Почему нам снятся тревожные сны и почему они могут быть полезными для психики

Вы просыпаетесь посреди ночи из-за странного сна, будто опаздываете на экзамен, теряете ребенка в толпе, забываете о важной встрече или сидите на неприятном уроке в школе. Сердце бьется быстрее, тревога не отпускает даже после пробуждения, а в голове только один вопрос, почему мозг делает это с нами.

Издание Psychology Today попыталось ответить на этот вопрос и рассказало, почему сны становятся особенно странными во время стресса, как они связаны с нашими дневными переживаниями и почему неприятный сон иногда может быть признаком не проблемы, а работы мозга.

Люди пытались понять природу снов еще с древних времен. Их трактовали как предсказания, сигналы подсознания, послания психики или даже мистический опыт.

Позже к ним обратилась и психология, в частности, Зигмунд Фрейд считал сны способом проявления бессознательных желаний и внутренних конфликтов. Сегодня же наука смотрит на сны менее мистически, но не менее внимательно. Исследователи все больше изучают связь между эмоциями днем, уровнем стресса и тем, что происходит с мозгом ночью.

Существуют две основные теории, которые объясняют психологическую функцию сновидений:

теория непрерывности теория эмоциональной регуляции

Теория непрерывности

Согласно этой теории, сны отражают то, что мы уже переживаем в реальной жизни. Иначе говоря, мозг просто «продолжает трансляцию» дневных эмоций ночью.

Именно поэтому, после тяжелого рабочего дня людям часто снятся рабочие ошибки, во время стресса — хаотичные или тревожные сюжеты, а в периоды неопределенности — сны о потере контроля.

Психологи объясняют, что иногда совпадает не только эмоция, но и сам сюжет сна, например, человек переживает из-за дедлайнов и видит сон о работе. А иногда совпадает только настроение, но не содержание. Именно поэтому даже взрослым людям через десятки лет после университета могут сниться экзамены или забытые лекции. Реального экзамена давно нет, но эмоция стресса остается знакомой для мозга.

Почему после тревожного сна мы просыпаемся истощенными

По теории непрерывности считается, что сны — скорее пассивный процесс. То есть, если человек засыпает в тревоге, он, вероятно, проснется в таком же эмоциональном состоянии.

Сон в этом случае работает как фоновая музыка к нашей жизни, он не меняет эмоции, а лишь воспроизводит их. Люди, которые засыпали с негативными переживаниями, чаще видят негативные сны, тревожные сюжеты и имеют неприятный эмоциональный фон после пробуждения.

Теория эмоциональной регуляции

Другая психологическая концепция звучит гораздо оптимистичнее. Теория эмоциональной регуляции предполагает, что сны не просто отражают эмоции, они помогают психике их перерабатывать.

То есть мозг во время сна проживает стресс, проигрывает сложные ситуации, обрабатывает страх и пытается эмоционально адаптироваться. Именно поэтому стрессовые сны могут быть частью психологического восстановления.

Что показали исследования

Одно из самых известных исследований проводили среди людей, которые переживали депрессию после развода. Участников будили несколько раз за ночь и просили описать собственные сны.

Результаты оказались неожиданными, ведь люди, которым часто снились бывшие партнеры и эмоционально насыщенные сны, через год демонстрировали меньше симптомов депрессии.

Позже другие исследования подтвердили, что детальные эмоциональные сны могут влиять на лучшее психологическое восстановление в будущем.

Что происходит с мозгом во время страшных снов

Люди, которые видят сны, связанные со страхом, после пробуждения имеют меньшую активность в участках мозга, которые отвечают за реакцию страха. Иначе говоря, мозг как бы «репетирует» эмоции во сне, чтобы легче справиться с ними в реальной жизни.

Психологи объясняют, что во время эмоциональной перегрузки мозг пытается совместить страхи, переживания, дневные образы, память, тревогу и физическую усталость. Именно поэтому стрессовые сны часто кажутся абсурдными или нелогичными. Мозг не создает «реалистичный фильм», он работает с эмоциями.

Как уменьшить количество тревожных снов

Необходимо создавать так называемый «буферный период» перед сном — время, когда нервная система постепенно успокаивается. За час до сна полезно отложить рабочие задачи, меньше пользоваться телефоном, читать, принять теплую ванну, делать легкую растяжку или заниматься спокойными домашними делами.

Так мозг получает сигнал, что опасность миновала, поэтому можно переходить в состояние восстановления.

Одна из главных мыслей психологов звучит неожиданно, а именно, что не каждый тревожный сон — признак того, что человек «не справляется». Наоборот, иногда такие сны могут быть частью адаптации и эмоционального проживания сложного периода жизни.

И хотя они могут истощать, психика таким образом пытается «пройти сквозь» эмоцию, а не избежать ее.

