Онлайн агрессия: как понять это явление и бороться с ним / © Credits

Социальные сети, которые создавались для объединения, стали площадкой, где люди соревнуются за внимание и пытаются доказать собственную «значимость», об этом рассказало издание Psychology Today. В социальной психологии агрессия давно изучается как поведение, направленное на причинение вреда другому человеку, физического или психологического. И чтобы понять, почему мы становимся агрессивными, в том числе и онлайн, стоит вспомнить одну из фундаментальных концепций — гипотезу фрустрации-агрессии

От фрустрации к агрессии

Еще в 1939 году Джон Доллард и его коллеги предложили идею, что агрессия всегда является следствием фрустрации, то есть переживания из-за препятствий в достижении цели. Однако дальнейшие эксперименты показали, что это слишком сильное обобщение, не каждая фрустрация превращается в агрессию и не вся агрессия возникает только из фрустрации.

Например, если кто-то постоянно перебивает нас на совещании из-за неисправного слухового аппарата, мы испытываем раздражение, но вряд ли нападем на человека.

Современные исследователи предлагают другой подход. Они отмечают, что агрессия чаще всего возникает тогда, когда затрагивается чувство «значимости» или «ценности». Унижение, неудача или несправедливое отношение могут провоцировать агрессивное поведение как попытку восстановить утраченное достоинство.

Почему интернет провоцирует агрессию

В онлайн пространстве человек легко чувствует себя незаметным, «растворенным» среди тысяч пользователей. Добавьте к этому анонимность, скорость реакций, отсутствие паузы для размышлений и агрессия становится быстрым способом «показать себя» и почувствовать значимость.

В сети мы часто сталкиваемся с агрессией не только от незнакомцев, но и от тех, кто стремится поднять собственное эго за наш счет. И здесь ключевую роль играет такое личностное явление, как нарциссизм.

Нарциссизм и онлайн-агрессия

Нарциссизм — это чрезмерная зацикленность на себе, потребность в восхищении и признании, убеждение в собственной исключительности. Он имеет две формы:

Большой (грандиозный) нарциссизм — демонстративная уверенность в своем превосходстве, жажда славы, высокий уровень самооценки.

Уязвимый нарциссизм — скрытая неуверенность в себе, повышенная чувствительность к критике, хрупкое чувство собственной ценности.

Чем выше уровень нарциссизма, тем больше агрессии люди проявляют к знаменитостям онлайн, например. Причина — чувство «относительной депривации», когда сравнение себя с успешным человеком вызывает зависть и чувство неполноценности.

Интересно, что люди с высокой эмпатической самоэффективностью, способностью понимать и регулировать эмоции других, менее склонны к такой агрессии.

И грандиозный, и уязвимый нарциссизм независимо друг от друга повышают уровень онлайн-политической некорректности (оскорбления, угрозы, использование стереотипов). Оба типа нарциссизма делают человека уязвимым к критике и более склонным отвечать агрессией.

Как изменить свое ощущение «значимости» без агрессии

Агрессия не является единственным путем восстановления чувства ценности. Напротив, существуют многочисленные здоровые способы поднять самооценку и почувствовать свою значимость:

Моральные поступки — помощь другим, волонтерство.

Эстетическое самовыражение — творчество, мода, дизайн, хобби.

Профессиональные достижения — даже маленькие шаги на работе.

Социальная поддержка — общение с друзьями, семьей, сообществами.

Кроме того, ощущение собственной значимости может укрепляться не только через соперничество, но и через осознание своего единства с миром и другими людьми. То есть важно научиться видеть себя не как «отдельного индивида, который борется за внимание», а как часть более широкого сообщества, где каждый имеет ценность.

Онлайн агрессия — это не только проблема «плохих людей», а скорее отражение глубинных потребностей в признании и значимости. Нарциссизм усиливает эти потребности, делает человека уязвимым к сравнениям и критике. Но каждый из нас может сознательно выбрать другой путь, строить свою самоценность через добрые дела, креативность и связь с другими.