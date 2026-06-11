Почему люди, которые не ищут идеальности, живут спокойнее и счастливее / © Credits

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Современный мир создает ощущение, что идеальное решение где-то таки существует, просто надо еще немного поискать. Новые рестораны, сериалы, карьерные возможности, отношения — все будто ждет того самого «идеального» варианта.

Издание The New York Times рассказало, что психологи называют это «максимизацией» — склонностью выбирать только лучшее из возможного. Однако проблема в том, что у самого процесса бесконечного поиска тоже есть своя цена: время, энергия и удовлетворенность жизнью.

Человек, который выбрал «достаточно»

Нобелевский лауреат и пионер когнитивной психологии Герберт Саймон предложил альтернативу, которая изменила представление о принятии решений. Он ввел понятие «satisficing» — от английских «satisfy» и «suffice», то есть «довольствоваться достаточным».

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Его идея проста: мы не можем по-настоящему проанализировать все возможные варианты, ведь их слишком много. Поэтому вместо изнурительного поиска идеала выбираем первый вариант, который соответствует нашим базовым критериям, и двигаемся дальше.

Саймон даже в повседневной жизни придерживался этого принципа, а именно, минимум одежды, одинаковые завтраки и простые привычки. Он верил, что отказ от мелких решений освобождает ресурсы для действительно важного.

«Максимизация» истощает

Люди, которые постоянно стремятся к наилучшему варианту, чаще испытывают сомнения, тревожность и неудовлетворенность своим выбором. Даже когда они объективно принимают хорошие решения.

Причина проста — всегда остается мысль: «А вдруг существовало что-то лучше?» В цифровую эпоху эта проблема только усилилась. Социальные сети превратились в бесконечную ленту сравнений, чья жизнь интереснее, работа успешнее, а отношения идеальнее. И даже обычные моменты начали терять ценность, ведь «где-то там» может быть что-то лучше.

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Парадокс выбора: когда больше — не значит лучше

Чем больше вариантов у нас есть, тем труднее получить удовольствие от окончательного выбора. Это касается даже таких мелочей, как просмотр видео или выбор блюда в меню. Постоянное ощущение альтернативы разрушает способность наслаждаться тем, что уже есть. Мы будто живем не в моменте, а в бесконечном сравнении.

«Достаточно хорошо» — новая свобода

Философия Саймона не о снижении стандартов, а о четких границах: определить, что для вас приемлемо и не тратить жизнь на бесконечную оптимизацию. Это значит:

не просматривать 50 вариантов, когда достаточно 5

не сомневаться после каждого выбора

не искать идеал там, где уже есть комфорт и соответствие вашим потребностям

Парадоксально, но именно эта «ограниченность» возвращает свободу, потому что время и внимание можно направить не на выбор, а на жизнь.

В мире безграничных возможностей самым ценным навыком становится не умение находить лучшее, а способность вовремя остановиться. «Достаточно хорошо» — не компромисс и не поражение, а способ вернуть себе контроль над собственным вниманием, энергией и спокойствием. И, возможно, счастье начинается именно в тот момент, когда мы перестаем искать идеальное и позволяем себе остаться там, где уже хорошо.

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