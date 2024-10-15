Ответили в личные: почему продавцы скрывают цены в Instagram и помогает ли это бизнесу

Зачем бренды скрывают стоимость товаров, рассказала эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

44% пользователей Instagram еженедельно делают покупки в этой социальной сети, а 61% использует ее для поиска новых товаров и услуг.

Почему продавцы не указывают цену

"В большинстве случаев продавцы преследуют две цели, – говорит Елена Шепель. – Первая – органическое продвижение продукта. Каждый раз, когда кто-то из пользователей пишет под постом комментарий, алгоритмы соцсети воспринимают это как активное взаимодействие. Решив, что контент интересен, соцсеть показывает пост большему количеству людей. Каждый ваш вопрос в комментариях помогает увеличить охват, поэтому эту тактику особенно любят новые компании, которым нужна раскрутка. Вторая цель: когда стоимость товара выше среднего по рынку, покупателю нужно объяснить за что он платит деньги. Сделать это может менеджер по продажам. Работает это так. Сначала человек пишет комментарий под постом, а затем ему в директ отписывает консультант. Он называет цену и рассказывает об уникальности товара, пытаясь склонить человека к покупке. И действительно, люди, которые никогда не приобрели бы товар, увидев его высокую цену, под влиянием менеджера могут это сделать".

Еще несколько причин

У продавцов могут быть и другие причины, чтобы не указывать стоимость товара. Кто-то скрывает цену от конкурентов, чтобы они не начали демпинговать (продажа товаров по заведомо заниженной цене). Кто-то боится налоговой, ведь незарегистрирован как ФЛП. Также некоторые продавцы признаются, что прежде, чем назвать цену в ответ на вопрос, изучают страницу покупателя в Instagram, чтобы определить уровень его платежеспособности. Чем люксовые фото на странице – тем большую цену назовут покупателю. А еще цена товара может меняться ежедневно в зависимости от курса валют, стоимости услуг поставщиков и других экономических факторов. Поэтому ее и не озвучивают в посте.

Минусы стратегии

Предприниматели, не указывающие цену в Instagram, рискуют потерять клиентов, поскольку большинство людей не одобряют подобную практику. Более того: она их настораживает. "Когда люди видят товар, но не видят его цену – считают, что бренд что-то скрывает, – рассказывает Елена Шепель. – Или думают, что цена слишком высока. Иногда людям кажется, что товар стоит дороже, чем это есть на самом деле. Даже не узнав настоящую цену, покупатели решают, что пальто или сумка им не по карману.

Елена Шепель

Цифровые следы и энергетический спад

Часть покупателей не любят оставлять в сети цифровые следы. За страницами брендов в Instagram всегда следят конкуренты. Как только вы зададите вопрос, как на вас подпишется несколько брендов, они начнут лайкать ваши посты, а впоследствии предложат свой товар. Это происходит потому, что вас воспринимают как потенциального клиента, свою целевую аудиторию. Чтобы обезопасить себя от волны спама, лучше обойтись без вопросов.

"Также есть определенное количество покупателей, которые вообще не любят переписку в директе, – продолжает Елена Шепель. – Люди не хотят тратить свои время и усилия. Особенно сейчас. Во времена, когда большинство находится на энергетическом спаде, а лишний контакт с незнакомым человеком нуждается большого количества израсходованных сил. Это и останавливает покупателя от того, чтобы написать что-нибудь в комментариях".

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