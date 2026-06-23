Паническая атака или тревога: как понять разницу

Паническая атака или тревога / © Credits

Реклама

Почти каждый из нас хотя бы раз испытывал сильное волнение перед важным событием, таким как собеседование, экзамен, медицинское обследование или серьезный разговор. Тревога является естественной частью человеческой жизни и даже может быть полезной, ведь она помогает нам готовиться к вызовам и реагировать на потенциальные угрозы, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Однако иногда организм как будто выходит из-под контроля. Появляется ощущение, что происходит что-то страшное, хотя реальной опасности нет. Именно тогда многие люди начинают путать тревогу и панические атаки. По словам клинического психолога Регины Джозелл, хотя эти понятия часто используют как синонимы, между ними существуют важные различия.

Основное отличие

Тревога обычно нарастает постепенно. Она часто возникает в ответ на стрессовые ситуации, переживания или неопределенность и может сопровождать человека в течение длительного времени.

Реклама

Паническая атака, напротив, возникает внезапно и часто без видимой причины. Она может застать врасплох даже тогда, когда человек находится в привычной и безопасной ситуации. Во время панической атаки в организме запускается реакция «бей или беги», хотя реальной угрозы нет. Мозг ошибочно воспринимает ситуацию как опасную и активирует защитные механизмы.

Паническая атака

Паническая атака — это внезапный приступ сильного страха или дискомфорта, который обычно достигает пика в течение 15–20 минут. Несмотря на то, что такие эпизоды очень пугают, они не представляют угрозы для жизни.

Панические атаки могут возникать после контакта с определенным триггером. Например, человек, боящийся летать, может испытать приступ во время посадки в самолет. Но нередко они возникают и без какой-либо очевидной причины.

Причины возникновения

Точные причины до сих пор до конца не изучены. По мнению специалистов, свою роль могут играть особенности работы миндалевидного тела мозга — структуры, отвечающей за эмоции. Также влияние могут оказывать гормональные изменения и дисбаланс таких веществ, как кортизол и серотонин. Риск развития панических атак повышают:

Реклама

семейная история тревожных расстройств

личный опыт тревожных расстройств

негативный или травматический опыт в детстве

Симптомы

Паническая атака обычно сопровождается как минимум несколькими из следующих симптомов:

учащенное сердцебиение

боль или дискомфорт в груди

сильное потоотделение

дрожь

ощущение удушья

головокружение

озноб или ощущение жара

тошнота

онемение рук или ног

страх смерти

ощущение нереальности происходящего вокруг

Одна из особенностей панических атак заключается в том, что после первого приступа человек нередко начинает бояться его повторения. Из-за этого могут возникать новые приступы, а также избегание определенных мест или ситуаций. В некоторых случаях люди даже перестают выходить из дома из-за страха пережить новый приступ.

Самопомощь

Психологи часто используют метод когнитивной реструктуризации, который помогает изменить образ мышления, связанный с паническими триггерами. Помимо профессиональной помощи, могут оказаться полезными и простые практики:

Опишите то, что происходит. Важно напомнить себе, что это всего лишь паническая атака: она неприятна, но не опасна и пройдет. Осознание происходящего помогает снизить уровень страха.

Ведите записи. Записывайте, когда возникают панические атаки, как долго они длятся и что могло их спровоцировать. Такие наблюдения помогают выявить закономерности и оценить эффективность выбранных способов борьбы со стрессом.

Контролируйте дыхание. Глубокие дыхательные упражнения могут помочь успокоить нервную систему и нормализовать сердечный ритм.

Переключайте внимание. Во время панической атаки полезно задействовать другие органы чувств, например, умыться прохладной водой, почистить зубы, погладить домашнего питомца или вдохнуть приятный аромат. Чем меньше человек концентрируется на симптомах, тем быстрее организм возвращается в состояние покоя.

Тревожная атака

Интересно, что с медицинской точки зрения такого диагноза, как «тревожная атака», не существует. В международном классификаторе психических расстройств DSM-5-TR этот термин вообще не используется. В быту же люди часто называют «тревожной атакой» сильное проявление тревоги или даже паническую атаку. Впрочем, сама по себе тревога является нормальной человеческой эмоцией.

Реклама

Если переживания становятся постоянными, а волнение трудно контролировать, это может свидетельствовать о генерализованном тревожном расстройстве (ГТР). Человек может чрезмерно беспокоиться даже из-за обычных жизненных ситуаций, таких как рабочие задачи, финансы, здоровье или отношения. Такое постоянное напряжение часто сопровождается следующими физическими симптомами:

усталость

головная боль

учащенное сердцебиение

напряжение мышц

одышка

повышенное потоотделение

Лечение

Если тревога начинает сказываться на качестве жизни, рекомендуется обратиться к врачу или психотерапевту. Чаще всего лечение включает:

когнитивно-поведенческую терапию

психотерапию

медикаментозную поддержку при необходимости

сочетание этих подходов

Хотя тревога и панические атаки могут иметь схожие симптомы, между ними существует принципиальная разница. Тревога обычно нарастает постепенно и связана со стрессом, тогда как паническая атака возникает внезапно и сопровождается сильным физическим дискомфортом.

Самое главное — помнить, что оба состояния поддаются коррекции и лечению. И если тревога или панические атаки начинают контролировать вашу жизнь, это не повод стыдиться или молча терпеть. Наоборот, это сигнал о том, что пришло время обратиться за помощью и вернуть себе чувство безопасности и контроля.

Реклама

Новости партнеров