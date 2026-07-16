Почему нас так увлекают криминальные истории: психология увлечения "True crime" и его влияние на психику

Почему нас так увлекают криминальные истории / © Associated Press

Реклама

Истории о преступлениях, или «True crime», — один из самых заметных жанров современной поп-культуры. Документальные фильмы, сериалы, подкасты и книги о реальных преступлениях регулярно становятся хитами, а зрители часами следят за расследованиями и пытаются понять, что произошло, почему человек совершил преступление и можно ли было этого избежать.

На первый взгляд такой интерес может показаться странным, зачем же добровольно смотреть истории о насилии, страхе и трагедиях. Издание Real Simple рассказало, что наше увлечение «True crime» имеет глубокие корни. Люди всегда стремились рассказывать истории об опасности, от старинных брошюр о преступлениях до современных стриминговых платформ. Просто формат изменился, когда-то это были печатные рассказы, затем телевидение, а сегодня — сериалы, YouTube и подкасты.

Мозг любит опасные истории

Человеческий мозг от природы склонен к историям. Они помогают нам анализировать мир, находить закономерности и учиться на чужом опыте. Ещё с древних времён рассказы об опасности выполняли важную функцию, они предупреждали людей о рисках и помогали лучше понимать поведение других. Нас привлекает не только само преступление, но ивопросы, которые за ним стоят:

Реклама

что заставляет человека совершить ужасный поступок

чем преступник отличается от обычного человека

можно ли было заметить предупреждающие сигналы

как защитить себя и своих близких

По сути, «True crime» ставит перед мозгом своеобразную головоломку, а именно, найти объяснение там, где царит хаос.

Этот жанр особенно популярен среди женщин

Аудитория историй о реальных преступлениях в значительной степени состоит из женщин. И этому есть психологическое объяснение. В обществе женщины чаще задумываются о собственной безопасности из-за более высокого риска стать жертвами насилия. Поэтому истории о преступлениях для многих становятся не только развлечением, но и своеобразным исследованием опасности.

Когда женщины смотрят документальные фильмы или слушают подкасты, они могут на безопасном расстоянии анализировать:

какие ситуации могут быть рискованными

какие сигналы не стоит игнорировать

как ведут себя люди, которые могут представлять угрозу

Именно поэтому после просмотра таких видео многие запоминают простые правила безопасности, например, не ходить одной в опасное место ночью, не садиться в машину к незнакомцам, доверять своей интуиции, если что-то кажется не так.

Реклама

«True crime» может заставить нас быть более осторожными

В умеренных количествах такие истории могут быть полезны. Они привлекают внимание к реальным рискам и помогают лучше распознавать определенные опасные модели поведения. Зрители иногда могут научиться замечать так называемые «красные флажки» — сигналы, указывающие на потенциально проблемные ситуации.

Однако важно помнить, что популярные криминальные шоу часто сосредоточены на самых драматичных сценариях — случайном насилии со стороны незнакомцев.

В реальной жизни люди гораздо чаще сталкиваются с вредом со стороны близких партнеров, членов семьи или знакомых. Поэтому не стоит позволять телевизионным сюжетам формировать искажённое представление о всём мире как о постоянно опасном месте.

Когда увлечение преступлениями становится вредным

Несмотря на возможную пользу, такие истории подходят не всем. Для некоторых людей они могут усиливать тревожность, страх или недоверие к окружающим. Даже если обычно вы хорошо переносите тяжелые темы, чрезмерное потребление тяжелого контента может негативно влиять на эмоциональное состояние.

Реклама

Стоит прислушиваться к своим ощущениям. Если после просмотра появляется напряжение, ухудшается сон или возникает постоянное ощущение опасности — это сигнал сделать паузу. Иногда лучший выбор — просто отложить очередной документальный сериал и дать психике отдохнуть.

Не все истории из жанра «True crime» одинаковы

Еще один важный момент — качество и этичность контента. Рассказы о реальных преступлениях касаются настоящих людей, их жизней и утрат. Поэтому важно критически подходить к тому, как именно подана история.

Признаки безответственного контента:

чрезмерная сенсационность

отсутствие уважения к жертвам и их семьям

сосредоточение внимания исключительно на преступнике

романтизация или героизация человека, причинившего вред

Такие истории не должны создаваться только ради острых эмоций. За каждым сюжетом стоят настоящие люди, и их истории заслуживают уважения.

Реклама

Наша любовь к криминальным историям — не случайность и не просто тяга к драматическим сюжетам, это сочетание любопытства, желания понять человеческую природу и инстинкта самосохранения.

Такие истории могут научить нас быть более внимательными, лучше понимать риски и заботиться о собственной безопасности. Но важно сохранять баланс и не позволять чужим трагедиям убедить нас, что мир состоит только из опасностей. Лучший способ воспринимать «True crime» — с интересом, критическим мышлением и уважением к тем, чьи жизни стали частью этих историй.

Новости партнеров