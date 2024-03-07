Пользуйтесь осторожно: психологические трюки, улучшающие коммуникацию

Еще никогда способность влиять на других не была так доступна, как сейчас, благодаря психологическим трюкам. Предлагаем узнать эти инсайты для лучшей коммуникации.

Блогерша рассказала в своем TikTok о тайнах психологических трюков, которые могут быть полезны. Эти техники следует применять с осознанием их возможных последствий.

Игнорируем обиды

Первая стратегия состоит в том, чтобы демонстрировать безразличие к обидам. Вместо того чтобы отвечать эмоционально, мы просто смотрим в глаза оппонента, тем самым демонстрируя, что его слова не имеют значения для нас.

Как это сделать? Сделайте паузу, позволяя собеседнику ощутить неудобство своих собственных слов, а затем спросите: "Все ли в порядке с тобой?"

Сохраняйте тишину

Второй трюк состоит в условной тишине. Когда вам лгут, просто посмотрите собеседнику в глаза и молчите. Эта пауза может растерять лжеца и вынудить его чувствовать себя неуверенно. Тишина может быть мощным инструментом, помогающим обнаружить ложь.

Будьте спокойны

И, наконец, когда без дискуссии не обойтись, важно оставаться спокойными и уверенными. Сохраняйте тон разговора ровным и предлагайте вопросы вместо обвинений. Это позволит построить более конструктивную дискуссию и обеспечит вашу стойкость в аргументации.

Психологические трюки могут быть полезными инструментами в коммуникации, но их использование требует осторожности и ответственности. Важно помнить, что эффективная коммуникация базируется на взаимопонимании и уважении других. Поэтому, используйте эти трюки осторожно к чувствам других людей и поощряйте конструктивный диалог для достижения взаимовыгодных результатов.

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