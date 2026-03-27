Почему зумеры чувствуют себя несчастными, даже когда у них есть деньги

Молодежь поколения зумеров вырастает в один из материально обеспеченных периодов истории, ведь доступ к образованию, технологиям и медицинским услугам еще никогда не был таким широким. Несмотря на это, именно эта группа людей наименее счастлива. Почему богатство и возможности не гарантируют ощущение удовлетворения жизнью и как найти баланс в современном мире постоянного сравнения, рассказало издание Psychology Today.

Казалось бы, экономический рост и технологический прогресс должны делать нас счастливее. Но глобальные исследования показывают другую тенденцию, самочувствие молодых людей постоянно снижается. Особенно это касается поколения зумеров и молодых миллениалов, многие из которых чувствуют, что их жизнь не имеет смысла, а работа не приносит удовольствия. Социальная изоляция, сравнение себя с другими и жизнь «под пристальным взглядом» социальных сетей создают уникальное психологическое давление.

Социальное сравнение

Одна из причин падения удовлетворенности жизнью кроется в социальном сравнении. Раньше люди ориентировались на тех, кто был рядом, таких как соседи, одноклассники или коллеги. Сегодня социальные сети позволяют сравнивать себя с достижениями людей по всему миру, от карьеры до путешествий и личной жизни.

Картинка чужого успеха может создавать ощущение собственной «невидимости», а это усиливает тревожность и депрессивные симптомы среди подростков и молодежи. Однако сравнение лишь частично объясняет общую тенденцию. Гораздо глубже вопрос в том, как молодежь определяет «жить своей лучшей жизнью».

Красивая картинка

Молодежь часто мыслит успехом, который можно показать в соцсетях, например, увлекательные путешествия, стильные образы, вечеринки и достижения. Но когда внешние маркеры достигаются, внутреннее ощущение удовлетворения часто не соответствует ожиданиям. В результате возникает разрыв между стремлением и повседневным опытом.

Настоящее счастье рождается в обычных моментах, таких как в искренних отношениях, в деятельности, которая приносит смысл, в ощущении принадлежности и автономии. Экономическое счастье может повысить качество жизни, но после определенного момента, настоящую радость формируют социальные связи, свобода выбора и ощущение общности.

Почему «отключиться от соцсетей» не работает

Простые советы вроде «меньше пользуйся соцсетями» часто не работают. Подростки и молодые взрослые стремятся сохранить свободу выбора, поэтому прямые запреты могут только увеличить стресс или вызвать противодействие. Эффективнее менять рутину, когда определить, что именно не удовлетворяет потребность в общении или эмоциональной поддержке, и заменить соцсети на действия, которые действительно приносят удовольствие.

Для зумеров современная жизнь часто сочетает невиданные возможности с ощущением неудовлетворенности. Выход заключается не в накоплении большего, а в сознательном подходе к тому, что уже есть, и обдуманном выборе того, к чему действительно стоит стремиться.

Современная молодежь живет в эпоху благосостояния и технологического прогресса, но счастье не купить за деньги. Чтобы лучше себя чувствовать, важно уменьшить сравнение себя с другими, ценить повседневные моменты и формировать настоящие социальные связи. В мире бесконечной демонстрации успеха и достижений, счастье формируется не через внешний показатель, а через внутренний смысл и реальные отношения.