Непреодолимая речь тела: секреты раскрывает психолог

Определенные действия, которые мы не контролируем, но которые могут сказать о нас больше, чем нам бы этого хотелось. Зная о них, человек будет для вас открытой книгой, а флирт и дерзость заметны с первого взгляда.

Иногда мы не задумываемся над определенными привычками и не понимаем, что одним взглядом можем выдать себя и свои чувства человеку напротив. Это такие «заводские настройки» каждого из нас, которые мы делаем на подсознательном уровне.

Блогер-психолог villarvalerie в своем видео поделилась некоторыми из них. Несмотря на то, что эти действия подсознательны, мы все же можем научиться их скрывать, контролируя себя или наоборот использовать намеренно, желая заинтересовать собой человека.

Итак:

Медленный разговор

Если человек медленно говорит, это демонстрирует его уверенность в себе и соблазнительность. Согласитесь, когда кто-то тараторит, как из пулемета, эти слова летят в вас пулями, от которых хочется защититься, но если человек говорит медленно, мы автоматически начинаем внимательнее его слушать. Как будто с нетерпением ждем каждое последующее слово. Если до этого еще голос сделать тише, то внимание собеседника будет полностью вашим.

Медленные движения

Медленные движения привлекают внимание и ассоциируются с высокой самооценкой. Резкость движений присуща холерикам, а они, как мы знаем, не привлекают к себе людей. А вот грациозная плавность завораживает. Вы замечали когда-то таких женщин, каждое движение которой как танец, она красиво одевает очки, поджигает сигарету, красит губы. Как кино, которое снял талантливый режиссер.

Обнажение ключицы

Обнажение ключицы дает выход феромонам, химической реакции, направленной на потенциального партнера. Абсолютно автоматическое движение всех девушек – убрать волосы, а еще наклонить немного голову, словно демонстрируя шею. Это движение свидетельствует, что рядом, очень близко, интересный вам человек. Вы будто пытаетесь сделать так, чтобы этот человек почувствовал и запомнил ваш аромат.

Томный взгляд

Томный взгляд – это действие показывает влечение к человеку и в ответ делает его более привлекательным. Вы вероятно замечали, как меняется взгляд человека, когда он смотрит на кого-то симпатичного или к кому испытывает безудержное влечение. Такой взгляд вроде цепляется и на секунды застывает. Зачастую этот момент сопровождается глубоким выдохом.

Естественно, что-то из всего этого вы замечали, а что-то делали невольно сами. Откроем вам тайну психологии влияния: если вам очень нужно, вы можете сознательно повторить все эти действия, целенаправленно на конкретного человека, если вам нужно. Но помните, что это уже будет манипуляция, и как действовать решать вам.

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