Паническая атака: как ее остановить и вернуть контроль над телом и разумом

Паническая атака — это внезапный приступ сильного страха или тревоги, который может возникнуть буквально ниоткуда. Человек чувствует себя так, будто потерял контроль над телом, но на самом деле — это лишь кратковременная реакция нервной системы на стресс.

По данным Medical News Today, панические атаки могут возникать как у людей с диагностированным паническим расстройством, так и у тех, кто переживает тревожные периоды в жизни. Самое главное — знать, что делать в момент приступа.

Признаки панической атаки

Паническая атака может длиться от нескольких минут до получаса и сопровождается такими симптомами:

учащенное сердцебиение,

затрудненное или частое дыхание,

головокружение,

чрезмерное потоотделение,

дрожь,

чувство нереальности или отчужденности,

страх смерти или потери контроля.

Но не забывайте, что это не сердечный приступ и не угрожает жизни, хоть и ощущается страшно.

Способы остановить паническую атаку

Расслабьте мышцы . Тело во время атаки напрягается. Техника прогрессивной мышечной релаксации помогает «убедить» мозг, что опасности нет. Напрягите определенную группу мышц на 5 секунд, затем скажите себе «расслабься» и отпустите на 10 секунд. Повторяйте, переходя к другим частям тела.

Напоминайте себе, что это пройдет. Самое страшное во время приступа — ощущение, что «так будет всегда». Но паническая атака всегда проходит. Ее пик длится 5-10 мин. Повторяйте себе: «Я в безопасности. Это временно. Мое тело просто реагирует на стресс».

Глубоко дышите . Дыхание — это ваш якорь. Попробуйте технику «4-7-8»: вдох на 4 секунды, задержка на 7, медленный выдох на 8. Так вы успокоите нервную систему.

Найдите тихое место. Если возможно, выйдите из шумного или людного пространства. Даже несколько минут в покое — это уже облегчение.

Сосредоточьтесь на предмете. Выберите любой объект, например, чашку, растение или телефон. Опишите мысленно его цвет, форму, текстуру. Это помогает «заземлиться» и вернуться в реальность.

Используйте технику 5-4-3-2-1. Назовите 5 вещей, которые видите; 4 звука, которые слышите; 3 предмета, которых можете коснуться; 2 запаха, которые чувствуете; 1 вкус. Это упражнение «включает» сознание и помогает вернуть контроль.

Повторяйте мантру . Например: «Я в безопасности», «Это пройдет», «Я дышу и все под контролем». Повторение успокаивающих фраз дает мозгу сигнал, что паники больше нет.

Расскажите кому-нибудь. Несколько шагов, легкая прогулка и растяжка помогают телу высвободить эндорфины и нормализовать дыхание.

Примите лекарства, если они назначены. Если врач выписал препарат «на случай приступа» — воспользуйтесь им. Но только по назначению специалиста.

Расскажите кому-то. Если атака произошла на работе или в общественном месте, попросите поддержки. Просто фраза «Мне сейчас плохо, это паническая атака, мне нужно посидеть» может изменить ситуацию.

Знайте свои триггеры. Наблюдайте, когда и где чаще всего случаются приступы, например, перед выступлениями, в транспорте или в толпе. Знание триггеров — первый шаг к профилактике.

Как снизить тревогу в повседневной жизни

Панические атаки часто появляются на фоне накопившейся тревоги. Вот несколько лайфхаков, которые помогают предотвратить приступы:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — эффективно обучает управлять тревожными мыслями.

Дыхательные практики — ежедневные упражнения делают контроль над дыханием естественным.

Медитация и йога — помогают регулировать нервную систему.

Регулярная физическая активность — даже 30 мин ходьбы в день снижают уровень гормона стресса.

Качественный сон, меньше кофеина и алкоголя — базовые, но очень действенные привычки.

Растительные средства — лаванда, мелисса или валериана могут мягко снижать тревожность, но использовать только по рекомендации врача.

Если паническая атака случилась у кого-то рядом

Оставайтесь спокойными. Скажите, что вы рядом и все хорошо. Помогите человеку сесть или перейти в спокойное место. Говорите мягко и с поддержкой: «Ты в безопасности. Это пройдет.» Не говорите «успокойся», это только усиливает стресс. Если приступ длится долго или симптомы похожи на сердечную боль, вызывайте скорую.

Когда обратиться к врачу

Если панические атаки повторяются, мешают спать, работать или жить, это не «слабость», а сигнал, что нужна помощь. Психотерапевт поможет найти причину и составить план восстановления. Паническая атака — это не приговор. Ее можно контролировать, лечить и предупреждать.

Паническая атака — это временное состояние, которое не представляет опасности, хоть и кажется страшным. Ваши главные инструменты — это дыхание, осознанность и план действий. Когда тело кричит о страхе, дайте ему почувствовать безопасность.