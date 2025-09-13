Почему люди вас критикуют: распространенные причины и как правильно реагировать / © www.credits

Реклама

Недаром Уинстон Черчилль сравнивал критику с физической болью, неприятной, но необходимой для развития. Но не вся критика одинакова. Иногда это искренняя обратная связь, а порой — способ самоутвердиться за ваш счет. Умение распознать мотивы критика помогает сохранить спокойствие и защитить собственные границы, об этом рассказало издание Psychology Today.

Почему люди критикуют

Критика может исходить из очень разных мотивов, от личных комплексов до реальных замечаний. Вот несколько примеров:

Ревность или угроза: человек чувствует, что ваша компетентность, внешность или успехи «ставят его в тень».

Недовольство вашими действиями: кажется, что вы недостаточно помогаете или не выполняете свои обязанности.

Желание контролировать: критика становится инструментом доминирования.

Попытка выделиться: кто-то пытается унизить вас, чтобы самому выглядеть лучше.

Собственная неуверенность: иногда критикуют те, кто сам испытывает недостаток уверенности в себе.

Генетический «учитель»: некоторые искренне считают, что помогают, делятся опытом, даже если форма их слов слишком резкая.

Различные ценности и убеждения: политика, религия или стиль жизни могут стать причиной осуждения.

Эмоциональная боль: обида или неуважение часто скрываются за словами критики.

Манипуляции : критика может быть способом отвлечь внимание от собственных ошибок или проблем.

Откровенная травля: иногда это не более, чем попытка унизить, напугать или установить контроль.

Как понять мотив критики

Перед тем как реагировать, задайте себе несколько вопросов:

Реклама

Есть ли в этом зерно истины?

Человек хочет помочь или унизить?

Это происходит публично или приватно?

Готов ли собеседник выслушать ваше мнение?

Это реальная проблема или просто эмоциональный «выброс»?

Ответы помогут действовать стратегически, а не импульсивно.

Как реагировать на критику

Если она конструктивная: поблагодарите за замечания, проанализируйте и сделайте выводы.

Если некорректная: спокойно установите границы («Я слышу, но не согласен»).

Если агрессивная: избегайте конфликта, попробуйте перевести разговор в конструктив или завершить его.

В семье или близких отношениях: ищите, что стоит за словами, часто это потребность в любви, внимании или уважении.

В профессиональной среде: аргументированно защищайте свои решения, но будьте готовы к диалогу.

Чего не стоит делать

Не отвечать резкостью на резкость.

Не игнорировать, если критика имеет смысл.

Не зацикливаться на чужом мнении, особенно, если оно предвзятое.

Критика — это не всегда приговор. Она может быть зеркалом чужих страхов или подсказкой для вашего развития. Научитесь отделять конструктивное от разрушительного, защищать собственные границы и одновременно открываться к здоровой обратной связи.