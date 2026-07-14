Новости выматывают больше, чем когда-либо: советы, как оставаться в курсе событий и не потерять внутреннее равновесие

Новости выматывают больше, чем когда-либо / © Credits

Реклама

Лента социальных сетей сегодня напоминает эмоциональные американские горки: забавные видео с животными сменяются фотографиями друзей, за ними — мемы, а уже через мгновение перед глазами появляется срочный заголовок об очередной трагедии или кризисе. Из-за этого многие люди сталкиваются с непростым выбором, либо не читать новости и испытывать временное спокойствие, либо оставаться в курсе событий, но при этом всё больше погружаться в тревогу. Издание Real Simple попыталось разобраться, почему наш мозг так болезненно реагирует на современный информационный поток и как оставаться в курсе событий, но не доводить себя до эмоционального истощения.

Исследование, опубликованное в The Conversation, объясняет, что человеческий мозг никогда не был приспособлен к такому объему негативной информации. Наши предки полагались только на собственные органы чувств, а главной задачей мозга было выживание. Именно поэтому сформировался так называемый эффект негативного предубеждения — естественная склонность уделять больше внимания опасностям, чем положительным событиям.

Психотерапевт Бен Машлин объясняет, что раньше угрозы носили локальный характер, например, болезнь знакомого человека, неурожай или конфликт с соседом. Сегодня же нервная система вынуждена реагировать одновременно на войны, экономические потрясения, природные катастрофы и другие события из разных уголков мира, и зачастую всё это ещё и до обеда.

Реклама

Неудивительно, что всё больше людей сознательно избегают новостей. Например, по данным Reuters Institute Digital News Report 2025, 69% людей время от времени перестают читать новости, а 40% во всем мире признаются, что намеренно избегают информационного потока из-за чувства бессилия и перегрузки.

Чтение новостей вызывает эмоциональное истощение

Проблема заключается в несоответствии между масштабом современных событий и способностью нашего сознания их осмыслить. Мозг не умеет чётко разграничивать опасность, непосредственно касающуюся нашей жизни, и события, происходящие за тысячи километров. Мы всё равно эмоционально переживаем их, сопереживаем людям и часто неосознанно представляем себя на их месте. Особенно сильно это проявляется тогда, когда новости касаются тем, близких нам лично.

Впрочем, полностью отказаться от новостей тоже не означает избавиться от тревоги. События продолжают происходить независимо от того, читаем мы о них или нет. Желание постоянно обновлять ленту — не слабость, а проявление заботы. Мы переживаем за своих детей, близких, друзей и хотим жить в безопасном мире. Именно поэтому нервная система постоянно ищет информацию, хотя зачастую уже не способна её выдерживать.

Как оставаться в курсе событий и не выгореть

Не следует полностью отказываться от новостей, а нужно изменить способ их потребления.

Реклама

Установите временные рамки . Выделите конкретное время для просмотра новостей и не позволяйте информационному потоку сопровождать вас в течение всего дня. Очень важно не начинать и не заканчивать день просмотром ленты. Рекомендуется оградить от новостей хотя бы первые и последние 20 минут дня.

Выбирайте проверенные источники . Быть в курсе событий не означает смотреть шокирующие видео или бесконечно просматривать десятки противоречивых сообщений. Один качественный аналитический материал дает больше понимания ситуации, чем десятки эмоциональных постов или заголовков. Надежный источник помогает увидеть контекст, а не просто вызывает сильные эмоции.

Сделайте хотя бы маленький шаг . Если какое-то событие вас особенно задело, спросите себя: «Что я на самом деле могу сделать?». Это может быть благотворительный взнос, подпись под петицией, волонтерство или любая другая помощь. Даже небольшое ощущение собственного влияния уменьшает бессилие и помогает легче переживать сложные новости.

Научитесь распознавать провокационный контент. В соцсетях всё больше контента создают не для информирования, а для того, чтобы вызвать возмущение и заставить пользователя дольше оставаться на странице. Признаками такого контента могут быть сенсационные заголовки, эмоционально окрашенная лексика, отсутствие контекста и намеренная поляризация мнений. Осознание этой манипуляции помогает сохранять критическое мышление.

Прислушайтесь к себе. Прежде чем открыть социальные сети или новостной сайт, сделайте небольшую паузу. Обратите внимание на своё дыхание, почувствуйте опору под ногами и спросите себя, готовы ли вы сейчас воспринимать новую информацию. Эта простая привычка помогает входить в информационное пространство осознанно, а не автоматически.

В то же время помните, что возможность просто «отключиться» от новостей есть далеко не у всех. Для людей, чьи родные находятся в зоне боевых действий, для мигрантов, представителей ЛГБТК±сообщества или других уязвимых групп новости напрямую связаны с их безопасностью и жизнью. Поэтому призыв «просто не читайте новости» не может быть универсальным советом.

Современное информационное пространство развивается гораздо быстрее, чем успевает адаптироваться человеческий мозг. Именно поэтому тревога после просмотра новостей — не признак слабости, а естественная реакция нервной системы на чрезмерную нагрузку.

Новости партнеров