Почему мы бросаем тренировки

Каждый новый понедельник или месяц мы даем себе новые обещания больше двигаться, записаться в зал, начать бегать или хотя бы делать утреннюю зарядку. Однако статистика неумолима, значительная часть людей прекращает тренировки уже через несколько недель или месяцев.

Почему так происходит, даже если мотивация изначально была искренней, рассказало издание The Washington Post. Новое исследование, опубликованное в научном журнале BMC Public Health, предлагает неожиданное объяснение. Ученые обратили внимание на психологическую ловушку под названием мышление «все или ничего» — подход, который часто заставляет людей отказываться от физической активности, даже если они на самом деле хотят быть активными.

Почему люди бросают тренировки

Начать тренироваться сложно, но еще сложнее оставаться последовательным. По словам исследователей, примерно половина людей, которые начинают новую программу физической активности, прекращают ее в течение нескольких месяцев, а многие даже через несколько недель. Обычно причины выглядят вполне знакомо:

нехватка времени

отсутствие доступа к спортзалу или оборудованию

недостаток опыта или уверенности

Многие люди убеждены, что если они не могут «идеально» выполнить тренировку, то нет смысла делать ее вообще.

Мышление «все или ничего»

Такой подход означает очень жесткое отношение к собственным целям. Человек устанавливает высокий стандарт, например, тренироваться ежедневно по часу и не допускает никаких отклонений. Если же план нарушается, появляется ощущение провала и программа тренировок просто прекращается.

Подобную психологическую модель давно наблюдают в сфере диет и похудения. Например, человек планирует правильно питаться, но съедает кусок десерта. После этого он решает, что «все уже испорчено» и полностью отказывается от диеты. Тот же механизм часто работает и в фитнесе.

Как исследовали эту проблему

Чтобы лучше понять роль такого мышления, исследователи пригласили людей, которые пытались тренироваться, но не смогли поддерживать регулярность. В исследовании приняли участие 27 добровольцев в возрасте от 19 до 79 лет. Участников попросили откровенно рассказать о.:

свой опыт физической активности

ожидания от тренировок

причины, по которым они прекращали заниматься

Интересно, что исследователи специально не упоминали понятие «все или ничего», чтобы не влиять на ответы. Однако во время разговора эта тема появлялась снова и снова.

Психологическая ловушка

Участники исследования часто описывали очень похожие мысли:

«Я тренировался всего 15 мин — это не считается»

«Тренировка должна быть изнурительной, иначе это не настоящий спорт»

«Если я не могу сделать полноценную тренировку, лучше вообще ничего не делать»

Многие люди также признавались, что легко вычеркивают тренировки из графика, когда день становится слишком насыщенным. При этом они искренне удивлялись, почему не могут придерживаться своих планов. Так что именно здесь и проявляется мышление «всё или ничего», оно действует почти незаметно, но фактически позволяет отказаться от тренировки.

Как не бросать начатое

На основе исследования ученые предложили несколько стратегий, которые помогают избежать этой психологической ловушки.

Выбирайте принцип «достаточно хорошо». Физическая активность не должна быть идеальной. Даже несколько минут движения в день могут положительно влиять на здоровье. Например, короткая прогулка, подъем по лестнице или легкая разминка дома, любая активность имеет значение. Не сравнивайте себя с прошлым. Многие люди ориентируются на то, что могли делать раньше, например, быстро бегать, ежедневно тренироваться или легко выдерживать интенсивные нагрузки. Однако физическая форма со временем меняется и это нормально. Если сегодня вы можете пройтись 20 мин пешком вместо прежнего бега, это уже ценная активность. Откажитесь от слишком жестких правил. В реальной жизни сложно придерживаться идеального плана тренировок. Поэтому лучше позволить себе гибкость, например, пройтись во время телефонного разговора, сделать несколько упражнений дома и двигаться в течение дня небольшими отрезками. Все это тоже часть здорового образа жизни.

Важность для здоровья

Регулярная физическая активность связана со многими преимуществами:

снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний

лучшим психическим здоровьем

повышением энергии

улучшением сна

И самое важное, что для этого не нужно идеальных тренировок, иногда достаточно просто больше двигаться в течение дня.

Мышление «все или ничего» может незаметно мешать нашим фитнес-целям. Когда мы ставим слишком жесткие стандарты, любое отклонение кажется провалом и мы совсем отказываемся от тренировок. Однако секрет долгосрочного успеха гораздо проще: двигаться настолько, насколько позволяет сегодняшний день.

Несколько минут активности, короткая прогулка или легкая разминка — все это уже шаг к здоровью. И именно такие маленькие, но регулярные шаги в конце концов создают настоящую привычку двигаться.