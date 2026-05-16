Почему детские травмы не исчезают и что делать взрослым детям, когда родители отрицают события прошлого

Детство не всегда остается в памяти теплым набором семейных историй. Для многих взрослых людей это еще и воспоминания о криках, пощечинах, наказаниях молчанием или унижениях, которые годами казались «нормой». Но что делать, когда во взрослом возрасте человек пытается честно поговорить с родителями о пережитом, а в ответ слышит слова вроде, «Мы такого не делали», «Ты преувеличиваешь» или «Хватит жить прошлым».

Именно эту тему недавно подняло издание The Washington Post в колонке о травмах, отрицании насилия и сложном пути к внутреннему примирению. И хотя издание начало историю с личного письма, оно затронуло тему, знакомую гораздо большему количеству людей, чем кажется.

«Меня били, а теперь говорят, что такого не было»

Автор письма в редакцию рассказал о детстве, в котором он вместе с братом регулярно сталкивался с физическими наказаниями, такими как пощечины, порка и агрессия. Уже во взрослом возрасте автор заметил, что его преследуют навязчивые агрессивные мысли, и терапевт объяснил это ранним контактом с насилием.

Проблема обострилась тогда, когда он попытался поговорить об этом с родителями. Мать заявила, что «никогда не била детей». Отец отрицал даже конкретный случай, когда наказал сыновей за поцарапанное бейсбольным мячом авто. И только после того, как брат подтвердил историю, сказал что-то вроде «Ну, если это было, то извини».

Для человека, который годами носит в себе детскую боль, такая реакция часто становится вторым ударом. Потому что речь идет уже не только о самих событиях, а об отказе его признания.

Отрицание ранит сильнее воспоминаний

Психологи давно говорят о том, что детская психика особенно чувствительна к обесцениванию. Когда ребенку говорят что-то вроде, «Тебе показалось», «Ничего страшного», «Ты все выдумал», он начинает сомневаться в собственных эмоциях и восприятии реальности.

В материале The Washington Post обращают внимание на важную вещь, а именно то, что проблема не только в том, что родители не помнят. Иногда они не могут позволить себе помнить. Вина, стыд, осознание собственной жестокости — все это может быть настолько невыносимым, что психика человека буквально вытесняет часть воспоминаний или переписывает их в более приемлемую версию.

Это не оправдывает насилие, однако объясняет, почему некоторые родители годами настаивают, что они делали все правильно.

«В 80-х и 90-х так воспитывали всех»

Еще одно важное мнение, что физическое наказание было «нормой времени», как это часто пытаются представить. Да, многие семьи использовали жесткие методы воспитания, но это не делает их безопасными или правильными.

Современная психология говорит, что регулярная физическая агрессия в семье связана с повышенным уровнем тревожности, проблемами с самооценкой, сложностями в отношениях и даже симптомами посттравматического стрессового расстройства во взрослом возрасте.

Особенно болезненными могут быть не только побои, но и другие формы унижения, такие как наказание едой, высмеивание, эмоциональное игнорирование, постоянная критика или страх перед реакцией родителей.

Иногда люди годами убеждают себя, что «ничего страшного не произошло», пока тело и психика не начинают напоминать об этом тревогой, гневом или внутренним истощением.

Почему мы так сильно хотим услышать: «Мне жаль»

Искреннее признание могло бы помочь исцелиться, это правда. Для многих людей извинение становится подтверждением того, что их боль была реальной. Мы хотим не идеальных родителей, а родителей, которые способны сказать:

«Да, я был(а) неправ(а)»

«Тебе было больно»

«Я сожалею об этом»

Но проблема в том, что далеко не все взрослые эмоционально способны на такую честность. И тут начинается самое сложное — принятие того, что иногда люди, которые нас травмировали, никогда не дадут нам нужного завершения истории.

Можно ли исцелиться самостоятельно

Необходимо понимать, что мир и спокойствие не всегда приходит через извинения других людей. Иногда они приходят через осознание, что то, что произошло, было неправильным, ваши чувства имеют право существовать, отрицание не стирает пережитого и чужая неспособность признавать ошибки — не доказательство того, что ваша боль «выдумана».

Многие люди с подобным опытом находят поддержку в терапии, группах взаимопомощи или методах работы с травмой, в частности EMDR-терапии — подходе, который используют для лечения последствий травматических переживаний.

Некоторые люди, пережившие жестокое детство, сами вырастают эмоционально агрессивными взрослыми и даже не замечают этого. Поэтому тот факт, что человек способен сказать: «То, что со мной делали, было неправильным», уже огромный шаг. Потому что это означает, что цикл насилия начинает прерываться.

Семейные истории редко бывают идеальными, однако между «неидеальными родителями» и систематическим унижением или насилием — огромная разница. И если сегодня взрослые дети все чаще говорят о своей боли вслух, это не потому, что они «живут прошлым», а потому, что десятилетиями их учили молчать.

