнение свой выбор.

Человеческая оценка — симбиоз искусства и науки

Подбор персонала — это сочетание науки и искусства.

Наука: анализ резюме, сравнение навыков, определение зарплатных рамок, определение зарплатных рамок

Искусство: интуиция, способность предугадать потенциал кандидата, взаимодействие с людьми

Даже если резюме идеальное, человек может разочаровать на интервью. И наоборот — человек, который на бумаге не выглядит «идеальным кандидатом», может оказаться именно тем, в ком нуждается команда. ИИ пока не способен учитывать эти нюансы.

Люди — лучшие «защитные механизмы» для ИИ

Люди проверяют друг друга, кто-то просматривает резюме, кто-то проводит первый раунд интервью, кто-то оценивает финальный список

Мы контролируем, как ИИ влияет на процесс и не усиливает ли он наши предубеждения

Без людей ИИ рискует стать авторитарным алгоритмом, который не учитывает контекст

Следовательно, только люди способны смягчать собственные эмоциональные, непоследовательные и предвзятые решения.

Польза ИИ

Подбор ключевых слов в вакансиях

Создание шаблонов описания должности

Помощь в анализе большого массива кандидатов и зарплатных данных

Контроль базовых процедур

Все это помогает HR работать быстрее, но не заменяет критическое мышление и человеческую оценку.

Искусственный интеллект — мощный помощник, но подбор персонала останется настоящим искусством людей. Успешная команда строится на взаимопонимании, эмоциональной интуиции и способности видеть потенциал там, где его еще нет на бумаге. ИИ может помочь упорядочить процессы и данные, но решение о том, кого пригласить в команду, должны принимать люди. Ведь, как и когда-то мы учились работать с новыми технологиями, теперь нам стоит научиться сотрудничать с ИИ без потери человеческого фактора.