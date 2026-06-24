Маска / © Associated Press

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Наверняка вам знакома ситуация, когда вы киваете головой в знак согласия, хотя мысленно совершенно не согласны с собеседником, старательно поддерживаете зрительный контакт, хотя суть разговора упустили ещё пять минут назад, или часами репетируете перед зеркалом будущую светскую беседу. Издание Real Simple рассказало о психологическом феномене, с которым сталкивается большинство из нас и даже не осознает этого. Это — маскинг, или искусство скрывать свое истинное «я» ради социального одобрения.

В современном мире, где царит культ успешности и безупречности, нам всё чаще приходится подавлять свой характер, эмоции или реакции, однако цена такой «адаптации» бывает слишком высокой.

Разница между маскингом и обычной вежливостью

Каждый из нас обладает развитым социальным интеллектом и совершенно естественно улавливает подтекст, понижает голос в библиотеке или не делится интимными подробностями с малознакомыми людьми. Как отмечает доктор психологии и семейный терапевт Дебора Блум, обычная адаптация происходит автоматически и почти не требует усилий. Она ситуативна и временна.

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Маскировка — это совсем другое дело: это сознательное или подсознательное изменение своего поведения, стиля общения или мимики с целью соответствовать чужим ожиданиям или избежать осуждения.

Маскировка может выражаться в намеренном подражании жестам, тона голоса и мимики другого человека, когда ваши собственные кажутся вам неуместными, или как бесконечный поток вопросов к собеседнику только для того, чтобы не пришлось рассказывать о собственных мыслях и чувствах, объясняет Блум.

Главное отличие маскировки от здорового этикета — колоссальная степень истощения и постоянный внутренний страх, что окружающие поймут, что вы не держите всё под контролем.

Кто находится в зоне риска

Чаще всего маскироваться приходится людям с нейроразнообразием, например, с РДВГ или аутизмом, тем, кто борется с психическими расстройствами или хроническими заболеваниями, а также представителям ЛГБТ-сообщества и этнических меньшинств. Проще говоря, всем, чей естественный образ жизни когда-то воспринимался обществом как «проблема». Также маскинг является классической защитной реакцией для тех, кто в детстве пережил травму отторжения, травли или покинутости.

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Однако эксперт отмечает, что маску надевают все. Нас движет глубинная потребность быть принятыми, выглядеть «безупречно» и не выделяться среди других.

Существуют триггеры, которые заставляют нас включать эту защиту на полную:

Неизвестность, например, новая работа, нетворкинг или вечеринка, где вы никого не знаете. Непонимание социальной динамики заставляет нас представлять свою «идеальную копию», чтобы избежать смущения или критики.

Власть, например, собеседования, встречи с руководством или другими авторитетными фигурами. Когда мы зависим от чьей-то оценки, искренность кажется слишком рискованной.

Свидание — это почти классическая ярмарка тщеславия. На первых встречах мы склонны подигрывать и маскироваться под идеал, который, по нашему мнению, ищет партнер.

Как понять, что вы слишком увлеклись чужой ролью

Поскольку маскировка часто происходит автоматически, мы можем не замечать её разрушительной силы. Психотерапевт Дори Эллович выделяет несколько признаков того, что вы теряете себя:

Близкие люди говорят, что в компании других вы становитесь «каким-то не таким».

Вы ловите себя на том, что постоянно соглашаетесь с мнением большинства, хотя внутри чувствуете протест.

Последствия длительного ношения маски для психики:

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Рост тревожности. Когда вы пытаетесь контролировать каждое слово, взгляд и жест, вы держите нервную систему в состоянии «бей или беги».

Эрозия самооценки. Когда вы защищаете себя от критиков, вы одновременно посылаете собственному подсознанию жестокий сигнал о том, что вы недостаточно хороши такими, какие есть.

Глубокое одиночество. Вы можете находиться в центре шумной компании, но при этом чувствовать пустоту. Ведь окружающие общаются с вашей маской, а ваше настоящее «я» остается невидимым и изолированным.

Как безопасно снять маску и прийти в себя

Снимать маску следует постепенно, давая своей нервной системе сигнал о том, что быть собой — безопасно.

Начните с микродозирования честности. Выберите человека, которому безоговорочно доверяете, и скажите правду, например: «Знаешь, большие компании меня очень изматывают, а вот разговоры тет-а-тет вдохновляют. Может, прогуляемся по парку вместо бара?».

Практикуйте отстаивание границ в бытовых мелочах. В следующий раз, когда в кафе вам перепутают заказ, не пейте молча нежелательное латте. Вежливо и спокойно попросите переделать напиток. Это маленький, но мощный шаг к самоуважению.

Анализируйте свое окружение. Обратите внимание, где и с кем вам меньше всего хочется притворяться. Старайтесь проводить больше времени именно в таких «безопасных зонах». Если такого места или таких людей в вашей жизни сейчас нет — это не провал, а важная информация. Составьте список желаний о том, как выглядит ваше комфортное пространство, и шаг за шагом двигайтесь к нему.

Быть частью общества — это всегда некий компромисс, но он не должен стоить вам душевного здоровья. Маска может защитить от мимолетного дискомфорта или чужого косого взгляда, но она никогда не подарит настоящей близости и любви к себе.

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