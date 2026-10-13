Почему нас могут успокаивать апокалиптические сюжеты и мысль о конце света

Почему мысль о конце света может нас успокаивать / © Associated Press

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Когда вокруг и без того достаточно тревожных новостей, логичнее было бы включить легкую комедию. Однако всё больше людей выбирают совсем другое: мир, в котором человечество борется с пандемией, зомби или искусственным интеллектом, решившим захватить планету, об этом рассказало издание Real Simple.

Психолог Клей Раутледж, исследующий экзистенциальные и апокалиптические темы, объясняет, что такие истории могут стать своеобразной «безопасной площадкой», где мы мысленно проживаем коллективные страхи и ищем способы справиться с ними.

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Почему апокалипсис так увлекателен

Апокалиптическая культура часто отражает главные тревоги своего времени. В 1980-х это были ядерная война и страх перед холодной войной. Сегодня на первый план выходят пандемии, климатические изменения, искусственный интеллект и технологии, которые могут выйти из-под контроля.

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По словам Раутледжа, когда общество испытывает сильную тревогу по поводу будущего, оно также чаще испытывает ностальгию. Отсюда и популярность не только постапокалиптических сюжетов, но и ретро-трендов, старых увлечений и вещей, напоминающих о более простых временах.

Однако есть важный нюанс: вымышленная катастрофа должна быть достаточно масштабной, чтобы наши реальные проблемы на её фоне казались более управляемыми. Переживать за героя, который убегает от терминатора, психологически легче, чем постоянно думать о собственных вполне реальных страхах.

Как безопасно справиться со своими страхами

Апокалиптическая история позволяет мысленно оказаться в самом худшем сценарии, но при этом оставаться в безопасности, например, на диване с чашкой чая. Мы можем наблюдать, как герои преодолевают опасность, принимают сложные решения и приспосабливаются к новой реальности. Таким образом, мозг получает возможность «потренироваться» реагировать на угрозу без реальной опасности.

Это своеобразное контролируемое столкновение со страхом: мы знаем, что в любой момент можем остановить сериал или закрыть книгу.

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Страшные сюжеты могут сделать нас более стойкими

Звучит парадоксально, но любовь к фильмам ужасов и историям о катастрофах может влиять на психологическую стойкость. Люди, которые регулярно смотрят фильмы ужасов и другие страшные жанры, демонстрируют большую психологическую устойчивость, чем те, кто почти не сталкивался с подобным контентом.

Причина может быть проста: мы привыкаем переживать сильные эмоции небольшими, контролируемыми порциями, поэтому когда в реальной жизни возникает сложная ситуация, она уже не кажется нам совершенно незнакомой.

Даже апокалипсис может доставлять удовольствие

Страх — не единственная эмоция, которую вызывают такие истории. Хороший апокалиптический сюжет работает как эмоциональные американские горки: мы пугаемся, напрягаемся, смеемся, переживаем за героев, а потом испытываем облегчение. Именно эта смесь сильных переживаний может давать положительный эмоциональный эффект. Мы получаем острые ощущения, но переживаем их в безопасных условиях.

Иногда конец света возвращает веру в людей

Пожалуй, самая трогательная часть апокалиптических историй — вовсе не катастрофа, а то, что происходит после неё. Когда мир рушится, герои часто объединяются, помогают друг другу, защищают слабых и пытаются построить что-то новое. Иногда для этого достаточно даже одного человека и собаки.

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Именно поэтому постапокалиптические истории могут быть не только мрачными, но и вдохновляющими. Они напоминают, что даже после самого худшего сценария люди способны выживать, адаптироваться, поддерживать друг друга и начинать всё сначала.

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