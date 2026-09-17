Почему университеты снижают свои стандарты / © Credits

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О кризисе высшего образования говорят всё громче. Одни винят в падении академических стандартов смену идеологий, другие — превращение университетов в бизнес, где студент воспринимается как клиент. Среди симптомов называют распространение завышенных оценок, снижение требований к обучению и утрату доверия к самому диплому.

Однако издание Psychology Today сообщило, что за этой проблемой стоит явление, в некотором смысле более простое и в то же время более сложное — система стимулов. Люди обычно ведут себя в соответствии с тем, что им выгодно. Если правила поощряют не качество, а количество, предсказать результат несложно.

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Система стимулирует снижение планки

Для университетов одним из ключевых показателей становится количество студентов, которых необходимо привлечь и удержать. Это особенно касается учебных заведений, которые в значительной степени зависят от платы за обучение. Демографическое сокращение числа потенциальных студентов только усиливает конкуренцию. В такой ситуации высокие требования при поступлении могут означать меньшее количество студентов, а значит — финансовые проблемы. Дополнительное давление создают системы финансирования, в которых успешность университета связана с количеством выпускников.

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Логика проста, если учебному заведению предстоит принять больше студентов и довести их до получения диплома, возникает соблазн снизить требования как к поступлению, так и к обучению. Одновременно растёт количество консультантов, репетиторов, служб поддержки и психологических сервисов, призванных помочь студентам остаться в системе и завершить обучение.

Оценки растут, а знания — нет

Проблема становится особенно заметной, если сравнить оценки с реальными академическими показателями. Например, данные американских образовательных тестирований свидетельствуют об ухудшении результатов учащихся, в частности в чтении. Результаты также существенно снизились по сравнению с 1990-ми годами, в то время как школьные оценки продолжают расти. Университеты демонстрируют аналогичную тенденцию.

В результате возникает парадокс: диплом и высокие оценки могут создавать впечатление высокой компетентности, хотя реальные навыки выпускника не всегда это подтверждают.

Почему преподаватели снижают требования

Было бы легко обвинить во всём преподавателей, но и они работают в системе со своими правилами. Оценки студентов могут повлиять на профессиональную карьеру преподавателя. Для тех, кто ещё не имеет постоянной должности, а особенно для сотрудников с временными контрактами, негативная реакция студентов может иметь вполне реальные последствия.

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Легкость курса часто связана с более высокими оценками, которые студенты ставят преподавателям. Поэтому профессору, который одновременно должен заниматься научной работой, конкурировать за должность и зависеть от отзывов студентов, не всегда выгодно быть тем самым преподавателем, который предъявляет более высокие требования, чем другие.

Так возникает замкнутый круг: администрация хочет удержать студентов, преподаватели — получить хорошие оценки, а сами студенты — диплом. Поэтому академические требования оказываются где-то посередине.

Высшее образование действительно должно быть доступно не только детям из обеспеченных семей. В то же время не каждому человеку обязательно требуется именно четырехлетнее университетское образование. Доступность не должна означать автоматическое снижение требований. Проблема современного высшего образования может заключаться не в том, что вдруг стало больше плохих преподавателей или некомпетентных администраторов. Гораздо важнее то, какое поведение поощряет сама система.

Если университет выигрывает от увеличения числа студентов, преподаватель — от хороших отзывов, а студент — от более легкого пути к диплому, академические стандарты неизбежно оказываются под давлением.

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