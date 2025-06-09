Почему умные люди чаще употребляют алкоголь: наука, факты и неожиданные выводы / © Credits

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В обществе существует мнение, что употребление алкоголя — это признак слабости, стресса или вредной привычки. Но последние исследования ученых, в частности, опубликованные в Psychology Today, показывают парадоксальную, но интересную закономерность: люди с высшим интеллектом чаще и больше употребляют алкоголь, чем их менее умные сверстники.

В чем же дело, означает ли это, что разум — это пропуск к бокалам вина каждый вечер, попытаемся разобраться.

Алкоголь — эволюционно новое явление

Согласно гипотезе эволюционной новизны, более умные люди чаще приобщаются к новым, нестандартным для человечества моделям поведения. А употребление алкоголя — именно такое явление. В природе наши предки могли употреблять алкоголь только случайно — например, в перезрелых фруктах, где ферментация создавала незначительное количество этанола (до 5%).

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Настоящий алкоголь — тот, что мы пьем сегодня (пиво, вино, крепкие напитки) — появился после начала земледелия, примерно 10 тысяч лет назад. А это вчера по меркам эволюции.

Чем умнее дети — тем больше алкоголя во взрослом возрасте

Оказывается, существует прямая связь между интеллектом в детском возрасте и частотой употребления алкоголя во взрослой жизни.

Дети с IQ выше 125 у взрослого возраста употребляли алкоголь значительно чаще, чем дети с IQ ниже 75.

Подростки с высоким интеллектом спустя 7 лет употребляли больше алкоголя, чаще напивались и практиковали эпизоды запойного потребления.

Эти результаты оставались стабильными даже после учета таких факторов как пол, образование, социальный класс, доход, депрессия, семейное положение и уровень образования родителей. То есть дело — не в более «богатых» вечеринках или престижной работе. Ученые полагают, что именно интеллектуальные особенности личности влияют на частоту употребления алкоголя.

Умнее — не значит здоровее

Стоит подчеркнуть: эта тенденция не свидетельствует о пользе алкоголя или его положительном влиянии на разум. Гипотеза указывает на связь между интеллектом и желанием пробовать новое, в частности алкогольные напитки.

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Это также объясняет, почему умные люди иногда позволяют себе злоупотребление, которое явно вредит здоровью — в частности, запойное употребление или пьянство до опьянения.

Возможные пояснения

Эволюционное любопытство. Интеллектуально развитые люди склонны к познанию нового — во всем, включая пищу, напитки, опыт.

Социальная активность и карьера. Умные люди чаще занимают должности, где алкоголь является частью делового или культурного взаимодействия — фуршеты или тосты на переговорах.

Меньшее влияние религиозных или традиционных ограничений. Интеллект связывают с меньшей религиозностью, а значит, меньшей склонностью к моральным запретам на алкоголь.

В чем опасность

Эти данные не оправдывают чрезмерное потребление алкоголя. Злоупотребление спиртным повышает риск:

болезней печени;

сердечно-сосудистых заболеваний;

онкологических патологий;

депрессии;

зависимости.

Поэтому, независимо от уровня IQ, алкоголь нужно употреблять с умом — и не забывать о здоровье.

Умные люди действительно пьют больше, и это доказано наукой. Но это не повод последовать примеру или идеализировать такое поведение. Напротив, это сигнал, что интеллект не всегда означает здоровый выбор. А если уж бокал — только по случаю, с наслаждением или без вреда для себя.

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