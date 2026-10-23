Почему вы постоянно извиняетесь? / © Credits

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Вы входите в комнату и случайно задеваете чье-то кресло — «Ой, извините». Пишете коллеге рабочее сообщение — «Извини, что беспокою». Просите партнера помочь с бытовыми делами — «Извини, что снова тебя обременяю». А если кто-то отвечает короче, чем обычно или несколько минут не реагирует на ваше сообщение, в голове уже запускается знакомый внутренний диалог: «Я что-то не так сказал(а)? Может, стоит извиниться ещё раз?»

Казалось бы, что здесь плохого, умение признавать ошибки, учитывать чувства других и извиняться, когда мы действительно доставили кому-то неудобства, — признаки зрелого общения. Однако есть нюанс, когда извинение становится автоматическим, оно перестает быть проявлением ответственности и может превратиться в способ заслужить одобрение и избежать чужого недовольства, об этом рассказало издание Psychology Today.

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Психологи обращают внимание на то, что постоянное «извини» не всегда касается другого человека. Иногда это попытка успокоить собственную тревогу, опередить возможную критику, не показаться слишком требовательными, не занимать много места — ни физически, ни эмоционально. Мы как будто заранее просим прощения за сам факт своего присутствия. За потребности, усталость, эмоции, вопросы, желание поговорить или просто быть услышанными.

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И проблема не в том, что нужно навсегда вычеркнуть слово «извини» из своего словаря. Речь идет о том, чтобы научиться различать ситуации, в которых вы действительно допустили ошибку, и те, в которых просто почувствовали неловкость из-за того, что у вас есть собственные потребности.

Вместо «извини» — «спасибо»

Это самый простой способ начать менять речевую привычку. Вместо того чтобы извиняться за каждую мелочь, попробуйте поблагодарить человека за его внимание, время или поддержку. Изменение всего одного слова может заметно повлиять на то, как звучит ваша фраза.

Было:

«Извини, что заставил(а) тебя ждать»

«Извини, что так много рассказываю о своих проблемах»

«Извини, что постоянно тебя о чём-то спрашиваю»

«Извини, что пишу так поздно»

Попробуйте так:

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«Спасибо, что подождал(а) меня»

«Спасибо, что выслушал(а) меня»

«Спасибо, что помогаешь мне разобраться»

«Спасибо, что находишь время ответить»

Когда мы говорим «извини», мы как бы подчеркиваем свою вину. А вот «спасибо» переносит акцент на связь между людьми. Благодарность может усиливать чувство близости между людьми.

Представьте, как меняется атмосфера, когда вместо постоянного самообвинения в общении появляется больше благодарности. Вы не отрицаете, что другой человек потратил на вас время, а просто перестаете представлять это время как доказательство того, что были для него обузой.

Важно лишь помнить, что благодарность не заменяет извинений там, где они действительно нужны. Если вы опоздали на важную встречу и подвели человека, уместно признать это. Однако если кто-то просто выслушал вашу историю, поддержал в сложный день или ответил на рабочий вопрос, вы не обязаны сначала объявлять себя проблемой.

Спросите себя, действительно ли вы сделали что-то не так

Этот шаг немного сложнее, ведь он требует не новой фразы, а паузы между ощущением и реакцией. Представим ситуацию, вы написали подруге, но она не отвечает уже несколько часов, или коллега на встрече кажется раздражённым. Если вы склонны к чрезмерным извинениям, мозг может мгновенно предложить объяснение, что это из-за вас. И вот вы уже пишете: «Извини, если я тебя обидел(а)», хотя даже не знаете, произошло ли что-то неприятное. Если вам это знакомо, тогда стоит обратить внимание на то, как вы интерпретируете поведение других людей.

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Человек может быть уставшим, озабоченным, раздраженным из-за работы или просто не иметь сил на разговор. Краткий ответ не обязательно означает обиду, молчание — несогласие, а нейтральное выражение лица — скрытое недовольство.

Конечно, иногда мы действительно кого-то задеваем, даже нечаянно. Однако между готовностью признать ошибку и убеждением, что любая напряженность в отношениях возникает из-за нас, есть большая разница.

В психологии даже используется понятие «self-silencing» («самозамалчивание») — склонность замалчивать собственные мысли, чувства и потребности, чтобы сохранить отношения или не спровоцировать конфликт. Человек может соглашаться, когда на самом деле не согласен, скрывать обиду, чтобы не казаться сложной, или отказываться от собственных планов, чтобы никому не доставлять неудобств. А потом извиняться даже за то, что осмелилась высказать своё мнение.

Именно поэтому привычка бесконечно извиняться не всегда исчезает от простого решения «стать более уверенными». Если в отношениях вы регулярно сталкиваетесь с осуждением, принижением или наказанием за собственные потребности, ваша осторожность может быть реакцией на реальный опыт, а не просто неудачной привычкой.

Поэтому в следующий раз, прежде чем извиняться, попробуйте задать себе три вопроса:

Что конкретно вы сделали? Нарушили ли вы чьи-то границы или нанесли реальный вред? Извинились бы вы в этой ситуации, если бы чувствовали себя совершенно уверенно в своих отношениях с этим человеком?

Перестаньте извиняться за свои собственные потребности

«Извини, что беспокою, но не мог бы ты мне помочь?», «Извини, что снова об этом говорю, но мне нужно с тобой кое-что обсудить», «Извини, что прошу, но можно ли перенести встречу?» — в этих фразах есть нечто общее: человек ещё не успел сформулировать просьбу, а уже как бы признаёт, что должен оправдываться за неё.

Однако нуждаться в помощи — это нормально, так же как и хотеть внимания, просить о поддержке, уточнять рабочие задачи, договариваться об удобном времени — всё это обычная часть человеческих взаимоотношений.

Ваша просьба не становится менее обоснованной только потому, что вы не облекли её в извинения. Попробуйте убрать вступительное «извини» и оставить суть, например:

Вместо «Извини, что отвлекаю, но можешь объяснить мне это задание?» — «Можешь, пожалуйста, объяснить мне это задание?»

Вместо «Извини, что снова прошу о помощи» — «Мне нужна твоя помощь, у тебя сегодня будет время?»

Вместо «Извини, что я такой(ая) эмоциональный(ая)» — «Мне важно поговорить о том, что я чувствую».

Вместо «Извини, что не могу прийти» — «К сожалению, сегодня я не смогу прийти. Спасибо за приглашение».

В этих предложениях сохраняются вежливость, уважение и внимание к другому человеку, исчезает лишь излишнее самообвинение. Конечно, прямота не означает грубость, не нужно переходить на требовательный тон, игнорировать чужие обстоятельства или считать, что другие обязаны выполнять ваши просьбы.

Разница между уверенностью и наглостью проста: вы можете чётко выразить свою просьбу и при этом оставить другому человеку право отказать.

Кроме того, такое общение помогает строить отношения, в которых не нужно постоянно угадывать, чего хочет другой человек, или доказывать, что у вас есть право о чём-то попросить.

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