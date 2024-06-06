Почему не нужно бояться антидепрессантов: разъясняет психолог Олег Чабан

Последние годы, по вполне понятным причинам, потребность в приеме антидепрессантов у украинцев значительно увеличилась. Но до сих пор есть те, кто не решается выполнять назначение врачей и пугается даже самого названия этих медикаментов.

Почему не нужно пугаться рекомендации врача, выписывающего вам антидепрессанты, рассказывает украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан в программе " Говорит Суханов ".

Вызывают ли антидепрессанты зависимость

Современные антидепрессанты не вызывают зависимости, "присесть" на них невозможно. Конечно, не стоит принимать их бесконтрольно, или даже, как это когда-то делали в Америке, давать их собакам, которые казались хозяевам слишком грустными.

Также, надо понимать, что назначать антидепрессанты массово или пить их без назначения врача – это неудачная идея.

Кто может назначить антидепрессанты

Очень хорошо, когда можно обойтись без медикаментов и нужно сделать все для этого, но есть ситуации, когда без препаратов не обойтись. Назначить их может только психиатр. По законам Украины никакой другой врач не может поставить психиатрический диагноз. Диагноз "психическое расстройство" может поставить только психиатр. Все остальные врачи могут диагностировать "синдром", даже домашний врач может диагностировать эмоциональную проблему и предложить пройти соответствующий тест. Семейный врач может назначить медикаментозное лечение, например, если диагностирует у вас "тревожно-депрессивный синдром".

Препараты подбираются только врачом и только индивидуально, ни в коем случае нельзя назначайте антидепрессанты самостоятельно. Но если вам назначены антидепрессанты, то не нужно паниковать и бояться стать от них зависимым.

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