Давление рождественских традиций: почему мы его чувствуем и что с этим делать / © Credits

Реклама

На работе — «тайный Санта», а вечеринка в офисе не вызывает энтузиазма. Возможно, вы планируете рождественский обед, а еще путешествие, очереди на поезда или пробки. И часто чувствуете, что должны казаться веселым, даже если уже истощены. Откуда взялась эта бесконечная праздничная суета, рассказало издание RTÉ, а также поделилось, что многие праздничные обязанности возникают из социальных норм, а не реальных правил.

Социальные нормы

Социальные нормы — это неписаные правила или ожидания, которые управляют нашим поведением. Они формируют чувство принадлежности, помогают избегать конфликтов и определяют, что считается «нормально». Но нормы меняются и могут быть гибкими.

На Рождество это могут быть: покупка подарков, большие семейные встречи, офисные вечеринки, праздничные свитера, украшение елки, чрезмерное потребление пищи и алкоголя или дополнительные расходы. И хотя эти привычки имеют «обязательный» вид, в разных странах, культурах и религиях они могут сильно отличаться.

Реклама

Почему мы придерживаемся норм

Мы подчиняемся социальным нормам через конформизм, меняем поведение, чтобы соответствовать тому, что, по нашему мнению, делают другие.

Нормативное влияние: хотим «влиться в коллектив».

Информационное влияние: считаем, что другие знают, как правильно.

На силу норм влияют социальные сравнения и медиа. Идеальные фотографии семей в рождественских свитерах перед накрытым столом создают ощущение, что нужно «не отставать». Социальные сети и реклама усиливают давление, а страх осуждения за «меньший» праздничный формат заставляет нас брать на себя лишние обязательства.

Еще один психологический феномен — плюралистическое невежество, мы предполагаем, что все любят большие празднования, даже если на самом деле другие мечтают о тихом Рождестве. Это создает дополнительное давление соответствовать воображаемому стандарту.

Как облегчить давление

Первый шаг — понять, что социальные нормы гибкие. Они могут со временем меняться и в большинстве семей уже существуют свои вариации традиций.

Реклама

Например, в 1990-х вы могли навещать бабушку и дедушку в канун Рождества. Дети открывали подарки, которые ждали их с нового года. Впоследствии вы могли отказаться от привычного блюда вашей семьи, например, холодца, салата «Мимоза» или «Рыбы в шубе, потому что вам они надоели и больше не нравились. Сейчас, например, вы готовите различные блюда: суши торт или спагетти болоньезе. Традиции изменились, но никто не отказался от семьи.

Важно различать нормы, которые приносят радость, и те, что навязывают со стороны. Можно путешествовать меньше, тратить меньше, отказаться от некоторых праздничных обязанностей или вообще не чувствовать праздничного настроения. Кто-то выбирает собственные правила или даже никаких норм и это нормально.

Советы

Определите, что для вас действительно важно.

Не бойтесь менять традиции под собственные потребности.

Игнорируйте социальное давление из соцсетей и рекламы.

Обсуждайте ожидания с семьей, чтобы избежать лишних обязательств.

Создавайте собственные ритуалы, которые приносят радость, а не стресс.

Праздники — это не о безупречном Instagram или идеальных традициях. Они о настоящей близости, комфорте и наслаждении моментом. Понимание социальных норм и свобода выбора помогут сделать Рождество и Новый Год искренними, радостными и без стресса.