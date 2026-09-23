Одиночество — новая роскошь: почему стало модно оставаться наедине с собой / © Credits

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Еще недавно социальные сети напоминали своеобразную сцену, на которой мы показывали, где отдыхаем, с кем дружим, какие места посещаем и насколько насыщенна наша жизнь. Чем больше людей вокруг — тем лучше. Однако тренд меняется, и теперь одиночество может не восприниматься как проблема, а быть признаком независимости, об этом говорится в материале издания PureWow.

В TikTok и Instagram всё чаще появляются видео о «тихих вечерах в одиночестве». Их авторы показывают, как возвращаются домой, переодеваются, занимаются йогой, готовят ужин, читают или просто наслаждаются тишиной.

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Особенно популярный сюжет — «я живу одна в большом городе и почти без друзей». И звучит это уже не как признание в социальной изоляции, а почти как желанный образ жизни.

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Быть в одиночестве уже не стыдно

Раньше людей без широкого круга общения часто жалели или считали странными. Сегодня всё чаще наблюдается иная картина: я могу быть одна, и мне хорошо.

Важную роль здесь играет визуальная составляющая. Красивые квартиры, стильная одежда, уход за собой, спорт, путешествия и бокал коктейля в одиночестве создают образ человека, который не страдает от отсутствия компании, а сознательно выбирает собственное пространство. Это меняет само восприятие одиночества. Оно перестает восприниматься как нечто, чего нужно стыдиться, и превращается в возможность отдохнуть от социального шума.

Почему этот тренд находит отклик

Психолог и нейропсихолог Санам Хафиз объясняет, что одиночество знакомо почти каждому человеку хотя бы на определенном этапе жизни. Поэтому, когда кто-то открыто говорит об этом, это может создать ощущение, что вы не единственные.

Особенно актуально это для молодого поколения, пережившего пандемию или вынужденный переезд, а также длительный период жизни, проведённый за экранами ноутбуков и смартфонов. После этого общение в реальном мире для многих стало более сложным и тревожным.

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Оставаться в одиночестве зачастую проще, чем знакомиться, проявлять уязвимость, строить новые отношения и рисковать получить отказ. Поэтому одиночество может казаться более комфортным и безопасным.

Одиночество и уединение — это не одно и то же

Существует важная разница между тем, чтобы любить проводить время в одиночестве, и тем, чтобы чувствовать себя одиноким человеком. Уединение может быть полезным, ведь оно даёт возможность отдохнуть, подумать о себе, понять собственные желания и просто перезагрузиться. Человек, которому комфортно в одиночестве, может меньше зависеть от одобрения окружающих.

Однако это не означает, что потребность в близких людях исчезает. По словам Хафиза, риск такой тенденции заключается в том, что человек может воспринять одиночество как постоянное состояние, хотя на самом деле его социальную жизнь можно постепенно изменить.

Это хорошо видно в видео блогера Тесс Лаванды. Она рассказывает о жизни с небольшим количеством друзей, ходит одна на коктейли и путешествует, но в то же время честно признается, что ей хочется иметь близких людей, просто заводить друзей для неё непросто.

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Поэтому, возможно, дело не в том, что одиночество действительно стало новым символом статуса, а скорее в том, что изменилось отношение к нему. Сегодня привлекательным кажется не само отсутствие друзей, а способность не бояться собственной компании. Самостоятельно пойти на ужин, провести вечер без планов, путешествовать в одиночку или просто остаться дома и не воспринимать это как неудачу.

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