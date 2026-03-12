- Дата публикации
Не доверяйте роботам — почему подбор персонала должен оставаться за HR людьми, а не ИИ
Искусственный интеллект становится частью нашей жизни и работы, но когда речь идет о подборе персонала, никакие алгоритмы не заменят живую человеческую оценку. Психология, интуиция, эмоциональный интеллект и здравый смысл — вот настоящие инструменты HR, которые не под силу никакому ИИ.
Представьте себе начало 2000-х, интернет только завоевывал мир, электронная почта казалась чем-то магическим, а кто-то пытался понять символ «@». Кажется сегодня мы наблюдаем нечто подобное с ИИ, это волна восторга и осторожности одновременно. Как и тогда мы медленно внедряли онлайн-магазины и электронные письма, так и сейчас искусственный интеллект становится вспомогательным инструментом, но его роль в принятии ключевых решений еще не может быть автономной, об этом рассказало издание Psychology Today.
Помощь, а не решение
ИИ действительно полезен, ведь он:
помогает составить описание вакансий
выявляет ключевые навыки у кандидатов
работает с большими массивами данных для сравнения зарплат или комплаенса
Однако важнейшие решения, кто станет членом команды, как развивать потенциал человека и кто подходит к корпоративной культуре, остаются исключительно человеческой компетенцией. ИИ не видит потенциал там, где его нет на бумаге, не чувствует эмоций и мотивации, а еще редко ставит под сомнение свой выбор.
Человеческая оценка — симбиоз искусства и науки
Подбор персонала — это сочетание науки и искусства.
Наука: анализ резюме, сравнение навыков, определение зарплатных рамок, определение зарплатных рамок
Искусство: интуиция, способность предугадать потенциал кандидата, взаимодействие с людьми
Даже если резюме идеальное, человек может разочаровать на интервью. И наоборот — человек, который на бумаге не выглядит «идеальным кандидатом», может оказаться именно тем, в ком нуждается команда. ИИ пока не способен учитывать эти нюансы.
Люди — лучшие «защитные механизмы» для ИИ
Люди проверяют друг друга, кто-то просматривает резюме, кто-то проводит первый раунд интервью, кто-то оценивает финальный список
Мы контролируем, как ИИ влияет на процесс и не усиливает ли он наши предубеждения
Без людей ИИ рискует стать авторитарным алгоритмом, который не учитывает контекст
Следовательно, только люди способны смягчать собственные эмоциональные, непоследовательные и предвзятые решения.
Польза ИИ
Подбор ключевых слов в вакансиях
Создание шаблонов описания должности
Помощь в анализе большого массива кандидатов и зарплатных данных
Контроль базовых процедур
Все это помогает HR работать быстрее, но не заменяет критическое мышление и человеческую оценку.
Искусственный интеллект — мощный помощник, но подбор персонала останется настоящим искусством людей. Успешная команда строится на взаимопонимании, эмоциональной интуиции и способности видеть потенциал там, где его еще нет на бумаге. ИИ может помочь упорядочить процессы и данные, но решение о том, кого пригласить в команду, должны принимать люди. Ведь, как и когда-то мы учились работать с новыми технологиями, теперь нам стоит научиться сотрудничать с ИИ без потери человеческого фактора.