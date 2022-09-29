Не орите, это не поможет: ученые развенчали популярный миф о пользе крика

О важности психологической разрядки психологи говорят часто, многие советуют снимать стресс криком. Но так ли эффективен этот метод, как нам всем казалось? Ученые дали ответ.

Если психологическое напряжение достигает апогея, часто вспоминается популярная рекомендация пойти прокричать в пустой комнате. Многие утверждают, что это прекрасный способ выпустить пар и избежать разрушительных последствий острого стресса для психики. Но вот ученые по поводу этого метода полны скептицизма.

Этому вопросу посвящена статья в The Guardian.

Терапия первичным криком была создана психологом Артуром Яновым в конце 1960-х годов. Она основан на идее о том, что в основе неврозов лежат подавленные детские травмы и что крик может помочь высвободить их и устранить боль. Благодаря книге-бестселлеру и известным пациентам, в том числе Джону Леннону и Йоко Оно, этот подход стал популярным в 1970-х годах.

Однако современные эксперты говорят, что у терапии мало доказательств в поддержку этой теории. Профессор Саша Фрюхольц факультета психологии Цюрихского университета утверждает, что нет никаких научных доказательств того, что терапия первичным криком оказывает какое-либо положительное влияние на лечение психических и психологических расстройств. Также ученый сообщил, что, поскольку современная психотерапия — это подход к лечению, основанный на доказательствах, сегодня ни одна серьезная психотерапевтическая школа не использует какие-либо элементы первичной терапии криком.

Фрюхольц также отметил, что в терапии первичным криком в основном используются крики гнева, что может быть контрпродуктивным. Результаты собственного исследования, проведенного ученым, показывают, что крики гнева влияют на терапевтический результат скорее отрицательно, тогда как позитивные крики — радость и удовольствие — гораздо более полезны для людей.

В пользе крика для психического здоровья сомневается и доктор Ребекка Семменс-Уилер, старший преподаватель психологии Бирмингемского университета, которая опасается, что крик или слышание криков других могут активировать в организме механизм "бей или беги", повышая уровень адреналина и кортизола.

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"Крик является противоположностью таким вещам, как медитация или йога, которые обычно активируют парасимпатическую нервную систему, которая помогает замедлиться, подвести итоги, позволить префронтальной коре снова получить немного глюкозы и помогает нам принимать более взвешенные решения", — сказала она.

Семменс-Уилер добавила, что, если крик станет привычкой, он может помешать другим более полезным действиям, направленным на преодоление эмоций.

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