Полезная ностальгия: как лечат воспоминания

Исследователи утверждают, что, если использовать исцеляющую силу ностальгии, можно оставаться спокойным, энергичным и здоровым долгие годы. Womans World рассказывает, как наслаждение прошлым может улучшить ваше настоящее.

Итак, давайте посмотрим, что дает нам ностальгия.

Ускоряет похудение

Помните детскую забаву: растянуться на траве и посмотреть на небо, выискивая формы в облаках? Делая перерыв каждый день для этого типа отдыха, независимо от того, изучаете ли вы облака или просто вздремнете, вы снижаете стресс, что может помочь вам быстрее похудеть, говорится в исследовании, опубликованном в Obesity Reviews. Даже краткие моменты спокойствия сигнализируют вашей нервной системе, что она должна отключить производство гормонов стресса, замедляющих обмен веществ.

Восстанавливает самообладание

Перечитайте любимую детскую книгу или пересмотрите любимый сериал, если вы чувствуете беспокойство и отсутствие концентрации. Это может помочь вам почувствовать больше самоконтроля, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Social Psychological and Personality Science. Это потому, что погружение в знакомую обстановку с уже любимыми персонажами и уже знакомой сюжетной линией позволяет полностью расслабиться и почувствовать себя уверенно, не беспокоясь о том, что будет дальше.

Дает прилив энергии

Ученые Мичиганского университета в области геронтологии и гериатрической медицины утверждают, что регулярные беседы или встречи за чашкой кофе со старыми друзьями могут уменьшить усталость. Они объясняют, что общение с людьми, которые приносят вам радость, снижает чувство одиночества, что может вызвать усталость и депрессию. Общение с друзьями может заставить ваш мозг выделять дофамин, который помогает вам чувствовать себя энергичным.

Ускоряет засыпание

Пончики, макароны с сыром, печенье с шоколадной крошкой — попробуйте съесть немного любимой в детстве еды за несколько часов до отбоя. Исследования показывают, что это может помочь вам быстрее заснуть: в статье в Американском журнале клинического питания отмечается, что простые углеводы способствуют высвобождению успокаивающего и углубляющего сон гормона серотонина.

Улучшает сон

Проводя немного времени каждый вечер, укутавшись в любимое уютное одеяло, вы не просто расслабляетесь, оно может согреть вас изнутри, мягко убаюкивая, говорит консультант по сну Аланна Макгинн. Она объясняет, что наша детская ассоциация с закутыванием в одеяло сигнализирует нашему мозгу, что пора спать, а давление и тепло помогают вашему мозгу вырабатывать вызывающие сон гормоны.

Укрепляет иммунную систему

Играть в беззаботные детские настольные игры, такие как "Монополия", "Ловушки и лестницы" или "Проблемы" — это весело и снимает стресс. А регулярное избегание стресса может предотвратить простуду и вирусы, говорят исследователи из журнала Proceedings of the Natural Academy of Sciences. Они объясняют, что постоянный стресс может повредить иммунный ответ организма.

Облегчает боль

Помните волнение, когда слушали любимую песню по радио? Услышав песню, которая ассоциируется у вас с прошлыми счастливыми временами, вы можете перенестись в другое место, что потенциально может помочь справиться с болью, говорится в исследовании Frontiers in Psychology, проведенном в 2020 году. Ученые объясняют, что ностальгия путем размышлений о положительных прошлых воспоминаниях может уменьшить тяжесть боли. Ностальгия активирует таламус, что связано с рецепцией боли.

Повысит целеустремленность и самооценку

Ностальгия может повысить целеустремленность, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Memory. Итак, стряхните пыль со своего старого кубика Рубика. Исследователи объясняют, что сосредоточение внимания на внешнем виде игрушки, которая вызывает счастливые воспоминания, может повысить самооценку, настроение и чувство социальной связи.

