От TikTok до кинотеатров: почему молодежь массово возвращается к реальным впечатлениям / © Credits

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Ещё совсем недавно Голливуд серьёзно опасался, что потерял целое поколение зрителей. Казалось, представители поколения зумеров окончательно предпочтут маленькие экраны большим, короткие видео — полнометражному кино, цифровой мир — реальному, а одиночное потребление контента — совместному опыту.

Но реальность оказалась интереснее. Издание The New York Times обратило внимание на неожиданный тренд: молодые люди снова хотят быть вместе.

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От TikTok до кинотеатров

В последнее время успех нескольких фильмов немало удивил Голливуд. Новые картины показали, что молодежь готова не просто смотреть кино, но и массово выходить из дома ради него.

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И это не единичный случай, зумеры стоят в очередях на концерты и комедийные шоу, создают беговые клубы и игровые сообщества, где онлайнзнакомства превращаются в настоящие дружеские связи. Даже книжные магазины обретают новую жизнь, потому что люди возвращаются в них не только за книгами, но и за атмосферой места, где можно встретиться с другими.

То есть, после многих лет, проведённых в социальных сетях, молодое поколение приходит к простому выводу: живые эмоции невозможно полностью заменить цифровыми.

Нам нужно ощущение «мы»

Пандемия, социальная изоляция и нескончаемый поток алгоритмического контента сделали мир более фрагментированным. Каждый получает свою ленту, свои рекомендации, свой информационный пузырь. Мы можем часами находиться в сети и при этом чувствовать себя одинокими. Поэтому нынешняя тяга к совместным переживаниям выглядит почти закономерной.

Кинотеатр, концерт, спортивный матч, книжный клуб или даже обычная встреча с друзьями дают то, чего не способен предложить персонализированный алгоритм: ощущение принадлежности к чему-то большему, чем ты сам.

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Это напоминает опыт прошлых поколений, когда в студенческие годы друзья вместе ходили на ночные кинопоказы, пели, танцевали и вместе переживали небольшой культурный бунт. Именно такие моменты остаются в памяти на десятилетия, не только благодаря самим мероприятиям, но и благодаря людям, которые были рядом.

Больше, чем просто тренд

Для Голливуда эта тенденция — отличная возможность. Индустрия может переосмыслить работу с молодой аудиторией, например, поддерживать новых авторов, создавать истории, в которых молодые люди узнают себя, и сочетать цифровые платформы с живыми событиями.

Однако значение этого тренда гораздо шире. Культура всегда оказывает влияние на общество. Мы собираемся вместе вокруг фильмов, музыки, спорта, книг и искусства, чтобы смеяться, удивляться, спорить и переживать. Именно благодаря таким совместным переживаниям возникает доверие, а без него сложно представить себе здоровое общество. Возможно, поэтому сегодня молодые люди ищут уже не просто побег от реальности. Им нужны взаимное признание, настоящий контакт и ощущение общности.

Зумеры не отказались от цифрового мира, однако больше не хотят жить только в нём. После многих лет, когда экраны стали главным окном в мир, молодёжь вновь смотрит что там, снаружи.

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