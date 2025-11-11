ТСН в социальных сетях

Как оригами развивает творчество, логику и пространственное мышление: новое исследование

В мире современного образования появляются все более интересные способы развития творчества у детей и взрослых, внимания и логического мышления. Один из самых эффективных и одновременно самых эстетичных — оригами.

Оригами

Оригами / © Associated Press

Эта японская техника складывания бумаги не только развлекает, но и тренирует мозг, улучшает концентрацию и даже повышает моральные качества об этом говорится в научной статье, которую обнародовало издание ResearchGate.

Слово «оригами» сочетает японские «ори» (складывать) и «гами» (бумага). Оно означает создание фигур из бумаги, от простых журавликов и цветов до сложных геометрических форм, животных и архитектурных моделей. Сегодня оригами активно используют в школах во всем мире как инструмент для развития пространственного мышления, моторики и творчества.

Исследования показывают, что занятия оригами улучшают математически-логические и визуально-пространственные способности. При составлении фигур человек тренирует воображение, способность мыслить абстрактно и находить нестандартные решения.

Оригами и наука о творчестве

оригами / © Associated Press

оригами / © Associated Press

Выделяют несколько типов интеллекта, среди которых — логико-математический и визуально-пространственный. Оригами прекрасно развивает оба, ведь чтобы сложить фигуру, нужно рассчитать углы, представить результат и логически спланировать шаги. Регулярная тренировка оригами значительно улучшает:

  • концентрацию и внимательность;

  • точность и терпение;

  • навыки решения проблем;

  • креативность и моральное воспитание.

То есть с помощью бумаги, ножниц и терпения можно не только создать эстетически приятную фигуру, но и тренировать ум, воображение и характер.

Обучение через развлечение

Оригами работает как интеллектуальная игра. Дети получают удовольствие от процесса, а в то же время:

  • развивают пространственное мышление;

  • знакомятся с математическими и геометрическими понятиями;

  • улучшают моторику и координацию рук.

Оригами положительно влияет на моральное развитие детей и формирование творческого мышления, особенно в возрасте 7-11 лет.

Оригами существует более 1000 лет, считается, что еще в I веке нашей эры буддистские монахи в Китае использовали его для создания ритуальных фигур.

Практика для взрослых

Оригами — это не только для детей. Взрослые, которые практикуют складывание бумаги, повышают концентрацию, терпение, пространственное воображение и эмоциональный интеллект. Техника полезна даже в работе, потому что она помогает решать сложные задачи, структурировать мысли и снимать стресс.

Креативность через бумагу

  • стимулирует воображение и инновационное мышление;

  • помогает в освоении геометрии и математических понятий;

  • укрепляет социальные навыки через групповую работу;

  • формирует усидчивость, аккуратность и этические качества.

Даже простая фигурка журавлика или розы тренирует ум, моторику и эстетическое восприятие.

С чего начать

  1. Возьмите лист бумаги и найдите простую инструкцию.

  2. Сложите базовые формы, например, квадрат, треугольник, «лягушку».

  3. Перейдите к сложным фигурам, таким как животные, цветы, архитектурные модели.

  4. Сочетайте оригами с обучением: используйте фигуры для объяснения дробей, геометрических форм или пространственных понятий.

Оригами — это сочетание науки, искусства и игры, которая развивает ум, творчество и характер. И не важно, ребенок вы или взрослый — обучение через бумагу может стать вашим новым хобби, способом отдохнуть от гаджетов и прокачать мозг.

