Почему фильмы ужасов стоит изучать в школах и университетах: психологический взгляд

Почему фильмы ужасов стоит изучать в школах и университетах / © Credits

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Почему люди добровольно смотрят фильмы ужасов, читают жуткие романы и покупают билеты в комнаты страха, ведь в повседневной жизни мы обычно стараемся избегать ситуаций, вызывающих тревогу. Ответ может оказаться интереснее, чем кажется. Страх, который мы испытываем в безопасных условиях, позволяет исследовать собственные реакции, наблюдать за эмоциями и учиться справляться с напряжением — об этом говорится в материале издания Psychology Today.

Именно эту идею исследует преподаватель университетского курса «Страх ради удовольствия», посвященного научным, историческим и эстетическим аспектам жанра ужасов, доктор философии Матиас Класен. Его подход доказывает, что порой жуткая история может стать не просто развлечением, а неожиданно эффективным инструментом обучения.

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Страх как «троянский конь» образования

Представьте себе занятие, на котором студенты читают Стивена Кинга, смотрят фильмы ужасов и играют в хорроры, а затем анализируют свои эмоции с помощью психологических теорий. Звучит как курс мечты для поклонников жанра, а на самом деле за этим подходом стоит вполне серьёзная академическая идея.

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Преподаватель называет хоррор своеобразным «троянским конем обучения». Студенты приходят за увлекательными историями, однако постепенно начинают исследовать более сложные вопросы, например, как работает страх, почему неопределенность вызывает тревогу, как режиссёры создают напряжение и что происходит с телом, когда мы пугаемся.

Так художественная история превращается в практический материал для психологии, литературоведения и киноведения.

Почему страшные истории объединяют людей

Один из самых интересных экспериментов курса состоялся осенью 2026 года. Студенты отправились в отдалённый лесной лагерь, где их ждали костёр, пицца и жуткая история. В течение 30 минут участники слушали рассказ у костра. Никаких смартфонов, экранов или других отвлекающих факторов — только голос рассказчика, окружающая тьма и воображение, которое дорисовывало самые страшные детали.

Преподаватель назвал этот опыт «палеоужасом» — возвращением к способу рассказывания страшных историй, который существовал задолго до появления кино и цифровых технологий. Такой формат дал студентам возможность обсудить, как страх действовал в древних сообществах, почему совместное переживание эмоций может сближать людей и чем устное повествование отличается от литературы или фильма.

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Ведь страшная история у костра — это не только монстры в темноте, но и то, как наше воображение реагирует на неизвестное, а присутствие других людей может изменить восприятие угрозы.

Что происходит с телом, когда мы смотрим ужастики

Следующим этапом стал совместный просмотр фильма ужасов. Во время просмотра около десятка студентов носили датчики сердечного ритма и заполняли анкеты, в которых оценивали свои ожидания от фильма, фактический уровень страха и удовольствие от просмотра.

Результаты оказались неожиданными, в целом фильм напугал участников меньше, чем они ожидали. Однако некоторые сцены вызвали явную физиологическую реакцию.

Наибольший скачок пульса был зафиксирован во время эпизода, построенного на эффекте внезапного испуга. В среднем частота сердечных сокращений участников возросла на 13 ударов в минуту, а индивидуальные показатели увеличились на 9–51 удар. Это наглядный пример того, как кинематографические приёмы могут влиять на организм ещё до того, как мы успеваем осознанно осмыслить увиденное.

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Внезапный испуг и медленно нарастающее беспокойство

Не все страшные сцены вызывают одинаковую реакцию. Во время эпизодов, которые исследователи считали особенно жуткими, студенты почти не двигались. Внезапный испуг, например, когда персонаж неожиданно появляется на экране под громкий звук, часто вызывает мгновенную реакцию: мы вздрагиваем, напрягаем мышцы, а сердце начинает биться быстрее.

Зато медленное нагнетание страха действует иначе. Тьма, тишина, ощущение неизвестной опасности заставляют нас замерть и внимательнее следить за происходящим. В психологии такая реакция связана с защитным оцепенением — одним из способов реагирования организма на потенциальную угрозу.

Важно, что эти реакции нельзя сводить к универсальному правилу: сердечный ритм и движения зависят от человека, контекста и интенсивности стимула. Тем не менее наблюдения помогают понять, почему одни сцены заставляют нас подпрыгивать на месте, а другие — буквально затаивать дыхание. Для студентов это стало возможностью увидеть разницу между субъективным ощущением страха и физиологическими показателями.

Фильмы ужасов помогают справиться со страхом

Добровольное переживание страха в контролируемых условиях может стать способом изучения собственных эмоций. Мы знаем, что фильм — это вымысел, можем остановить просмотр или закрыть глаза руками. Благодаря этому страшная ситуация становится своеобразной тренировочной площадкой для наблюдения за своими реакциями.

Однако не стоит воспринимать хорроры как универсальную терапию. Для одних людей они могут быть увлекательным развлечением, для других — источником чрезмерного стресса, тревожных мыслей или нарушений сна. Влияние зависит от индивидуальной чувствительности, жизненного опыта и конкретного содержания истории.

Именно поэтому важен образовательный подход к жанру, речь идет не о том, чтобы как можно сильнее напугать студентов, а о том, чтобы помочь им понять, что они испытывают и почему реагируют именно так, а не иначе.

Обсуждение после просмотра, анализ сюжетных ходов и сопоставление личных впечатлений с физиологическими данными превращают пассивное потребление контента в осознанный опыт.

Страх не обязательно нужно преодолевать или подавлять. Иногда полезнее остановиться и спросить себя, что именно вас напугало, как отреагировало ваше тело и почему эта история задела именно вас.

Конечно, фильмы ужасов подходят не всем, и их терапевтический эффект не стоит преувеличивать. Однако в правильном контексте даже самый жуткий сюжет может стать началом важного разговора о психологии, эмпатии, согласии и личных границах.

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