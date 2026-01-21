Почему всех вдруг накрыла ностальгия за 2016-м и почему это так отзывается женщинам 40+лет / © Credits

Для тех, кому сегодня 28-35, десять лет — это серьезный рубеж. Первая настоящая вспышка взрослой ностальгии. Осознание, что мир «до» и «после» — это уже не абстракция, а собственный опыт. Неудивительно, что TikTok и Instagram переполнены видео с подписями вроде «Не могу поверить, что в 2016 не было TikTok» или «Мы реально считали Snapchat-фильтры пиком технологий».

Ностальгия всегда работает одинаково, она подкрашивает прошлое мягким светом, убеждает нас, что когда-то было проще, легче, безопаснее. Без пандемии. Без бесконечных новостей. Без ощущения, что время ускорилось, об этом рассказало издание Woman&Home.

Что чувствуют женщины 40+

Если вам за 40, первая реакция, скорее всего, — легкий когнитивный диссонанс. Секундочку, 2016 год, это же было буквально вчера.

Для таких женщин это не «десять лет назад», а скорее «пару ботокс-процедур назад» — как иронично шутят в соцсетях. У многих из нас до сих пор есть непрочитанные письма из того периода или джинсы, которые мы считаем «еще совсем новыми».

И одновременно — что-то очень теплое. Наблюдать, как молодые женщины с нежностью вспоминают свои первые работы, университетские фото с фильтром-собачкой и вечеринки с чокерами на шее, — это почти трогательно. Потому что это зеркало. То самое, в которое другие смотрели и вспоминали 90-е: клеши, темный контур губ, тонкие пряди челки, «будто случайные» укладки, но с большим количеством геля.

Ностальгия — не соревнование поколений

Очень хочется сказать: «Вот настоящая ностальгия — это 90-е». Когда не было смартфонов, концерты проживались, а не снимались, а новую серию сериала ждали неделю, а не 10 секунд после релиза.

Но правда заключается в другом, ностальгия не имеет возрастного ценза. Это универсальный человеческий опыт — момент, когда вдруг осознаешь, что та жизнь, которой вы жили, уже стала историей.

Для кого-то это 2016. Для кого-то — 1996. И ни один из этих опытов не «менее настоящий».

Эмоции женщин среднего возраста

Волна ностальгии вокруг — это тихое напоминание, что мы больше не «самые молодые в комнате». А в культуре, которая обожает молодость и часто идеализирует ее, это может быть болезненно.

Но есть и другой взгляд. Не «старение», а эмоциональный пробег. Опыт. Способность узнавать эти циклы и не обесценивать чужие. Улыбнуться и позволить новому поколению пройти свой первый ностальгический обряд, тот самый, который старшее поколение давно прошли.

Если вы чувствуете себя немного дезориентировано, когда листаете ленту с 2016 года с ностальгией, вы не одиноки в этом. Это нормально. Это означает, что вы прожили достаточно, чтобы было из чего вспоминать. И, возможно, вместо того чтобы исправлять в чем-то молодое поколение или меряться «настоящими десятилетиями», стоит просто быть свидетелями. Добро пожаловать в клуб, честно говоря, с годами в нем становится только лучше и интереснее.