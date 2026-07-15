Почему негативные комментарии в соцсетях могут "задевать" сильнее, чем ругательства: как на всё реагирует наш мозг

Почему негативные комментарии в соцсетях могут «задевать» сильнее, чем ругательства / © Associated Press

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Мы давно знаем, что социальные сети могут влиять на настроение, самооценку и эмоциональное состояние. Ругательства, комментарии и реакции стали своеобразным цифровым языком одобрения, а отсутствие внимания или негативный отзыв могут восприниматься как личная неподдержка, об этом сообщило издание PsyPost. Новое исследование, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, показало, что у молодых женщин, склонных к самоповреждению, мозг по-разному реагирует на положительные и отрицательные комментарии в соцсетях.

Исследователи решили выяснить, что происходит на уровне мозга, когда человек с определенной психологической уязвимостью получает оценку в онлайн-пространстве. Результаты показали, что дело не только в том, сколько времени человек проводит в соцсетях, но и в том, как его мозг обрабатывает эти сигналы.

Реакция мозга на цифровое одобрение

Социальные платформы специально построены так, чтобы вызывать ощущение вознаграждения. Положительный комментарий или лайк активируют участки мозга, связанные с приятными переживаниями и системой вознаграждения. Именно эта система помогает нам испытывать мотивацию, удовлетворение и эмоциональную связь с окружающим миром.

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Учёные предположили, что у людей, склонных к самоповреждению, эта система может функционировать иначе, особенно при взаимодействии с социальными сигналами.

Что показало исследование

В исследовании приняли участие 91 молодая женщина в возрасте от 18 до 30 лет, которые пользовались Instagram. После анализа данных исследователи сформировали три группы:

участницы с диагностированным стремлением к нелетальному самоповреждению и пограничным расстройством личности

участницы с опытом такого поведения без других психиатрических диагнозов

контрольная группа без истории самоповреждающего поведения

Перед экспериментом исследователи отобрали фотографии участниц из их аккаунтов в Instagram. Во время сканирования мозга женщинам показывали положительные и отрицательные комментарии, которые должны были имитировать реальное взаимодействие в социальной сети.

Негативные реакции могут восприниматься по-разному

Результаты показали четкую связь между особенностями реакции мозга и сложностью психологического состояния. В группе с наиболее выраженными трудностями активность в ключевых зонах системы вознаграждения была ниже в ответ на положительные комментарии по сравнению с отрицательными.

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В то же время негативная социальная реакция вызвала более выраженную активность в этих участках мозга. Это может означать, что для некоторых людей негативное внимание в онлайн-пространстве становится эмоционально более значимым, чем положительное.

Участницы с менее выраженными проявлениями находились посередине между двумя другими группами. Они реагировали на положительные комментарии так же, как люди без такого опыта, но были более чувствительны к отрицательным оценкам.

Исследователи назвали это «континуумом сложности» — то есть постепенным изменением реакций мозга в зависимости от индивидуального состояния человека.

Социальные сети — не единственная причина

Интересно, что все участницы пользовались Instagram примерно одинаково. Это означает, что разница в реакциях мозга не объясняется просто количеством времени, проведённым в сети.

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Однако исследователи обнаружили важную связь: в группах с опытом самоповреждений более низкая активность системы вознаграждения была связана с проблемным использованием Instagram.

То есть дело может быть не только в продолжительности пребывания в социальной сети, но и в том, как именно человек эмоционально взаимодействует с цифровой средой.

Значение исследования для оказания помощи

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты могут помочь лучше понять механизмы, лежащие в основе такого поведения, а также разработать более эффективные подходы к оказанию поддержки.

В работе подчеркивается важность учета онлайн-опыта при оказании психологической помощи, ведь цифровое взаимодействие стало значительной частью жизни современных людей.

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В то же время ученые отмечают, что работу необходимо продолжать, поскольку в исследовании из-за этических ограничений использовались относительно мягкие негативные комментарии, поэтому реальные ситуации онлайн-конфликтов могут вызывать иные реакции.

Кроме того, в исследовании участвовали только женщины, пользующиеся Instagram, поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на всех пользователей социальных сетей.

Социальные сети — это не просто набор фотографий и сообщений. Для нашего мозга они стали пространством социальных сигналов, где каждая реакция может иметь эмоциональное значение. Не забывайте, что цифровая среда влияет на людей по-разному, а одно и то же онлайн-взаимодействие может восприниматься совершенно по-разному.

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