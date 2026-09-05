Окончание службы не останавливает внутреннюю войну: что такое когнитивная иммобильность / © Credits

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Для военных окончание службы или возвращение из зоны боевых действий не всегда становится чёткими границами между «там» и «здесь». Тело может вернуться к привычной жизни, но сознание продолжает реагировать на пережитое так, будто опасность все еще рядом, об этом рассказало издание Psychology Today

Воспоминания о боевых событиях могут внезапно возникать в обычных повседневных ситуациях. Запах, звук, дата, разговор или определённое время года способны напомнить о травматическом опыте. Прошлое как будто проникает в настоящее и заставляет человека вновь переживать то, что уже произошло.

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Именно здесь может возникнуть ощущение, которое трудно объяснить тем, кто не пережил войну: дом больше не воспринимается как дом. Меняется не только окружающий мир, но и сам человек. Его прежние представления о безопасности, близости, будущем и собственной жизни могут больше не работать. Это состояние может сопровождаться отчуждением, тревогой, трудностями в общении с близкими, проблемами со сном, алкоголем или другими способами убежать от воспоминаний.

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Что такое когнитивная иммобильность

Когнитивная иммобильность — состояние психологической «остановки», когда человек остается ментально привязанным к определенному месту, периоду или травматическому опыту. В случае военных таким местом может быть боевая обстановка. Человек продолжает жить воспоминаниями о ней, сравнивать с ней свою нынешнюю жизнь и чувствовать, что именно там он чувствовал себя понятым или «на своём месте».

Парадокс заключается в том, что зона боевых действий была чрезвычайно опасной, но после возвращения мирная жизнь порой кажется ещё более сложной. На войне были чёткие задачи, правила и постоянная концентрация на выживании. Дома появляются повседневные проблемы, семейные роли, работа, неопределённость и необходимость заново строить будущее.

Поэтому желание вернуться в привычную среду не обязательно означает, что человек скучает по опасности. Иногда это может быть попыткой вернуть себе ощущение контроля, смысла или той версии себя, которая осталась в прошлом.

Этапы психологического «застревания»

Когнитивную иммобильность можно условно рассматривать как процесс, проходящий несколько этапов.

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Первый — осознание и отделение. Человек начинает замечать, что прошлый опыт продолжает влиять на него. Воспоминания возвращаются, знакомые образы и звуки вызывают сильные эмоции, а настоящую жизнь становится всё труднее полноценно ощущать.

На этом этапе может возникнуть ощущение, что человек стал другим. Ему сложно объяснить близким, почему прежние вещи больше не доставляют радости, почему обычная жизнь кажется чужой и почему возвращение домой не принесло ожидаемого облегчения.

Второй этап — возвращение или поиск утраченного. Человек пытается ментально или физически вернуться к тому, что осталось в прошлом. Он может постоянно прокручивать воспоминания, искать прежние ощущения, избегать настоящего или романтизировать период, который на самом деле был травматичным.

Это самая болезненная часть процесса. Подавленные воспоминания могут всплывать на поверхность и вызывать сильную тревогу, гнев, отчаяние, депрессивные состояния и другие психологические трудности.

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Третий этап — стабилизация. Он начинается тогда, когда человек постепенно перестаёт пытаться вернуть прошлое и начинает строить жизнь на основе того, что у него есть сейчас. Речь идет не о том, чтобы забыть пережитое, а о возможности интегрировать этот опыт в собственную историю и вновь обратить внимание на будущее.

Человек возвращается к своим ценностям, ставит перед собой новые цели и постепенно восстанавливает связь с настоящим.

Невидимые раны

Когнитивную иммобильность не следует рассматривать как простую неспособность «забыть войну». После боевого опыта могут развиваться различные психологические реакции, в частности посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Иногда они проявляются не сразу, а через месяцы или годы.

Особенность таких травм заключается в том, что их не всегда можно заметить. Физическое ранение очевидно, оно сопровождается конкретными симптомами и требует лечения. Психологическая травма может оставаться незаметной для окружающих, хотя её влияние на жизнь человека бывает не менее серьёзным.

Именно поэтому важно не требовать от военнослужащего или ветерана «просто вернуться к нормальной жизни». Возвращение — это процесс, а не один день в календаре. Поддержка после боевого опыта должна быть не менее важной, чем подготовка к нему. Необходимы доступная психологическая помощь, внимательное отношение близких, профессиональное сопровождение и среда, в которой человеку не придется скрывать свои переживания из-за страха осуждения или непонимания.

Как «вернуться домой»

Война может закончиться для человека физически в тот момент, когда он покидает зону боевых действий. Однако психологическое восстановление часто происходит гораздо медленнее.

Важно позволить себе признать, что после пережитого человек действительно может измениться. И это не означает слабость или неспособность адаптироваться. Травматический опыт меняет восприятие мира, поэтому для восстановления требуются время, безопасность и поддержка.

Главная задача заключается не в том, чтобы стереть прошлое. Его невозможно просто выключить. Зато важно научиться жить со своей историей так, чтобы она больше не определяла каждый момент настоящего.

Война может оставить после себя невидимые раны, но они не должны оставаться непризнанными. Настоящее возвращение домой начинается тогда, когда человек получает возможность не просто покинуть поле боя, а постепенно почувствовать себя частью собственной жизни.

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