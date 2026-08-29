Норвежский секрет счастья: чему нам стоит поучиться у скандинавов / © Associated Press

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Когда речь заходит о скандинавском счастье, легко представить себе уютные дома, природу и долгие вечера при свечах. Однако секрет гораздо прозаичнее и в то же время глубже. Речь идет о системе, в которой человеку проще чувствовать себя защищённым от потери работы, болезни, финансовых трудностей или необходимости выбирать между карьерой и семьёй, об этом рассказало издание The New York Times.

Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия на протяжении многих лет демонстрируют высокие показатели благосостояния и счастья. Все пять стран входят в шестерку самых счастливых в мире по данным World Happiness Report. При этом скандинавская модель — это не социализм в классическом понимании, а рыночная экономика, дополненная мощной системой социальных гарантий.

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Работать, чтобы жить, а не наоборот

В Норвегии даже работа, которую обычно считают низкооплачиваемой, может обеспечивать вполне достойный уровень жизни. Строители, горничные, кассиры или работники АЗС могут получать более 20 долларов в час, доплаты за работу вечером и в выходные, около пяти недель оплачиваемого отпуска, пенсионные выплаты и длительные оплачиваемые декретные и больничные.

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Стандартная рабочая неделя в Норвегии составляет около 37,5 часов. При этом работник может выбрать неполную занятость, если хочет уделить больше времени личной жизни.

Идея проста: счастливый сотрудник — не враг бизнеса, а его ресурс. Работодатели получают более мотивированных и опытных сотрудников, а работники — ощущение стабильности и возможность не превращать работу во всю свою жизнь.

Государство, которое помогает, а не только контролирует

Еще один важный аспект — доступность базовых услуг. В скандинавской модели государство инвестирует в здравоохранение, образование и уход за детьми. Яркий пример — детские сады. В Норвегии они доступны уже с первого года жизни ребенка, а для семей с низкими доходами могут стоить совсем недорого. Это позволяет родителям, особенно матерям, не выпадать из профессиональной жизни на долгие годы.

То есть социальная поддержка в данном случае не обязательно отвлекает людей от работы, напротив, она может создавать условия, при которых работать легче.

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Что делает скандинавов скандинавами

Экономисты обращают внимание ещё на одну особенность — относительно небольшую разницу между самыми низкими и самыми высокими зарплатами. Идея заключается в том, чтобы наименее оплачиваемые профессии не оставались «плохими работами», а у бизнеса был стимул развивать более продуктивные сферы.

В то же время сильные профсоюзы и социальные гарантии снижают страх перед переменами. Если человек знает, что в случае потери работы он не останется без медицинской помощи или средств к существованию, ему легче принять технологические и экономические изменения.

Интересно, что успех Норвегии нельзя объяснить только нефтью. Страна действительно получает огромные доходы от её добычи, однако значительную часть средств она направила в один из самых суверенных фондов в мире. В то же время рост занятости женщин с начала 1970-х годов, по оценке статистического ведомства страны, внес в экономику примерно такой же значительный вклад, как и нефтяной сектор.

Счастье — это доверие

Пожалуй, самое интересное в скандинавской модели — то, что она состоит не только из законов и налогов. Важны и общественные нормы, например, доверие, готовность помогать друг другу и ответственность перед сообществом.

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Показательный пример — эксперименты с потерянными кошельками: Дания и Швеция оказались среди стран с самой высокой долей возвращенных кошельков, даже когда в них были деньги.

Политика и общественные привычки здесь взаимно усиливают друг друга. Например, оплачиваемый отпуск для родителей способствовал тому, что мужчины стали более активно участвовать в уходе за детьми. Таким образом, государственная политика постепенно меняет повседневную культуру.

Идеальной модели не существует

У скандинавских стран тоже есть проблемы. Старение населения увеличивает расходы на социальную систему и приводит к дефициту работников в сфере ухода. Иммиграция, неравенство, вопросы безопасности и конкурентоспособности также ставят перед этими государствами новые вызовы.

Поэтому просто скопировать скандинавский опыт — повысить зарплаты, увеличить налоги или ждать, пока все станут счастливыми, — не получится. Северная модель работает ещё и потому, что на протяжении десятилетий инвестирует в людей — от раннего детства до образования и профессиональных навыков. Более высокая производительность позволяет работодателям платить больше, а социальная стабильность дает людям возможность развиваться и не бояться каждых экономических изменений.

Возможно, главный урок Скандинавии вовсе не в том, сколько отпуска или денег получает человек. Секрет в ощущении, что общество не оставит тебя один на один с проблемами. И именно эта комбинация может оказаться гораздо ближе к настоящему рецепту счастья, чем очередной тренд из соцсетей.

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