Подсознательный соблазн: как реклама алкоголя влияет на наше восприятие

Представьте, что вы пьете пиво и вдруг получаете работу своей мечты или бокал вина, который удвоит ваш банковский счет. Звучит нереально, однако реклама алкоголя придумывает такие фантастические сценарии, чтобы проникнуть в наше подсознание, изменить наше восприятие и принятие решений.

Звучит абсурдно, верно? И все же нелогичная связь, которую реклама алкоголя часто взращивает в нашем подсознании, связывает жидкость в бутылке с успехом, счастьем и связями, об этом рассказало издание Psychology Today.

Эмоциональная привлекательность и аффективное обусловливание

Вы замечали, что почти вся реклама алкоголя пронизана счастьем, дружбой или, может быть, романтикой? Это все изображается так часто, что почти принято как факт: алкоголь означает хорошее время.

Эта техника, известная как аффективное обусловление и она не просто убедительная, это психологический маневр, разработанный для связывания удовольствия с продуктом на почти инстинктивном уровне, минуя наши сознательные соображения.

Реклама постоянно связывает алкоголь с изображениями и сценами радости и социального блаженства, например группа друзей, смеющихся за бокалом пива или пара, которая общается за бутылкой вина. Какова цель этого? Тренировать наш мозг связывать алкоголь с радостью и близостью. Но вот в чем загвоздка, без внимания оставляются пьяные ссоры, невыполненные обещания и бессонные ночи, из-за переизбытка бокалов.

Стремление к определенному образу жизни и демонстративное потребление

Демонстрируя изысканные сцены с элитной водкой и роскошь, реклама играет на нашем подсознательном стремлении к более высокому статусу и социальному росту. Это изображение соблазняет нас поверить, что выбор конкретной марки алкоголя повышает нашу личную и социальную ценность.

Но подумайте, действительно ли напиток может поднять ваш статус? В то время как реклама представляет продукт как путь к гламурной жизни, истинная картина часто показывает, что ни одно количество алкоголя не может действительно повысить социальный статус, хотя чрезмерное потребление может его понизить.

Ностальгия

Ностальгия в рекламе алкоголя, содержащая старые мелодии и винтажный стиль, непосредственно обращается к нашему подсознанию, вызывает тоску по прошлому, омрачающую рациональное суждение. Эта тактика манипулирует нашими эмоциями, связывает продукт с заветными воспоминаниями и делает его более привлекательным.

Ностальгия в силах сделать потребителей менее чувствительными к цене, поскольку они готовы открыть свои кошельки, чтобы вернуть эмоции, связанные с прошлыми временами. Поскольку мы стремимся к "старым добрым временам", нам продают иллюзию, что конкретная марка спиртного может волшебным образом перенести нас в прошлое. Ирония, однако, строга. Зачастую реальным результатом попустительства этим ностальгическим обещаниям является не путешествие по дороге памяти, а размытые воспоминания и глупые разговоры до глубокой ночи.

Социальный конформизм

Реклама алкоголя использует нашу глубоко укоренившуюся подсознательную потребность в социальном конформизме, изображает употребление алкоголя как универсальную социальную норму. Эта стратегия подрывает рациональное мышление, убеждает нас, чтобы быть принятыми обществом, мы должны соответствовать демонстрируемому поведению.

Такая реклама умело использует силу социального конформизма, намекая, что для того, чтобы стать частью "толпы", вам нужно присоединиться к тосту. Но вот ирония, хотя эта реклама продает нам видение нескончаемых социальных связей, действительность частенько противоположна. Вместо расширения нашей социальной жизни частое употребление алкоголя может привести к сужению круга общения, подтолкнуть нас к изоляции, а не к сообществу.

Страх пропустить что-нибудь интересное (FOMO)

Говоря о нашей необходимости вписываться, мы не можем не замечать страха что-то потерять — еще один мощный движущий фактор рекламы алкоголя, особенно в нашем мире, которым руководят социальные сети. Объявление, использующее FOMO ("Fear of missing out"), вызывает у нас подсознательные страхи пропустить моменты, определяющие жизнь. Показывая сцены незабываемых вечеринок, проходит манипуляция нашими эмоциями, нас заставляют поверить, что без алкоголя мы исключены из этих радостных событий.

Но давайте будем честными, как часто изысканный коктейль на самом деле приводит к приключениям, изменяющим жизнь? Зачастую настоящим происшествием в конце ночи пьянства может быть незапланированный разговор на тротуаре или неожиданная поездка в травмпункт.

Пример знаменитостей

Когда ваша любимая знаменитость непринужденно потягивает алкоголь определенной марки в элегантной рекламе, это должно заставить вас подумать: "Если это хорошо для них, то, конечно, это круто и для меня".

Пример знаменитостей хитро использует наше подсознательное восхищение и стремление. Реклама с популярными личностями с алкоголем обходит рациональный анализ и заставляет нас поверить, что подражание может поднять нашу собственную социальную привлекательность.

Но не абсурдно ли предполагать, что только глоток виски поможет нам превратиться в знаменитостей — сделать нас крутыми, привлекательными или даже очаровательными? Здесь сплошная ирония, ведь вместо того, чтобы превратить нас в воплощение харизмы, алкоголь часто приводит к менее льстивым моментам — невнятному изъяснению, неловким преткновениям и неуместным комментариям. Вместо незабываемой ночи, полного обаяния, скорее всего, человек проснется с воспоминаниями о смущении и жалости, или вообще без воспоминаний.

Повторение и эффект экспозиции

И последнее, но не менее важное, это сила повторения. Алкогольная индустрия вкладывает значительные средства, чтобы сделать себя вездесущей – от рекламных щитов до пауз в ваших любимых шоу.

Это повторение в рекламе создает обычный эффект разоблачения, психологический парадокс, который работает подсознательно. Чем чаще мы видим бренд, тем мы более склонны отдавать ему предпочтение, поскольку знакомство обрабатывается в нашем подсознании, проходит рациональное мышление и формирует предпочтение без активного соображения.

Распознавание этих скрытых тактик является решающим, поскольку они предназначены не только для увеличения продажи напитка, но и для того, чтобы встроить фантазию в ваше подсознание, сделать ее почти неотразимо привлекательной и желанной.

Мы также писали о том, почему люди употребляют алкоголь.

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