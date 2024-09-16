Почему важно записывать собственные мечты: рассказывает американский автор книг о психологии

Американский автор литературы о психологии Роберт Грин рассказал, зачем записывать свои мысли и мечты, и как это поможет вам получать желаемое. Запись имеет множество преимуществ, она помогает запоминать важные вещи, очищает разум и позволяет чувствовать и работать над нашими эмоциями.

Загруженность жизни – это то, с чем мы все сталкиваемся так или иначе. Легко попасть под это влияние. Когда мы постоянно перескакиваем с одного дела на другое, беспокоясь обо всем и всех, пытаясь быть в курсе событий, мы можем просто забыть о своих мечтах. Иногда это может занять некоторое время, а иногда и года или даже десятилетия.

Статистически 80% людей даже не задумываются о своих целях и мечтах. Из остальных 20%: 16% не записывают их, 3% забывают и только 1% записывают все и регулярно их просматривают. У людей, которые записывают свои стремления на бумаге, большая вероятность реализовать их и превратить абстрактные мечты в конкретные планы.

Как записывать мечты и планы:

Подумайте, что вам важно

Чем больше мы заняты, тем меньше помним, что для нас действительно важно. Регулярно выделяйте время на обдумывание того, что для вас самое важное и оценки того, нужно ли оно вам на самом деле или нет. Возможно, чтобы достичь цели, необходимо принять определенные коррективы на пути к ней.

Создайте карту желаний

В интернете существует множество вариантов создания карты желаний. Вы можете выбрать тот, что вам понравится. Карта желаний интересна тем, что вы можете не только записать свои мечты, но и изобразить их рисунками, картинками или фото. Подобная визуализация побуждает вас к бессознательным действиям и шагам к цели. Свою карту лучше разместить в таком месте, где вы будете ее систематически видеть, но чтобы она не бросалась в глаза вашим гостям и близким. Пусть путь к мечте остается тихим.

Мантра мечты

Если вам нравятся медитации и мантры, вы можете создать свою проговорив свои желания и записав их на аудио. Можно пойти дальше и наложить на свой голос расслабляющую любимую музыку, а затем прослушивать все это, настраивая себя на необходимые вибрации осуществления мечтаний.

Если вы записали свою цель на бумаге и оставили на видном месте, это поможет вам всегда видеть цель и будет напоминать вам о ней. Такое хранение делает информацию доступной. Запись также помогает вашему мозгу лучше запомнить цель, поскольку процесс запоминания включает в себя анализ и выбор информации для сохранения в памяти. Другими словами, записывание увеличивает возможность того, что вы вспомните свою цель и закрепите ее в памяти.

Когда вы создаете ментальный образ своей цели, вы активно генерируете его в своем уме, первый пример эффекта генерации. Второй случай эффекта генерации возникает, когда вы излагаете свою цель словами на бумаге. Когда вы пишете, вы повторно обрабатываете и регенерируете воображаемый образ, усиливая его важность и претворяя в реальность.

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