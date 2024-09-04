Испытывать злость — это нормально, равно как и реагировать эмоционально на определенные жизненные обстоятельства. Однако иногда эмоции одерживают верх и мы теряем контроль.

Иногда чрезмерная реакция является способом нервной системы сообщить нам что-то важное, об этом на своей странице рассказал коуч и тренер по улучшению жизни Esteban Polidura. Если ваша чрезмерная реакция начала приносить больше вреда, чем пользы, пришло время разобраться, как контролировать собственные эмоции.

Существует два разных типа чрезмерной реакции:

Быстрая острая реакция — когда ваша начальная эмоциональная реакция слишком сильна для происшествия или ситуации, вызвавшей ее.

Компульсивная острая реакция — когда вы чувствуете, что не можете сдержать свою реакцию, даже если она может быть неподходящей или чрезмерной.

Если вы понимаете, что какой-то тип соответствует вашей реакции, необходимо найти возбуждающие вас триггеры. Это люди или ситуации, заставляющие вас так реагировать. Определив их, подумайте, способствует ли ваша чрезмерная реакция улучшению ситуации, или наоборот, наносит вред.

Как найти раздражительный триггер

Для того, чтобы разобраться с собственными эмоциями и понять, что именно начинает колебать ваш внутренний маятник покоя, ответьте сами себе на эти вопросы:

Вы остро реагируете на то, что произошло в прошлом?

Вас всегда раздражает конкретная ситуация или человек?

Ваша реакция более острая, нежели у других людей в конкретной ситуации?

Какие физические симптомы вы чувствуете, когда остро реагируете (ускоренное сердцебиение, тошнота, расстройство желудка, удушье)?

Когда вы определите триггеры, подумайте о том, какое влияние на окружение оказывает ваша реакция.

Сделайте шаг назад, чтобы оценить ситуацию

Острая реакция на события: причины возникновения и что с ней делать / Фото: Credits

Острая реакция на что-то может быть не такой простой, как кажется на первый взгляд. Для ее понимания иногда необходимо углубиться внутрь себя. Возможно, все связано с прошлой травмой или это просто признак того, что вы испытываете стресс, тревогу или эмоциональную перегрузку.

Если все связано с прошлой травмой, острая реакция может являться способом выражения того, что вы не смогли выразить в то время. В таком случае она играет важную функцию для высвобождения внутренней боли и обиды. Тело хочет обратить ваше внимание на конкретные аспекты, которые вы игнорируете.

Если ваша реакция связана с чувством эмоционального ошеломления, полезно помнить, что вы в этом не одиноки. Многие люди в этот момент могут чувствовать то же самое. Важно понять и принять эти чувства, пережить их вместо того, чтобы сдерживать и подавлять.

Самопомощь

Остановитесь и сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет вам успокоиться и даст время все обдумать.

Поговорите с кем-то, кому доверяете, о происходящем. Иногда полезно услышать другое мнение.

Напомните себе, что чрезмерная реакция не всегда рациональна.

Подумайте о том, как вы хотели бы реагировать и что вам нужно сделать.

Спросите себя является ли ваша острая реакция полезной в данной ситуации или она лишь усугубляет обстоятельства.

Подумайте, как влияют ваши эмоции на других людей и отношения с ними.

Не мешает ли такая острая реакция достигать собственных целей и не является ли она угрозой вашим амбициям.

Проанализируйте физические и эмоциональные последствия.

Как правильно реагировать

Когда вы чувствуете, что эмоциональный огонь пылает внутри вас, сделайте шаг назад и попытайтесь успокоиться. Подумайте о том, если ситуация, например, произошла в прошлом, стоит ли она ваших эмоций. Постарайтесь не сосредотачиваться на том, как все могло или должно быть. Лучше подумайте, можете ли вы повлиять на прошлое с сегодняшнего момента. Если нет, отпустите. Вы бессильны и только наносите себе вред.

Если подобная реакция стала для вас уже привычкой, попробуйте сделать следующее:

Снова и снова напоминайте себе, что острая реакция никому не поможет, и вам тоже.

Потренируйтесь в дыхательных упражнениях.

Попытайтесь сосредоточиться на чем-то положительном.

Подумайте о том, что полезного вы можете сделать вместо того, чтобы ворчать и сами себя угнетать.

Полезно помнить, что чрезмерная реакция не определяет вашу сущность как личность. Это явление, которое можно контролировать и усовершенствовать через практику. Помните о терпении к себе, изменения не происходят мгновенно. Потратив время и усилия, вы сможете научиться управлять собственными эмоциями и начнете жить продуктивной жизнью, полной удовольствия.

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