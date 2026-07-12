Почему утром жизнь кажется тяжелее: что такое "утренняя депрессия" и как себе помочь

Почему утром жизнь кажется тяжелее / © Credits

Реклама

Для многих людей утро ассоциируется с новым началом. Однако для других именно первые часы после пробуждения становятся самыми сложными, об этом рассказывает издание Real Simple.

Тишина, отсутствие провоцирующих факторов и необходимость сразу же влиться в рабочий ритм могут усугублять негативные мысли, усталость и чувство безнадежности. Такое состояние называют «утренней депрессией». Несмотря на название, это не отдельный медицинский диагноз. Напротив, это распространенная модель протекания депрессивных симптомов, когда человеку тяжелее всего именно утром, а ближе к вечеру настроение и уровень энергии постепенно улучшаются.

Как понять, что это именно утренняя депрессия

Для этого состояния характерны особенно сильные проявления грусти, истощения и безнадежности сразу после пробуждения. Человеку трудно проснуться, он испытывает недостаток энергии, не может сосредоточиться, откладывает даже самые простые дела и не находит мотивации начать день.

Реклама

Изменяться могут и сон, и аппетит. Одни люди спят значительно дольше, чем обычно, другие, напротив, страдают от бессонницы или частых ночных пробуждений. Аппетит также может меняться в обе стороны — от переедания до полной потери желания есть. Кроме того, нередко пропадает интерес к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие, а общения с друзьями или близкими хочется избегать.

В то же время утренняя депрессия может сопровождать большое депрессивное расстройство, но иногда возникает и у людей без такого диагноза. Например, после тяжелого разрыва отношений или длительного конфликта на работе. Печаль и подавленное настроение в ответ на сложные жизненные события — естественная часть человеческого опыта.

Почему симптомы усиливаются именно после пробуждения

Нарушение работы внутренних биологических часов

Наш организм функционирует в соответствии с циркадными ритмами — естественным циклом сна и бодрствования, который влияет на настроение, уровень энергии и качество отдыха. Если этот ритм нарушается, утренние симптомы могут значительно усиливаться.

Одна из самых распространенных причин — недостаточный или некачественный сон. Особенно негативно сказывается привычка пользоваться смартфоном перед сном. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, а бесконечное пролистывание ленты новостей или социальных сетей часто сопровождается негативной информацией. В результате человек хуже спит, видит тревожные сны, а гормональный баланс нарушается ещё до утра.

Реклама

Утренние гормональные изменения

Сразу после пробуждения естественным образом повышается уровень кортизола — гормона, который помогает организму проснуться. У людей с депрессивными симптомами этот утренний скачок может сопровождаться усилением тревожности и внутреннего напряжения. В то же время уровень дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за мотивацию, удовольствие и хорошее настроение, — может оставаться недостаточным.

Отчасти этому способствует современный образ жизни: например, чрезмерное увлечение социальными сетями истощает дофаминовую систему, тогда как физическая активность, живое общение и пребывание на природе, которые стимулируют выработку серотонина, часто отходят на второй план.

День кажется слишком сложным

Когда человек переживает депрессивное состояние, даже обычные дела могут казаться непосильными. Усталость, чувство тяжести, замедленность, низкий уровень мотивации — всё это делает начало дня особенно изнурительным. Даже простая мысль о предстоящих обязанностях иногда вызывает сильную психологическую перегрузку.

Разница между утренней и клинической депрессией

Плохое настроение время от времени бывает у каждого из нас. Чаще всего оно связано с конкретной жизненной ситуацией. Однако если грусть, безнадежность, эмоциональное опустошение или ощущение безысходности длятся более двух недель, это уже может свидетельствовать о клинической депрессии, которая не всегда имеет очевидную причину.

Реклама

Специалисты рекомендуют обратиться к психотерапевту или другому специалисту по психическому здоровью, если подавленное настроение не проходит, сильная тревога мешает повседневной жизни, человек отдаляется от друзей и близких или появляются какие-либо мысли о нанесении себе вреда.

Не нужно ждать, пока состояние станет критическим. Многие люди могут успешно работать и заниматься повседневными делами, при этом страдая от депрессии. Это не означает, что им не нужна помощь.

Привычки, которые помогают пережить самую тяжелую часть дня

Создайте вечерний ритуал

Хорошее утро начинается ещё накануне вечером. Рекомендуется ложиться спать в одно и то же время, поддерживать в спальне прохладу, темноту и тишину, а также отказаться от гаджетов как минимум за час до сна.

Полезными могут оказаться небольшие успокаивающие ритуалы, например, записать несколько вещей, за которые вы благодарны, помедитировать, заняться легкой йогой или дыхательными упражнениями.

Реклама

Не начинайте день со смартфона

Первые минуты после пробуждения задают тон всему дню. Вместо того чтобы сразу открывать социальные сети или новости, лучше хотя бы на 15 минут воздержаться от использования телефона. Лучше включить спокойную музыку, подкаст или просто побыть в тишине.

Также стоит сразу выпить стакан воды, а чуть позже полноценно позавтракать. Сбалансированный завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови и положительно влияет на настроение.

Еще один простой способ поднять себе настроение — короткий приятный разговор с другом или близким человеком.

Ведите дневник

Утренние записи помогают не только отслеживать своё эмоциональное состояние, но и замечать мысли, которые вызывают тревогу или подавленное настроение. В то же время это хорошая возможность практиковать доброжелательный внутренний диалог с собой ещё до того, как негативные мысли полностью захватят внимание.

Реклама

Обеспечьте организму свет и движение

Сразу после пробуждения откройте шторы или выйдите хотя бы на несколько минут на свежий воздух. Солнечный свет помогает синхронизировать циркадные ритмы. Если естественного освещения недостаточно, можно воспользоваться специальной световой лампой.

Также стоит совместить утренний свет с легкой разминкой, зарядкой или несколькими глубокими вдохами у открытого окна или на балконе. Это один из немногих случаев, когда многозадачность действительно идет на пользу организму.

К тому же даже небольшая физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — природных веществ, которые улучшают настроение, помогают бороться с тревогой и уменьшают ощущение боли.

Утренняя депрессия не является официальным медицинским диагнозом, но это вполне реальное состояние, которое может существенно влиять на качество жизни. Если каждое утро вы чувствуете, будто день уже проигран ещё до его начала, помните: причина может быть не в отсутствии силы воли, а в особенностях работы мозга, гормональной системы и режима сна. Иногда даже небольшие изменения способны сделать утро значительно легче.

Реклама

Новости партнеров