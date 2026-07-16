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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
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Почему нас так увлекают криминальные истории: психология увлечения "True crime" и его влияние на психику

Документальные сериалы о преступлениях, подкасты с расследованиями и книги о реальных трагедиях на протяжении многих лет возглавляют рейтинги популярности. Но почему нас так тянет к историям, которые одновременно пугают и увлекают, давайте разберемся.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Почему нас так увлекают криминальные истории

Почему нас так увлекают криминальные истории / © Associated Press

Истории о преступлениях, или «True crime», — один из самых заметных жанров современной поп-культуры. Документальные фильмы, сериалы, подкасты и книги о реальных преступлениях регулярно становятся хитами, а зрители часами следят за расследованиями и пытаются понять, что произошло, почему человек совершил преступление и можно ли было этого избежать.

На первый взгляд такой интерес может показаться странным, зачем же добровольно смотреть истории о насилии, страхе и трагедиях. Издание Real Simple рассказало, что наше увлечение «True crime» имеет глубокие корни. Люди всегда стремились рассказывать истории об опасности, от старинных брошюр о преступлениях до современных стриминговых платформ. Просто формат изменился, когда-то это были печатные рассказы, затем телевидение, а сегодня — сериалы, YouTube и подкасты.

Мозг любит опасные истории

Человеческий мозг от природы склонен к историям. Они помогают нам анализировать мир, находить закономерности и учиться на чужом опыте. Ещё с древних времён рассказы об опасности выполняли важную функцию, они предупреждали людей о рисках и помогали лучше понимать поведение других. Нас привлекает не только само преступление, но ивопросы, которые за ним стоят:

  • что заставляет человека совершить ужасный поступок

  • чем преступник отличается от обычного человека

  • можно ли было заметить предупреждающие сигналы

  • как защитить себя и своих близких

По сути, «True crime» ставит перед мозгом своеобразную головоломку, а именно, найти объяснение там, где царит хаос.

Этот жанр особенно популярен среди женщин

Аудитория историй о реальных преступлениях в значительной степени состоит из женщин. И этому есть психологическое объяснение. В обществе женщины чаще задумываются о собственной безопасности из-за более высокого риска стать жертвами насилия. Поэтому истории о преступлениях для многих становятся не только развлечением, но и своеобразным исследованием опасности.

Когда женщины смотрят документальные фильмы или слушают подкасты, они могут на безопасном расстоянии анализировать:

  • какие ситуации могут быть рискованными

  • какие сигналы не стоит игнорировать

  • как ведут себя люди, которые могут представлять угрозу

Именно поэтому после просмотра таких видео многие запоминают простые правила безопасности, например, не ходить одной в опасное место ночью, не садиться в машину к незнакомцам, доверять своей интуиции, если что-то кажется не так.

«True crime» может заставить нас быть более осторожными

В умеренных количествах такие истории могут быть полезны. Они привлекают внимание к реальным рискам и помогают лучше распознавать определенные опасные модели поведения. Зрители иногда могут научиться замечать так называемые «красные флажки» — сигналы, указывающие на потенциально проблемные ситуации.

Однако важно помнить, что популярные криминальные шоу часто сосредоточены на самых драматичных сценариях — случайном насилии со стороны незнакомцев.

В реальной жизни люди гораздо чаще сталкиваются с вредом со стороны близких партнеров, членов семьи или знакомых. Поэтому не стоит позволять телевизионным сюжетам формировать искажённое представление о всём мире как о постоянно опасном месте.

Когда увлечение преступлениями становится вредным

Несмотря на возможную пользу, такие истории подходят не всем. Для некоторых людей они могут усиливать тревожность, страх или недоверие к окружающим. Даже если обычно вы хорошо переносите тяжелые темы, чрезмерное потребление тяжелого контента может негативно влиять на эмоциональное состояние.

Стоит прислушиваться к своим ощущениям. Если после просмотра появляется напряжение, ухудшается сон или возникает постоянное ощущение опасности — это сигнал сделать паузу. Иногда лучший выбор — просто отложить очередной документальный сериал и дать психике отдохнуть.

Не все истории из жанра «True crime» одинаковы

Еще один важный момент — качество и этичность контента. Рассказы о реальных преступлениях касаются настоящих людей, их жизней и утрат. Поэтому важно критически подходить к тому, как именно подана история.

Признаки безответственного контента:

  • чрезмерная сенсационность

  • отсутствие уважения к жертвам и их семьям

  • сосредоточение внимания исключительно на преступнике

  • романтизация или героизация человека, причинившего вред

Такие истории не должны создаваться только ради острых эмоций. За каждым сюжетом стоят настоящие люди, и их истории заслуживают уважения.

Наша любовь к криминальным историям — не случайность и не просто тяга к драматическим сюжетам, это сочетание любопытства, желания понять человеческую природу и инстинкта самосохранения.

Такие истории могут научить нас быть более внимательными, лучше понимать риски и заботиться о собственной безопасности. Но важно сохранять баланс и не позволять чужим трагедиям убедить нас, что мир состоит только из опасностей. Лучший способ воспринимать «True crime» — с интересом, критическим мышлением и уважением к тем, чьи жизни стали частью этих историй.

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