Почему нам следует всегда выбирать себя: советы психолога

Как часто бывает, в суете жизни мы забываем о себе, о своих потребностях и желаниях. Позволяем другим принимать за нас решения и частенько плывем по течению, уже не обращая внимания, что не мы у руля.

Если вам знакома такая ситуация, то эта статья для вас, как сигнал того, что нужно открыть глаза, осмотреться и начать действовать. Но прежде прислушаться к себе и понять, чего же хотите именно вы, без пыльных мыслей окружающих. Там ли вы, где хотите быть, так ли вы выглядите внешне, как хотите и мечтаете быть, а главное, такие ли вы, какими себя чувствуете.

Удивительно, но влияние окружения прослеживается в малом, когда вы краситесь не в тот цвет, который хотели, потому что посоветовал кто-то некомпетентный, когда вы покупаете не ту вещь, которую очень хотелось, потому что женщина из соседней примерочной сказала, что как-то вам, что-то не так. Каждый раз, когда вы получаете непрошенные советы и из-за собственной неуверенности забываете о своих желаниях. Задумывались ли вы, что не всегда такие советы идут вам на пользу, возможно их дают те, кто боится, что вы будете лучше, красивее и сильнее, чем они?

Предлагаем вам прочитать объяснение этой ситуации от психолога Наталии Клец.

Почему мы иногда выбираем не себя?

Внутренний критик: У нас у всех есть внутренний критик, постоянно осуждающий и критикующий нас. Этот критик может говорить нам, что мы недостаточно хороши, умны или успешны, чтобы носить определенную одежду или делать определенные вещи.

Страх неудачи: Мы можем бояться, что если мы выберем что-нибудь, что не понравится другим, нас высмеют или отвергнут.

Негативные убеждения: У нас могут быть негативные убеждения о себе, которые мешают нам делать то, что мы хотим. К примеру, мы можем верить, что мы не творческие или не спортивные.



Вот что советует Наталья, чтобы помочь самому себе, выбрать себя:

Будьте осознаны: Первый шаг к тому, чтобы выбрать себя – это осознать свои мысли. Обратите внимание на то, что вы говорите себе, когда собираетесь совершить выбор.

Бросьте вызов своему внутреннему критику: Когда ваш внутренний критик начинает говорить, бросьте ему вызов. Спросите себя, правдивы ли его слова. Есть ли доказательства того, что вы недостаточно хороши, умны или успешны?

Сосредоточьтесь на своих ценностях: Что для вас важно? Какие ваши цели и мечты? Когда вы делаете выбор, убедитесь, что он отвечает вашим ценностям.

Не бойтесь ошибок: Все совершают ошибки. Не бойтесь рисковать и пробовать новое. Даже если вы ошибётесь, вы можете чему-то научиться и двигаться вперёд.

Психолог подчеркивает, что выбирать себя – это не эгоизм, а самоуважение. Когда вы выбираете себя, вы говорите себе, что вы достойны любви и уважения. Вы говорите себе, что вы заслуживаете того, чтобы быть счастливыми. И с того момента, как вы сами начнете себя уважать, вы заметите, как меняется отношение к вам всего мира.

Читайте также: