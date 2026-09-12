Поколение «зумеров» снова читает: какой формат книг выбирает молодежь / © Credits

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Поколение зумеров часто называют цифровым поколением, ведь они привыкли общаться в чатах, читать тексты онлайн, смотреть видео и получать информацию сразу с нескольких платформ. Однако новое исследование, опубликованное Cambridge University Press, показывает интересную тенденцию: молодые люди не отказываются от чтения, напротив, читают больше, причём всё чаще выбирают обычные печатные книги, об этом сообщило издание People.

Книги возвращаются на полки

В 2025 году 66% представителей поколения зумеров назвали себя читателями, а это на 14% больше, чем в 2022 году. В то же время 65% опрошенных сообщили, что за последний год прочитали как минимум одну печатную книгу. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 59%.

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Молодежь также стала чаще посещать книжные магазины и публичные библиотеки. Почти треть опрошенных покупала книги именно в обычных книжных магазинах, а не только в интернете.

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Однако самое интересное, что зумеры вовсе не ограничиваются одним форматом. Такое чтение «мультимодальное» — человек может начать читать книгу на бумаге, продолжить её в электронном формате, а по дороге на работу слушать аудиоверсию. В читательский опыт также входят фанфики, манга, игровые чаты, электронные письма и текстовые сообщения.

То есть для любителей чтения уже не обязательно «сесть и прочитать книгу от первой до последней страницы» — это целая экосистема различных форматов.

Библиотека как место для отдыха

Оказалось, что молодые люди приходят в библиотеки не только за книгами. Для многих это способ сменить обстановку, отдохнуть и побыть вне дома.

Была даже выявлена связь между посещением библиотек и чувством одиночества: например, зумеры, которые не ходили в библиотеки, демонстрировали более высокий показатель одиночества, чем те, кто их посещал. То есть книжные магазины и библиотеки постепенно становятся для молодежи не просто местами, где можно взять книгу, а пространствами для социальной жизни.

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Это можно довольно просто объяснить тем, что люди хотят общаться, чувствовать себя частью сообщества и чтобы было место для встреч с другими.

Дети

В то же время другие исследования рисуют менее оптимистичную картину, когда речь идет о чтении в раннем возрасте. Исследование HarperCollins UK, проведённое в 2025 году, показало, что родители значительно реже читают детям вслух, чем десять лет назад.

Среди детей в возрасте от 0 до 4 лет регулярно читают лишь 41% — против 64% в 2012 году

Для детей 5–7 лет этот показатель составляет 36%

Для 8–10-летних — всего 22%

При этом 34% родителей детей до 13 лет хотели бы иметь больше времени для совместного чтения. Особенно интересна ситуация среди родителей-зумеров, ведь они реже, чем миллениалы и представители поколения X, воспринимают чтение как приятное или обогащающее занятие и чаще считают его просто «тем, что нужно делать».

Несмотря на репутацию поколения, которое практически не выпускает смартфоны из рук, опросы показывают совсем другую картину. Молодые люди читают больше, возвращаются к бумажным книгам, посещают книжные магазины и библиотеки и в то же время не отказываются от цифровых форматов. Вероятно, будущее чтения — не в борьбе бумаги с экраном, а в том, чтобы свободно сочетать их, и, возможно, именно поэтому книга снова становится модной.

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