Почему нам всегда мало: когда стремление к большему — это нормально / © Credits

Реклама

Хорошая работа, близкие люди, любимые занятия, уютный дом — вроде бы всё складывается хорошо. И всё же где-то внутри живет желание двигаться дальше, например, получить новую должность, достичь следующей спортивной цели, встретить любовь, больше путешествовать или просто попробовать что-то новое.

Из-за этого легко почувствовать вину. «Как я могу хотеть большего, если мне и так повезло?», однако благодарность и амбиции вовсе не противоречат друг другу, как сообщает издание Real Simple.

Реклама

Благодарность — о сегодняшнем дне, амбиции — о завтрашнем дне

Клинический психолог Рэйчел Ренгифо объясняет, что благодарность помогает ценить то, что уже есть, в то время как амбиции направлены в будущее, поэтому одно не исключает другого.

Реклама

Можно любить свою работу и стремиться к профессиональному росту. Быть счастливым человеком в одиночестве и мечтать о отношениях. Ценить то, чего уже достигли, и в то же время ставить перед собой новые цели. Проблема начинается не с самого желания большего, а с причины, которая за ним стоит.

Если цель состоит в том, чтобы доказать свою ценность, получить одобрение или наконец почувствовать себя достаточно хорошим человеком, новое достижение вряд ли принесет длительное удовлетворение. А вот любопытство, радость, смысл и желание раскрыть собственный потенциал могут стать здоровой основой для амбиций.

Почему женщинам сложно стремиться к большему

Для женщин эта дилемма часто сопровождается дополнительным чувством вины. От них одновременно ожидают независимости, успешности и амбициозности, но при этом — уступчивости, заботы о других и готовности постоянно подстраиваться.

Из-за этого собственные желания иногда кажутся эгоистичными. Однако чувство вины ещё не означает, что вы действительно поступаете неправильно. Оно может возникать из-за внутренних правил и ожиданий, которые мы усвоили ранее, а не из-за противоречия с собственными ценностями. Поэтому стремление к большему не нужно автоматически подавлять. Важнее понять, действительно ли это ваша цель, а не попытка соответствовать чьим-то представлениям об успешной жизни.

Реклама

Когда амбиции превращаются в ловушку

Впрочем, есть разница между здоровым стремлением развиваться и постоянным недовольством собой. Хороший тест — посмотреть, что происходит после достижения цели. Вы испытываете удовлетворение и двигаетесь дальше, или сразу ставите перед собой новую планку и даже не позволяете себе порадоваться. Если ни одна победа не кажется достаточной, возможно, проблема не в том, что цели слишком малы.

Такую ситуацию можно сравнить с ведром с дыркой: сколько бы воды вы ни наливали, она всё равно будет вытекать. Новое повышение, отношения, путешествие или спортивный результат не заполнят внутреннюю пустоту, если именно её вы пытаетесь ими закрыть.

Поэтому можно стремиться к следующей ступеньке карьерной лестницы, но не пренебрегать нынешней работой. Можно мечтать о любви, но не считать свою жизнь одинокой и неполноценной. Можно ставить перед собой новые спортивные цели, но не стоит сбрасывать со счетов тот путь, который вы уже прошли.

Новости партнеров

Новости партнеров