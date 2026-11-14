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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
Количество просмотров
53
Время на прочтение
3 мин

Почему женщины постоянно критикуют свою внешность: как привычка искать в себе недостатки разрушает дружеские отношения

«У меня ужасный живот», «посмотри на эти морщины», «раньше мое лицо выглядело лучше» — разговоры о собственных недостатках давно стали почти обязательной частью женского общения. Однако действительно ли самокритика помогает нам сближаться, или же мы просто вместе учимся находить в себе то, что нужно исправить.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Почему женщины постоянно критикуют свою внешность

Почему женщины постоянно критикуют свою внешность / © Credits

Когда-то девочки в младших классах стеснялись слишком длинных ног или коротких волос. Сегодня, спустя десятилетия, темы разговоров изменились, однако суть осталась прежней: морщины на лбу, лишние сантиметры на талии, дряблая кожа, неидеальная форма лица. Даже обычный ужин с подругами иногда превращается в коллективный поиск недостатков внешности.

Издание PureWow обратило внимание на эту странную социальную привычку: женщины всё чаще объединяются не вокруг комплиментов или положительных эмоций, а вокруг недовольства собой. И оказывается, за этим стоит вполне конкретный психологический механизм.

Нам легче критиковать себя, чем хвалить

Психотерапевт Робин Гамильтон считает, что многие женщины с детства усвоили, что недовольство собственной внешностью — вполне приемлемый способ найти общий язык с окружающими.

Более того, самокритика часто воспринимается как скромность, тогда как откровенное восхищение собой — чуть ли не как тщеславие. В результате сказать «я сегодня великолепно выгляжу» бывает психологически сложнее, чем перечислить 5 вещей, которые хотелось бы изменить.

Проблема в том, что у такой взаимной поддержки может быть обратный эффект. Одна подруга жалуется на морщины, другая вспоминает о животе, третья начинает переживать из-за шеи. И вот уже все участницы ужина находят в себе проблемы, о которых ещё час назад даже не думали.

Социальные сети подливают масла в огонь

Ситуацию осложняют Instagram, фильтры и приложения для редактирования фотографий. Мы ежедневно видим лица без видимых пор, идеально гладкую кожу и фигуры, которые зачастую являются результатом цифровой обработки.

Даже когда мы понимаем, что изображения могут быть отретушированы, мы всё равно неосознанно сравниваем себя с ними. Так постепенно формируется искажённое представление о нормальной внешности, а обычные возрастные изменения начинают казаться проблемой, которую непременно нужно решить.

В то же время нужно помнить, что не каждая морщинка требует косметологической процедуры, а не каждое изменение тела — коррекции. Иногда живот меняется после родов, кожа теряет упругость с возрастом, а лицо приобретает новые черты. Это не обязательно недостатки — это жизнь.

Как перестать превращать дружбу в клуб самокритики

Не стоит спешить убеждать подругу, что она прекрасно выглядит, если она постоянно критикует себя. Обычные комплименты могут ненадолго поднять настроение, но не всегда меняют глубокое отношение человека к собственной внешности.

Вместо этого стоит проявить искренний интерес и постараться понять, откуда берет начало эта неуверенность. Например, деликатно спросить: «Я заметила, что в последнее время ты часто недовольна своей внешностью. Что заставило тебя чувствовать себя менее уверенно?».

А если разговоры снова и снова сводятся к критике тела, вполне нормально установить границы. Можно сказать: «Я тебя люблю, но не хочу, чтобы мы каждый раз обсуждали, что с нами не так. Давай поговорим о чём-нибудь более приятном».

И главное — не стоит чувствовать себя обязанной поддерживать самоуничижение даже ради солидарности.

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