Почему после похудения человек по-прежнему считает себя полным: феномен "фантомного веса"

феномен «фантомного веса» / © Credits

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Современные методы похудения становятся всё более эффективными. Препараты группы GLP-1, операции, сбалансированное питание и физическая активность помогают людям быстро достигать результатов, которые ещё несколько лет назад казались почти недостижимыми.

Однако наряду с физическими изменениями всё больше людей сталкиваются с неожиданной психологической проблемой. Они худеют, но продолжают чувствовать себя людьми с избыточным весом. Именно это явление специалисты называют феноменом «фантомного веса», об этом рассказало издание Psychology Today.

Тело меняется быстрее, чем самосознание

В обществе похудение обычно воспринимают как чисто физический процесс: меняется цифра на весах, и человек автоматически начинает воспринимать себя по-другому. На самом деле всё гораздо сложнее.

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Наше представление о себе формируется годами. Оно складывается не только из внешности, но и из накопленного опыта, воспоминаний, отношения окружающих и собственных убеждений. Эта внутренняя модель очень стабильна, ведь именно она помогает мозгу поддерживать ощущение целостности личности. Поэтому даже значительные изменения внешности не заставляют её мгновенно перестроиться.

Что такое «фантомный вес»

Название этого явления происходит от хорошо известного в медицине феномена «фантомной конечности», когда человек после ампутации продолжает ощущать руку или ногу, которой уже нет. По аналогичному принципу работает и «фантомный вес».

Несмотря на очевидные изменения во внешности, мозг ещё некоторое время продолжает воспринимать тело таким, каким оно было раньше. Именно поэтому человек может автоматически:

выбирать одежду большего размера

искать более широкие стулья или больше места в транспорте

извиняться за то, что якобы занимает слишком много места

ожидать негативной реакции окружающих из-за своего веса, даже если его уже давно нет

чувствовать, будто живёт в «чужом» теле

Это не свидетельствует о проблемах с психикой или слабости характера — это естественная особенность работы мозга.

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Абсолютная норма

Человеческий мозг не меняет представление о себе мгновенно. Наоборот, он стремится к стабильности. Если бы наше самосознание менялось после каждого жизненного события, это требовало бы огромных энергетических ресурсов и делало бы нас психологически неустойчивыми.

Именно поэтому внутренний образ себя обновляется постепенно, только благодаря новому опыту. Проблема заключается в том, что современные методы быстрого похудения позволяют телу измениться значительно быстрее, чем мозг успевает адаптироваться к новой реальности.

Как помочь мозгу приспособиться к новому телу

Хорошая новость заключается в том, что «фантомный вес» — это не постоянное состояние. Со временем мозг перестраивает свою картину тела, однако этот процесс можно ускорить.

Создавайте новый опыт . Стоит сознательно делать то, чего раньше человек избегал из-за своего веса. Например, не проверять автоматически, достаточно ли широк стул, не обходить узкие проходы, принимать приглашения на мероприятия, от которых раньше отказывались из-за неуверенности в себе. Каждое такое действие дает мозгу новые доказательства того, что реальность уже изменилась. Главное — повторять их регулярно, ведь именно повторение помогает сформировать новые нейронные связи.

Переписывайте свою историю. Еще один метод активно используется в когнитивно-поведенческой терапии. У каждого из нас есть внутренние убеждения о себе, которые формировались годами. После похудения они часто остаются неизменными: человек продолжает называть себя «толстой», «неуверенной» или «той, кто занимает слишком много места». Задача заключается не в том, чтобы убеждать себя в чём-то нереальном, а в том, чтобы постепенно заменять устаревшие представления новыми, соответствующими нынешней реальности.

Не избегайте зеркал. Для многих людей с длительной историей борьбы с лишним весом зеркала и фотографии годами были источником дискомфорта. Из-за этого после похудения они продолжают бессознательно избегать собственного отражения. Лучше постепенно изменять эту привычку. Важно смотреть на себя не для критики или поиска недостатков, а для знакомства со своим новым телом. Этот подход относится к методам экспозиции — постепенному привыканию к тому, что раньше вызывало тревогу. Сначала это может быть некомфортно, но со временем мозг начинает воспринимать новый образ как привычный.

Путь к новому весу — это не только изменения во внешности, но и процесс перестройки самооценки, привычек, образа мышления и собственной идентичности. Современная медицина сделала огромный шаг вперёд, предложив эффективные инструменты для борьбы с лишним весом. В то же время психологическая адаптация к новому телу остаётся темой, которой только начинают уделять достаточное внимание.

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