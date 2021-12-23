Новый год: как начать жизнь с чистого листа

Как часто мы приурочиваем возможные жизненные перемены к какой-то конкретной дате: с понедельника сяду на диету, с 1 марта начну ходить в спортзал. Дескать, вот еще немного пирожными пообъедаюсь, на диване с книжкой поваляюсь, а потом как встану, как возьмусь за себя!

Самым популярным временем для начала новой жизни традиционно считается Новый год, ведь тут, казалось бы, сам календарь на уровне символов дает нам возможность начать жизнь с чистого листа. Давайте поговорим о том, почему так происходит, и можно ли выполнить такое, данное самой себе, обещание.

Алгоритмы

Прежде всего, давая себе обещание начать новую жизнь, мы идем на поводу у алгоритмов, согласно которым живет все человечество. Конец года еще со школьных времен связан у нас с накопившейся за этот самый год усталостью, как следствие, недовольством собой и своей жизнью. В таком физическом и психологическом состоянии мы поневоле задумываемся над тем, что из прожитого и пережитого нас не устраивает. И, естественно, хотим от этих моментов избавиться, заменив на что-то новое, а там, глядишь, и жизнь наладится. А тут и время подходящее: 1 января – начало нового года, так почему бы не начать новую жизнь? Причем, видимо, под влиянием усталости с одной стороны и эйфории от будущего отдыха – с другой, кажется, что сделать это будет очень легко.

Символы

Символично, что в конце каждого календарного года мир на всех уровнях – от правительств целых стран до отдельно взятых семьи и личности – подводит итоги. И каждый из нас, как часть этого огромного мира, не является исключением. Вспоминая, как мы прожили этот отрезок своей жизни, мы ставим "галочки" напротив тех дел, которые нам удалось осуществить, и "минусы" напротив тех, которые по каким-то причинам нам не удались. Иногда рядом с "минусом" соседствует знак вопроса – значит, на непонятно, почему мы не смогли взять эту вершину. Логично "просеять" невыполненные пункты старого жизненного плана (возможно, некоторые из них уже устарели) и набросать новый, выполнять который мы начнем с Нового года.

Эффект толпы

Все мы так или иначе подчиняемся стадному чувству, испытываем на себе эффект толпы, особенно – под Новый год. Раз в это время все бегают по магазинам, покупая подарки для близких и продукты для праздничного стола, значит, бегаем и мы. Все суетятся на кухне, колдуя над кулинарными изысками, – не избежать этой участи и нам. Все записываются в парикмахерские и салоны красоты, чтобы блистать на новогодней вечеринке, и мы туда же. Причем чем ближе праздник, тем больше нарастает истероидность по отношению к его подготовке. Подогревается она и извне – новогодними художественными фильмами, которые телевидение начинает активно показывать в это время, и, конечно же, рекламой товаров, без которых нам в это время ну никак не обойтись и в которых – не всегда к месту! – используется новогодняя символика.

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Мы можем сколько угодно все это ругать, но все равно утром 31 декабря будет крошить ингредиенты в тазик с салатом и смотреть любимую комедию. Точно так же, повинуясь эффекту толпы, мы загадываем новогодние желания и планируем с 1 января начать новую жизнь, в которой все будет по-другому, то есть, во много раз лучше. Будущее у нас всегда ассоциируется с надеждой, а надеяться людям свойственно только на хорошее.

Возможно ли это

Но можно ли начать жизнь с чистого листа именно 1 января – особенно, если мы возлагаем большие надежды на диету и занятия спортом? Смешно бороться за безупречную фигуру, когда холодильник забит деликатесами. И усиленно заниматься карьерой в это время весьма проблематично уже хотя бы потому, что у большинства из нас в разгаре новогодние каникулы. Да и многие другие планы в силу этих причин придется изрядно подкорректировать. За Новым годом придет Рождество, потом Старый Новый год, так что начинать худеть – потеть в спортзале, усиленно делать карьеру и тому подобное – можно будет только во второй половине января. Если, конечно, опять ничего не помешает.

Вывод, который можно сделать из всего вышеизложенного, таков: начинать жизнь с чистого листа нужно не 1 января (1 числа любого месяца, в понедельник – нужное подчеркнуть), а тогда, когда вы почувствуете, что готовы к переменам – и морально, и физически. И тогда все обязательно получится – если человек хочет измениться, никто и ничто не силах его остановить.

За помощь в раскрытии темы благодарим психолога Дину Васильченко.

Александра Волошина

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