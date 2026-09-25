Почему любовные романы вновь находятся на пике популярности среди читателей / © Credits

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Ещё несколько лет назад любовный роман для многих оставался жанром, который читали тайком. Сегодня ситуация кардинально изменилась: романтические книги заполонили соцсети, экраны и списки бестселлеров, об этом сообщило издание Real Simple.

Автор книги о буме романтики «Romancelandia» Элизабет Гелд отмечает, что продажи романов выросли на 24% в период с 2020 по 2021 год, а в следующем году — ещё на 50%. Почему же любовные истории стали настолько популярными, попробуем разобраться.

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Нам хочется верить, что всё будет хорошо

Пандемия и военное положение стали важным поводом для того, чтобы многие читатели вновь обратились к книгам. Для людей, которые жили и живут в атмосфере постоянной неопределённости, роман с гарантированным счастливым финалом может стать своеобразной эмоциональной паузой.

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Психотерапевт Пейдж Холлиман объясняет, что в начале пандемии COVID люди не знали, насколько опасен вирус, когда всё закончится и что будет дальше. Однако чувство неопределённости не исчезло и после пандемии. Политические конфликты, стихийные бедствия и экономические трудности постоянно появляются в наших лентах.

На этом фоне книга, которая даже после драматических испытаний обещает, что в конце концов всё наладится, может давать ощущение психологической поддержки.

Мы хотим видеть себя в книгах

Современный любовный роман уже давно вышел за рамки традиционных сюжетов о гетеросексуальной паре. В этом жанре появляется всё больше разнообразных персонажей и историй.

Меняется и возраст героинь. Издательство Sibylline Press, специализирующееся на писательницах старше 50 лет, получает всё больше рукописей от женщин в возрасте от 40 до 80 лет. Их романы показывают, что в 50, 60 или 70 лет человек всё ещё может влюбляться, испытывать страсть и строить отношения.

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Поэтому современная романтика — это не только история о любви, она может затрагивать сложные жизненные темы и в то же время давать читателю ощущение, что его замечают и понимают.

О любовных романах говорят вслух

Раньше читатели прятали романтические книги под другими обложками и не спешили рассказывать о своих читательских предпочтениях, а теперь всё наоборот.

Различные книжные сообщества в социальных сетях превратили обсуждение романов в массовое явление. Люди открыто делятся любимыми сюжетами, говорят о сексе и отношениях, обсуждают фанфики и экранизации. Вместе с этим постепенно исчез и стыд, который раньше сопровождал этот жанр.

Популярность романов дополнительно поддерживается кино и телевидением, поскольку экранизации знакомят с книгами новую аудиторию, а старые произведения после выхода на экраны нередко вновь попадают в списки бестселлеров.

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Современный любовный роман — это уже гораздо больше, чем просто история о двух людях, которые встретились и влюбились; это возможность на несколько часов уйти от реальности, получить эмоциональный комфорт и увидеть в вымышленной истории свой собственный опыт. А главное — напоминание о том, что после сложного периода может наступить что-то хорошее. Именно поэтому эксперты не ожидают, что интерес к этому жанру в ближайшее время исчезнет.

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